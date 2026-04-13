Subastan un terreno de casi 330 m² en Córdoba y Pueyrredón que está sobre la estación del subte H

En abril, como todos los meses, el Banco Ciudad realiza subastas públicas de inmuebles sin herederos ubicados en distintos barrios de la Ciudad y del Gran Buenos Aires.

Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Aunque hay muchas oportunidades y diferentes tipologías —como terrenos, departamentos y casas—, hay una subasta que llama la atención y que hoy se publicó en el Boletín Oficial: un lote de 329,30 m² en la avenida Córdoba 2602, esquina Av. Pueyrredón, Recoleta. Lo llamativo no solo es su ubicación estratégica y su tamaño, sino que se encuentra sobre el acceso de la estación Córdoba de la línea H de subterráneos, que ocupa parte de la planta baja y subsuelo.

Se subasta un lote de 329,30 m² en la Av. Córdoba 2602 esquina Av. Pueyrredón, Recoleta CABA

Con un precio base de US$657.652 y un depósito en garantía de US$19.729,56, el terreno se subastará el 29 de abril de 12 a 13, a través del portal https://subastas.bancociudad.com.ar.

El lote tendrá un precio base de US$657.652 y un depósito en garantía de US$19.729,56

Desde el organismo indican que el lote está preparado para construir un edificio de cinco plantas. La planta baja se puede usar de manera parcial, al igual que la quinta planta, ya que comparte espacio con la estación de subte. La planta baja podría tener un local gastronómico para promover el sentido comercial del corredor, ya que la estación produce un flujo asegurado de personas.

El lote está preparado para construir un edificio de cinco plantas

El espacio podrá visitarse el 20 de abril, con cita previamente pactada a través de subastasonline@bancociudad.com.ar o al teléfono de Martilleros de Banco Ciudad 011 43298733, hasta dos días hábiles anteriores a la fecha de exhibición.

Más subastas del Banco Ciudad de abril

Balvanera

Se subasta un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio Subastas Banco Ciudad

Se subastará un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio, en Hipólito Yrigoyen 2625/29, esquina Saavedra 57/65.

Con un precio base de US$8.600.000 y un depósito en garantía de US$258.000, la semitorre —que se encuentra sin finalizar y sin actividad— tiene una estructura de hormigón armado, tres subsuelos, planta baja, entrepiso y 17 pisos.

La construcción podrá visitarse el 14 de abril de 10.00 a 15.00, con inscripción previa y coordinación a través del correo fluna@bna.com.ar o del número telefónico 4347-6508. La subasta se llevará a cabo el 22 de este mes de 12.00 a 13.00.

Villa Urquiza

Con un precio base de US$184.250 se subastará un inmueble en Galván 3414, Villa Urquiza Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$184.250 y un depósito en garantía de US$5527,50, se subastará el 24 de abril una construcción desarrollada en planta baja destinada a dos viviendas. La primera está ubicada hacia el frente y tiene hall de acceso, dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a la terraza. La segunda se encuentra en el contrafrente y tiene la misma cantidad de habitaciones.

La propiedad cuenta con 224,18 m² totales, de los cuales 58,80 m² son cubiertos. A diferencia de los otros inmuebles, no se puede visitar previamente.

Gran Buenos Aires

Las subastas en el conurbano se concentran en el parque industrial de Almirante Brown, donde se rematarán seis terrenos el 23 de abril. Las visitas podrán realizarse entre el 13 y el 17 de abril, de 9 a 12, con coordinación previa vía secretariadegobierno@brown.gob.ar.

Luis María Drago (Almirante Brown)

En la calle Luis María Drago, Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle Luis María Drago, en el sector industrial planificado de Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m², con un precio base de US$161.280 y un depósito de US$8064.

El lote, que se encuentra sobre una calle pavimentada y es de forma irregular, tiene servicios de alumbrado público, energía eléctrica, gas natural, señal de telefonía móvil, internet, además de desagües pluviales.

José Ingenieros (Almirante Brown)

En terreno se encuentra sobre José Ingenieros, y tiene una superficie de 4637,95 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle José Ingenieros, se subastará un terreno con una superficie de casi el doble que la anterior, 4637,95 m². Posee servicios de energía eléctrica señal de telefonía móvil e internet, pero su entrada está ubicada en una calle de tierra. El precio parte de los US$299.203 y la garantía es de US$14.960.

José Ingenieros entre Juan XXIII y Cafferata norte (Almirante Brown)

El terreno tiene un precio base de US$342.870 Subastas Banco Ciudad

Hay otra oportunidad en la misma calle, entre Juan XXIII y Cafferata norte a 1450 metros de la Ruta Provincia Nro. 4. Al igual que en los casos anteriores tiene servicios de energía, internet, señal telefónica y desagües, y una dimensión de más de 5000 m².

El precio base de US$342.870 y el depósito es de US$17.143.

José Ingenieros esquina Núñez (Almirante Brown)

Se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16 Subastas Banco Ciudad

Con un precio inicial de US$459.758 y un depósito en garantía de US$22.987, se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16. El lote tiene una superficie total de 6707 m².

Fonrouge y avenida Hipólito Yrigoyen (Almirante Brown)

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m2 con un precio base de US$500.774 Subastas Banco Ciudad

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m² con forma de polígono irregular con un precio base de US$500.774 y un depósito de US$25.038. Al igual que los anteriores, tiene los servicios básicos incluidos.

Cafferata (Almirante Brown)

El último terreno en la zona- de 1800 m2- se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 Subastas Banco Ciudad

El último terreno en la zona- de 1800 m²- se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 en una calle parcialmente pavimentada y tiene el precio más bajo de los seis: US$145.1520 y una garantía de US$7257,60. Cuenta con servicios de alumbrado público, energía eléctrica, red de gas natural, recolección de residuos, línea o señal de telefonía móvil, e internet.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: