Wolfgang Porsche, heredero de la marca de autos: pone en venta su castillo en Salzburgo tras una disputa con sus vecinos

El magnate Wolfgang Porsche (Stuttgart, 83 años), nieto del fundador de Porsche y presidente del consejo de administración de la empresa alemana, no ha podido ganar una disputa con sus vecinos de Salzburgo. En 2020, el multimillonario compró una histórica villa del siglo XVII, el que fuera hogar del escritor Stefan Zweig, a las afueras de la ciudad austriaca, y su difícil acceso lo llevó a idear un plan para perforar una colina y construir un túnel privado para llegar más rápido. Un proyecto que generó el enojo de los locales y protestas de activistas climáticos, pero que finalmente fue aprobado en marzo de 2024 por las autoridades municipales. Su victoria solo enfureció más a los vecinos y ahora Porsche ha abandonado su plan poniendo a la venta su castillo por €12,7 millones de euros.

La idea del empresario era construir un túnel de 500 metros que atravesara Kapuzinerberg, una escarpada colina de piedra caliza de 640 metros de altura que se encuentra en el centro de Salzburgo. Una construcción que iba a costar alrededor de €10 millones y que estaba previsto que fuera un estacionamiento o un garaje subterráneo situado junto a su villa con capacidad de albergar hasta ocho vehículos. Además del complicado acceso a su mansión, la razón por la que quería construir el túnel era para poder trasladar y guardar algunos de sus lujosos vehículos de su enorme colección, que incluye una copia de cada modelo que la empresa Porsche ha construido en toda su historia.

La idea del empresario era construir un túnel de 500 metros que atravesara Kapuzinerberg

Los vecinos calificaron el proyecto como “el colmo de la desigualdad en una ciudad donde muchos residentes luchan cada vez más contra la escasez de vivienda y unos alquileres desorbitados”, según medios locales, que ahora señalan que el rechazo de los habitantes a los planes de Porsche finalmente lo han llevado a abandonar el proyecto y a poner en venta la villa. “No puede ser que se utilicen terrenos públicos para la especulación inmobiliaria”, dijo Ingeborg Haller, del partido de Los Verdes-La Alternativa Verde, a los medios austriacos. “Se trata de igualdad de derechos para todos. No puede ser que solo quienes pueden permitírselo obtengan permiso para un túnel privado”.

La villa fue hogar del escritor Stefan Zweig

“Una ciudad para todos en lugar de un túnel para uno solo”

Un portavoz inmobiliario de Porsche ha confirmado al diario Salzburger Nachrichten que el magnate ha puesto la propiedad a la venta y describió la polémica del túnel como un “debate impulsado por la envidia”. Además, comentó que era poco probable que Porsche hubiera logrado vivir en la villa en la que tenía planeada residir junto a su esposa Gabriele de Leiningen, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2025 a sus 82 años. Su cuarta esposa ostentó los títulos de princesa de Leiningen y Begum Inaara tras sus matrimonios con el príncipe Carlos Emilio de Leiningen y el Aga Khan IV.

La propuesta del acceso subterráneo indignó a los habitantes de Salzburgo, principalmente por el valor histórico de la propiedad. En 1919 fue el hogar de Stefan Zweig, escritor judío que residió ahí hasta que el régimen austrofascista y la llegada de los nazis al poder lo obligaron a abandonar la ciudad en 1934. Mucho antes de que la casa la adquiriera Porsche, descendiente de un empresario miembro del partido nazi, los locales llevaban años abogando por que la villa donde Zweig escribió alrededor de 200.000 páginas se convierta en un museo en honor a su memoria. Pero el actual alcalde de la ciudad austriaca, Bernhard Auinger, manifestó que Salzburgo no podía permitirse comprarla, según The Guardian.

Wolfgang Porsche y Gabriele Thyssen se casaron en 2025

Además de la villa, el monte Kapuzinerberg que quería perforar es una zona protegida por estar en el centro de la ciudad nombrada patrimonio mundial por la Unesco desde 1996. El enfado de los vecinos llevó a que en abril de 2025 organizaran el Festival del Túnel Porsche de Salzburgo. Un evento de tres días en el que se sumaron a la concentración activistas climáticos de distintas partes de Austria y de Alemania. “Una ciudad para todos en lugar de un túnel para uno solo”, fue el lema de las múltiples protestas.

La derrota del plan de Porsche aún no significa la victoria de los manifestantes. La persona que compre la mansión conocida como Paschinger Schlöss tendrá el permiso para construir el túnel hasta finales de 2028, cuando vence la licencia de obras por la que el magnate pagó €48.000. Y la descripción de la propiedad en la página web de la inmobiliaria lo confirma: “Un extraordinario proyecto aprobado para la construcción de un túnel privado y un garaje subterráneo eleva aún más la propiedad a una categoría única: una característica inigualable enel histórico Salzburgo”. Zweig describió la casa que tiene 12 habitaciones como “romántica e impráctica”, señalando que uno de sus encantos era el hecho de ser “inalcanzable para los automóviles” al tener que subir los más de cien escalones de la colina Kapuzinerberg.