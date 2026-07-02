OM Recoleta: donde el clasicismo europeo convive con el confort del siglo XXI

Con su arquitectura señorial y su impronta europea, Recoleta es, probablemente, la expresión más acabada del Buenos Aires clásico: un barrio donde el paso del tiempo no borra su carácter, sino que más bien lo consolida. Cómo integrarse con inteligencia y elevar la experiencia de habitar es, entonces, el gran desafío que deben enfrentar los nuevos desarrollos residenciales.

Y es justamente lo que logra OM Recoleta, de NorthBaires, la compañía que desarrolla el icónico Sofitel Residences en Puerto Madero. Sobre la calle Marcelo T. de Alvear, frente a la Plaza Rodríguez Peña, se trata de una propuesta que dialoga con el entorno y suma el confort, el diseño y la funcionalidad propios del siglo XXI. El edificio ya se encuentra finalizado y entregado, y con un nivel de ocupación avanzado. Aún quedan pocas unidades disponibles, de exclusivas prestaciones.

“Recoleta ya tiene todo: identidad, arquitectura, sofisticación. Lo que le faltaba era una propuesta que sumara confort del siglo XXI sin romper con esa esencia. OM Recoleta nace exactamente desde ahí: no para cambiar el barrio, sino para actualizar la forma de vivirlo. Es poder tener tecnología, funcionalidad y servicios modernos en un entorno que ya es único por sí mismo”, comenta Matías Schuarzberg, director de marketing de NorthBaires.

Con 12 niveles y un rooftop en el piso 13, OM Recoleta se organiza a partir de la idea de poner en valor la calidad de vida dentro de la unidad y en los espacios comunes. En planta baja, un patio interno —de inspiración europea, con reminiscencias de ciertos pasajes berlineses— conecta las torres A, B y D, generando un pulmón verde que aporta luz, aire y una relación visual fluida entre interior y exterior.

Las unidades con frente sobre Marcelo T. de Alvear ofrecen vistas abiertas hacia la Plaza Rodríguez Peña, mientras que las orientadas al contrafrente encuentran en el patio interno un entorno más sereno y contenido.

El desarrollo cuenta con 27.780 m² construidos, de los cuales 11.665 m² están destinados a unidades residenciales. Con una diversidad que permite adaptarse a distintos estilos de vida, tiene 98 unidades en total, con tipologías que van desde monoambientes de 35 a 54 m² hasta departamentos de 4 ambientes de hasta 219 m².

En términos de confort, todas las unidades cuentan con carpinterías con doble vidriado hermético (DVH) y climatización VRV, lo que permite regular cada ambiente de manera independiente. “Hablamos de cosas muy concretas que cambian la vida diaria. El confort hoy no es solo el departamento: es todo el ecosistema que lo rodea”, resume Schuarzberg.

Los amenities suman 566 m² e incluyen un SUM en planta baja y un rooftop que sintetiza el espíritu del proyecto: piscina exterior, solárium, parrillas y livings abiertos con vistas a la ciudad y a la Plaza Rodríguez Peña. Son espacios pensados como extensiones naturales de la vivienda, a los cuales se agregan cinco subsuelos con 387 cocheras, resolviendo así uno de los aspectos más sensibles de la zona.

“OM Recoleta parte de una premisa clara: integrarse a uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad aportando una nueva forma de habitar, más alineada con las necesidades actuales”, señala Matías Schuarzberg. “El diferencial está en cómo se combinan diseño, materiales y servicios para lograr una experiencia más cómoda, flexible y contemporánea, sin perder la esencia del lugar”, agrega.

En línea con esta visión, la compañía también avanza con OM Barrio Norte, a pocas cuadras, sobre Av. Santa Fe, ampliando una propuesta que pone el foco en unidades amplias, diseño contemporáneo y amenities que acompañan un estilo de vida actual.

En un barrio que representa lo mejor de la tradición porteña, OM Recoleta introduce una evolución natural: la posibilidad de vivir esa misma sofisticación, con estándares de confort propios de este tiempo.

Más info: Desarrollos inmobiliarios, ubicaciones estratégicas | Northbaires

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.