40% de descuento, 2x1 y segunda taza sin cargo: las promociones por el Día del Café

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que este año llega con promociones especiales en cafeterías, tostadores y cadenas de Buenos Aires y distintos puntos del país. Las propuestas incluyen descuentos en bebidas, 2x1, refill de cortesía y beneficios para comprar granos de especialidad.

Este jueves 1 de octubre, algunas acciones estarán disponibles únicamente durante la jornada, mientras que otras se extenderán durante varios días. Estas son seis alternativas para aprovechar el Día del Café 2026.

Degustación y descuentos de hasta 40%

Manifiesto Café Instagram/Manifiesto Café

Manifiesto Café comenzará los festejos el jueves 1 de octubre con una degustación especial de 10 a 12 en sus tres cafeterías de Belgrano, Núñez y Retiro.

Además, del 1 al 4 de octubre ofrecerá 15% de descuento en todos los cafés de su tienda online, hasta 30% de descuento en cursos y talleres de Academia Manifiesto y 40% de descuento en el primer mes de suscripciones con el código SUS40. Las compras podrán realizarse en dos cuotas sin interés.

La celebración también incluirá una edición especial de tazas, pósters y tote bags realizada junto a la artista Celeste Galickas.

¿Dónde? Aguilar 2104, Belgrano; Arribeños 3520, Núñez; Marcelo T. de Alvear 790, Retiro. Instagram: @manifiestocafe

Recarga de café de regalo con el desayuno

Quienes pidan cualquiera de los desayunos artesanales en Malvón recibirán un refill de café de cortesía Gentileza

Malvón extenderá el festejo durante el jueves 1 y viernes 2 de octubre. Quienes pidan cualquiera de los desayunos artesanales recibirán un refill de café de cortesía.

Entre las opciones disponibles aparecen el tostón de palta en pan de campo con cream cheese, palta y tomates cherry ($19.000); huevos revueltos con pan tostado ($18.000); y sándwich de chipa con palta, queso, rúcula y tomate ($18.000). Los desayunos se acompañan con latte o espresso doble preparado con granos de Brasil seleccionados por Drupa.

¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo. Instagram: @malvonba

10% de descuento para comprar café en granos

Fuego Tostadores tendrá durante el jueves 1 de octubre un 10% de descuento en toda la selección disponible en su tienda online Gentileza

Para quienes prefieran preparar el café en casa, Fuego Tostadores tendrá durante el jueves 1 de octubre un 10% de descuento en toda la selección disponible en su tienda online.

La propuesta reúne cafés de Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía y Perú, además de blends y microlotes. Pueden comprarse en grano o con moliendas adaptadas a métodos como Aeropress, Chemex, Clever, Cold Brew, espresso, filtro, Origami, prensa francesa, V60 y Volturno.

Entre las opciones se encuentra Colombia Sidra Natural, primer lanzamiento de su línea de microlotes, cultivado a 1540 metros sobre el nivel del mar y procesado mediante un método natural con 48 horas de fermentación, con notas de frutillas, ananá madura y rosas.

¿Dónde? Tienda online de Fuego Tostadores. Instagram: @fuegotostadores

20% de descuento en tres clásicos

Negro tendrá un 20% de descuento en Americano, Latte y Cappuccino en todos sus locales Gentileza/Negro Cueva de Café

Durante el Día Internacional del Café, Negro tendrá un 20% de descuento en Americano, Latte y Cappuccino en todos sus locales. Recientemente fue elegida como una de las mejores cafeterías de América Latina en el ranking continental elaborado por The World’s 100 Best Coffee Shops. Llegó al puesto 7 y se convirtió en la única representante del país dentro del Top 10.

La cafetería trabaja con granos seleccionados de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú según origen y perfil sensorial, que se tuestan en Fuego Tostadores, el tostadero propio creado en 2019. Su carta también incluye coffee tonic con almíbar de naranja, mocaccino caramel, affogato con helado de sambayón crocante y filtrados en Fellow.

¿Dónde? Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo; Arévalo 2051, Palermo Hollywood; Avenida Santa Fe 3246, Palermo. Instagram: @cafenegrook

2x1 en cafés con leche de avena

La cafetería de inspiración japonesa de La Lucila, habrá 2x1 en todos los cafés preparados con leche de avena Oatly Gentileza/Zulu Haus

En Zulu Haus, la cafetería de inspiración japonesa de La Lucila, habrá 2x1 en todos los cafés preparados con leche de avena Oatly durante el jueves 1 de octubre. El beneficio alcanza a preparaciones como flat white, latte y cappuccino.

Los cafés se elaboran con granos de especialidad de Puerto Blest, el tostador elegido por la casa, que funciona en una casona centenaria donde la propuesta se completa con cocina y pastelería artesanal.

¿Dónde? Salvador Debenedetti 635, La Lucila. Instagram: @zulu.haus

40% de descuento en lattes

Café Martínez tendrá este jueves 1 de octubre un 40% de descuento en lattes

Café Martínez tendrá este jueves 1 de octubre un 40% de descuento en lattes. La promoción incluye Latte, Latte Frío, Latte Dubai, Latte Frío Caramel y Latte Chocolate con Avellanas, además de las variedades proteicas, frías y calientes, tanto en versión clásica como vainilla.

¿Dónde? En todas sus sucursales de la Argentina. Instagram: @cafemartinezoficial