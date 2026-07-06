Chefs reconocidos harán el Gran Banquete Argentino en Caminos y Sabores: “Tenemos productos de altísima calidad”

Caminos y Sabores edición BNA vuelve a reunir a productores, cocineros y visitantes con una propuesta especial: El Gran Banquete Argentino, una programación de cocina en vivo pensada como una mesa simbólica para celebrar los productos locales, las recetas regionales y el trabajo de quienes producen alimentos en distintas provincias del país. La feria se realizará del 9 al 12 de julio de 2026, de 12 a 20, en BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.

Caminos y Sabores Gentileza Caminos y Sabores

La propuesta formará parte de la edición que marca las 20 ediciones de Caminos y Sabores y tendrá dos escenarios principales: Cocina Caminos, en el Pabellón 5, y Cocina Sabores PSA, en el Pabellón 6. Allí se presentarán referentes como Germán Martitegui, Juan Gaffuri, Ariel Gravano, Paco Almeida, Dante Liporace, Martín Molteni, Madame Papin, Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro, Paula Comparatore, Nicolás Tykocki, Emiliano Yulita y Alejandra Temporini, entre otros.

Una mesa simbólica para recorrer la cocina argentina

El Gran Banquete Argentino no se plantea como un banquete tradicional, sino como una programación de clases, recetas y demostraciones donde la cocina funciona como punto de encuentro. La propuesta busca destacar productos locales y el trabajo detrás de cada alimento, con platos que reúnen amigos, familias y tradiciones.

La agenda combina alta cocina, recetas populares, cocina regional, productos de estación y saberes vinculados con el origen de los ingredientes. En ese recorrido aparecen preparaciones con carnes, pescados, quesos, dulce de leche, frutas, hongos, trigo, arroz, legumbres, yerba mate, miel, alfajores y otros productos de distintas regiones de la Argentina.

Los productos detrás de cada plato

Ariel Gravano Gentileza Caminos y Sabores

Uno de los ejes de la propuesta será el vínculo entre cocineros y productores. Ariel Gravano, referente de la panadería y la pastelería, destacó que los productores “son fundamentales porque son la base para desarrollar productos de calidad”.

Y agregó: “Hoy tenemos una de las mejores burratas del mundo, un dulce de leche extraordinario y carnes de primerísima calidad; es importante estar orgullosos de los productos que tenemos y ayudar a que los productores sean cada vez más conocidos”.

Emiliano Yulita Gentileza Caminos y Sabores

Emiliano Yulita, chef ejecutivo de El Mercado Faena, aportará una mirada centrada en las historias detrás de cada ingrediente. “Nosotros buscamos buenos productos, pero también buenas historias; familias que trabajan generación tras generación para lograr alimentos de excelencia y a las que después intentamos homenajear con la mejor técnica de cocina”, aseguró.

Una cocina federal, del Atlántico a la cordillera

Paco Almeida Gentileza Caminos y Sabores

La programación también pone el foco en la identidad territorial. Paco Almeida, chef y periodista de Bariloche especializado en gastronomía patagónica y cocina al fuego, definió a la cocina como una forma de narrar el lugar de origen.

“Desde el Atlántico hasta la cordillera, pasando por los valles frutícolas y la estepa, conviven tradiciones de los pueblos originarios con el legado de los inmigrantes europeos: esa combinación le da una identidad única a nuestra cocina”, contó.

Para Almeida, Caminos y Sabores permite concentrar en un mismo predio un recorrido por distintas regiones del país: “Permite encontrarse con quienes producen la mejor materia prima argentina y conocer las historias que hay detrás de cada alimento”.

Alta gastronomía con identidad local

Juan Gaffuri, chef ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires, participará de la feria con una mirada ligada al fine dining y al producto argentino. “Expandir la gastronomía argentina al mundo va de la mano de educar a los argentinos sobre lo que el país nos da y sobre cada uno de los productores apasionados que trabajan detrás de esos alimentos”, sostuvo.

Entre el 96% y el 97% de los ingredientes utilizados en los restaurantes del Four Seasons son de origen nacional. “Tenemos una variedad de productos de altísima calidad que nos permite elaborar platos de excelencia y mostrar todo lo que este país tiene para dar”, destacó Gaffuri.

Programación destacada del Gran Banquete Argentino

La agenda de Caminos y Sabores incluye actividades durante las cuatro jornadas, con clases, masterclasses, degustaciones, catas y preparaciones regionales en Cocina Caminos y Cocina Sabores PSA. Entre las propuestas destacadas figuran:

Jueves 9 de julio, 16.00: Ariel Gravano, con medialunas rellenas con dulce de leche, torta Tropézienne con dulce de leche panadero y torta de coco con mousse de dulce de leche heladero

Ariel Gravano, con medialunas rellenas con dulce de leche, torta Tropézienne con dulce de leche panadero y torta de coco con mousse de dulce de leche heladero Jueves 9 de julio, 17.00: Martín Molteni, con empanada abierta de cordero patagónico, chutney de pera y yogur de campo

Martín Molteni, con empanada abierta de cordero patagónico, chutney de pera y yogur de campo Viernes 10 de julio, 17.00: Nicolás Tykocki, con lengua a la vinagreta

Nicolás Tykocki, con lengua a la vinagreta Viernes 10 de julio, 18.00: Felicitas Pizarro, con postre Balcarce

Felicitas Pizarro, con postre Balcarce Viernes 10 de julio, 19.00: Germán Martitegui, con “Argentina de norte a sur: sabores que cuentan lo que somos”

Germán Martitegui, con “Argentina de norte a sur: sabores que cuentan lo que somos” Sábado 11 de julio, 16.00: Dante Liporace, con sándwich de rabo de toro y seso en tempura

Dante Liporace, con sándwich de rabo de toro y seso en tempura Sábado 11 de julio, 17.00: Madame Papin, con raviolón con estofado de pollo

Madame Papin, con raviolón con estofado de pollo Sábado 11 de julio, 18.00: Santiago Giorgini, con pechito de cerdo en masa de sal con ensalada coleslaw

Santiago Giorgini, con pechito de cerdo en masa de sal con ensalada coleslaw Sábado 11 de julio, 19.00: Juan Gaffuri, con bife ancho de vaca dry aged con cremoso de topinambur, hongos y trufa

Juan Gaffuri, con bife ancho de vaca dry aged con cremoso de topinambur, hongos y trufa Domingo 12 de julio, 15.00: Alejandra Temporini, con tagliatelle sin gluten con salsa de queso azul

Alejandra Temporini, con tagliatelle sin gluten con salsa de queso azul Domingo 12 de julio, 17.00: Emiliano Yulita, con osobuco braseado con hongos y risotto milanés

Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2026

Caminos y Sabores edición BNA se realizará del 9 al 12 de julio de 2026.

se realizará del 9 al 12 de julio de 2026. ¿Dónde? BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.

BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA. Horario: de 12 a 20.

Precios y beneficios

Entrada general: $20.000.

$20.000. Jubilados y mayores de 65 años: $7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente.

$7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente. Menores de 16 años: ingreso gratuito, acompañados por un adulto.

ingreso gratuito, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad: ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla.

ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla. Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad.

ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad. Preventa 2x1: vigente hasta el 15 de junio.

vigente hasta el 15 de junio. Banco Nación: 15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro.

15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro. Club La Nación: beneficio 2x1 en entradas.

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