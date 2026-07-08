Así fueron los incidentes en Cañuelas en los que murió un hombre por un piedrazo en la cabeza

Un hombre murió este martes en Cañuelas durante los festejos de la victoria de la selección argentina ante Egipto por el Mundial 2026 tras recibir un piedrazo en medio de una pelea entre hinchas. En las redes sociales circularon los videos en los que se ve la secuencia de los disturbios en los que resultó herida la víctima de 46 años identificada como Franco Depauli.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo durante las celebraciones en la vía pública. Allí se armó una gresca entre hinchas. Ante esta situación, Depauli se dirigió hacia su auto para buscar un objeto en su baúl. En ese momento, recibió el impacto de una piedra en su cabeza y cayó inconsciente sobre la vereda, según informó el medio local InfoCañuelas.

Los incidentes que derivaron en la muerte de un hincha argentino

En los videos, que se viralizaron en las redes sociales, quedó capturada parte de la a puños que se desató en una plaza, cuando un grupo de personas empezó a intercambiar golpes. Además, algunas las personas involucradas terminaron en el suelo siendo golpeadas. Incluso, también se observa a un joven con un elemento para arrojar en su mano. “No se puede festejar flama nunca”, aseguró quien compartió la grabación.

Asimismo, se difundió otra grabación en la que se ve a Depauli celebrando la victoria, minutos antes de recibir el golpe fatal en la cabeza. Envuelto con una bandera argentina, habla sobre la clasificación: “Nunca perdimos la fe”.

Tras el episodio, la víctima recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada por sus familiares al Hospital Ángel Marzetti, ubicado a 10 cuadras del punto de concentración de los festejos. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya había muerto a raíz de un traumatismo craneal.

“Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”, dijo el director del hospital, Hernán Carpio.

Depauli fue filmado en el festejo por la victoria de la selección argentina

Por la muerte de Depauli fue detenido Iván Nahuel Lebrero. Un joven de 20 años señalado como responsable de haber lanzado el objeto que dio en la cabeza de la víctima. El aparente agresor fue identificado tras la revisión de las cámaras de seguridad del municipio. El joven tiene antecedentes penales por robo y que la causa que deberá enfrentar fue caratulada con el delito de homicidio simple.

Depauli, por su parte, fue empleado de una fábrica de cerámicas y, según detalló el medio local, en varias oportunidades había colaborado en los festejos del Día del Niño que se hacía en el Parque de la Salud. Incluso, era conocido en la zona por imitar los movimientos de Michael Jackson a modo de diversión para el público.