El barrio que brilló a principios del año 2000 cambia de cara y ofrece nuevas propuestas

Lo que hoy conocemos como el “barrio” Palermo Hollywood, en realidad nació de casualidad: a comienzos del año 2000, la zona se pobló de productoras de cine, estudios de producción, canales de televisión y agencias de contenidos. Cuenta la leyenda urbana que un día, en la puerta del canal de televisión América se concentraba un grupo de fans gritando con euforia ante la llegada de figuras televisivas y que en medio del tumulto alguien dijo: “Esto es como Hollywood”. Así, dicen, nació el nombre que hoy bautiza la zona que rodea la avenida Juan B. Justo, avenida Córdoba, avenida Santa Fé y avenida Dorrego. A partir de entonces, se convirtió en un nuevo polo gastronómico frecuentado por estrellas locales y celebrities internacionales.

Claro que, con el tiempo, la saturación fue tal que empezaron a apagarse las luces y cerrar las persianas. Hoy, varios lugares icónicos de esa época ya no están entre nosotros pero, de todas formas, las aperturas no cesan y las estrellas continúan brillando. Clásicos y modernos, de sabores locales y culturas lejanas, estas son las últimas novedades de los lugares que más nos gustan.

IVAN JUAN: FITZ ROY 2168

Rusia

De Rusia con amor llega este pequeño reducto con platos de la cocina rusa y europea. Ideado por Anna Istomina y Natalia Korotina –viven en la Argentina hace 3 años-, con Alexey Khoroshiy en la cocina, el restaurante es frecuentado por la colectividad, extranjeros y público local que buscan sabores poco difundidos en la ciudad. Podemos encontrar platos tradicionales como la Shakshuka a la sartén, ensalada rusa real, pelmeni con crema agria, beef stroganoff y sopas como solianka, borsch y de pollo servido con huevo y croutones. El personal habla ruso y responde ante toda consulta. Hay que probar sus licores caseros. El nombre del lugar surge de una combinación de nombres: Iván, uno de los nombres más populares de Rusia, y Juan, el nombre que consideran también muy popular en Argentina.

LA GARAGE: ARÉVALO 2253

La Garage

El lugar es mínimo, es tan pequeño que uno no puede creer que allí entra todo el equipo y preparan increíbles platos y panes todos los días todo el tiempo. Ubicado al lado de un estacionamiento, Martina Schvarzstein y Sol Eskenazi convirtieron el pequeño garage de una casa antigua en un hermoso restaurante al paso con plato increíbles: knishe baston vegan, boreka, croissant de kimchi y mix de quesos, focaccia al corte vegan, laminado de portobello y queso azul, falafel, sándwich vegan de falso pastrami son solo algunas de las propuestas de comford food que ofrecen. Con una pocas mesas en la vereda, muchos almuerzan o meriendan allí mismo luego de elegir a la carta o desde la exhibición a la vista. También está la opción take away para disfrutar en casa. La pastelería es muy buena, todo lo dulce tienta y tienen cafetería y venta de productos deli de elaboración propia y de diferentes procedencias.

KKBQ PARRILLA COREANA: GORRITI 5675

Parrilla coreana

David Wu es argentino de padres taiwaneses, tuvo y tiene diferentes restaurantes y fue uno de los primeros en ofrecer y popularizar la parrilla coreana al comensal no asiático. En esta sucursal cuenta con espacio para 60 cubiertos, cobran un precio fijo accesible por persona y ofrecen la más completa experiencia coreana de cocinar la carne sobre el fuego y disfrutar en el acto, junto con más de 10 propuestas diferentes de banchán (pequeñas entradas para acompañar la carne como kimchi, tortilla coreana, pickles varios, según estación) y platos como gyozas y katsu de cerdo. Con tres variedades de cortes diferentes de carne (marinados y no, vacuna y de cerdo), es frecuentado por grupo de público joven y familias enteras. Ofrecen amplia variedad de bebidas asiáticas y destilado soju oriental, se puede repetir los platos si te quedaste con ganas y ahora agregaron helado libre para el final feliz de tu velada. Para ir solo o con amigos, probar todo y quedarse a comer hasta el cansancio.

LA MAR BUENOS AIRES: ARÉVALO 2024

La Mar

El restaurante de Gastón Acurio acaba de renovar todo: carta de comida, barra de tragos, ambientación y decoración. Manteniendo la misma ubicación desde hace más de 11 años, hoy cuenta con un nuevo diseño en todos sus espacios, con una elegante iluminación y un patio que ahora es diferente: con un sector más privado, cerrado y climatizado y una nueva barra, el espacio esta climatizado y techado para mejor confort de los comensales. Los platos de su chef ejecutivo Daniel Llasaca causan sensación utilizando productos frescos y de excelencia del mar atlántico argentino: arroz meloso con pesca de temporada, el chupe de langostinos, tortita de choclo con pez limón son solo algunas de sus creaciones. Utilizan lúcuma, chocolates de la amazona peruana y maíz blanco de mismo origen, ingredientes únicos para expresar la identidad de sus platos.

La colección de cebiches es un lujo, volvieron los makis, nigiris y sashimis con las pescas más frescas, y la Gran Chalana La Mar (trae ostras, almejas, vieiras, navajas, langostinos, wantaco nikkei, causita de langostinos y centolla, nigiris del día) es un festival marino que despierta la envidia del propio Poseidón al igual la parrillada La Mar que ofrece lo mejor de los pescados y mariscos del día preparado a las brasas. Carta de vino completa, con vinos propios de la casa que acompañan muy bien la visita. Para el postre, muy bueno la cachanga primavera con frutas de estación, salsa de manjar, de maracuyá y helados y el clásico picarón con miel de chancaca. Un lugar para vivir una experiencia única con cada visita. Todo está perfecto, todo impecable, una combinación perfecta de sabores, texturas y servicio, hay que ir.

ASIAN CANTINA: HUMBOLDT 1626

Luces cálidas, ambiente tropical y la cocina a la vista en Sunae Asian Cantina. Sebastián Pani Lugares

Con los sabores del sudeste asiático, este restaurante se convirtió en un clásico y uno de los mejores embajadores de la cocina del Oriente en la ciudad. Con más de 17 años de servicio, la carta mantiene muchas creaciones de su primer día y fue agregando novedades para los paladares más exigentes. Los dumplings y los baos son un must, el tempura bao filipino con tintas de sepia con langostinos y salsa agridulce picante es imperdible al igual los arrolladitos lumpia veggie. Con una ambientación colorida que traslada al otro lado del planeta, muy Vietnam, muy Filipinas, con decoración de elementos y colores típicos de la cultura, todos los platos son muy buenos y trasmiten el sabor de cada origen. Ofrecen happy hour de tragos y cervezas con tapas asiáticas, recomendamos su pad thia, sus curries y el pho, consultar por sugerencias o platos especiales.

Con cocina a la vista, buen servicio y personal que explica con lujo de detalles ante las consultas de los comensales. Cada bocado es un viaje gourmet de sabores únicos y cada visita una nueva aventura. Muy buena.

LA DORITA: HUMBOLDT 1892

Propuesta de Semana de Mayo en La Dorita La Dorita

Con más de 26 años de existencia y sumando trayectoria, es la parrilla más popular y reconocida de la zona. Sebastián Valles es un hombre de larga trayectoria en el rubro y el nombre es por su madre Dora. El local original se encontraba en frente, donde hoy se encuentra La Pescadorita. Con espacio para más de 200 cubierto, el lugar es amplio con dos salones y espacio en la vereda, es frecuentado por público local y extranjero, familias enteras y grupo de amigos. Abierto todos los días horario corrido de mediodía hasta la noche con servicio super atento.

La tortilla de papas, las empanadas de carne cortadas a cuchillo y los bocaditos de acelga con mayonesa de sriracha, siguen siendo los preferidos para empezar. Todas las carnes son asadas a las brasas de quebracho, y los cortes especiales de exportación criados a pastura. La marucha de novillo es uno de los más solicitados. Ofrecen menú fijo durante la semana y sugerencias durante los fines de semana y cada semana va variando las propuestas, van desde una provoleta con jamón, morrones asados y huevo de campo frito, hasta un suculento pastel de osobuco gratinado. Las porciones generosas, el Choricampi para compartir es un must (chorizo relleno de queso muzzarella y cebolla caramelizada envuelto en masa de pan de campo), las super milanesas son XL, y la tabla de achuras es muy completa y pueden incluir mollejas. Carta de vino con etiquetas variadas, pedir de postre el tiramisú que lo preparan a la vista. Una data: en la terraza tienen un espacio exclusivo para eventos privados para hasta 40 personas, visítenlo que tiene una ambientación única.

PETIT CHAT COFFEE & BAKERY: ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1875

Petit

Ubicado en una casona antigua con luminoso patio cubierto con baldosas de época, esta cafetería de especialidad ofrece latte art en3D y pastelería francesa y asiática. Lucy Yang es oriunda de China, estudió pastelería y vive en Argentina hace más de 20 años y su sueño siempre fue tener una cafetería. Con 2 salones y espacio en la vereda, el lugar es pet friendly, muchos clientes van con sus mascotas y los gatos del dueño suelen estar por el recinto y tienen su propio play room.

Toda la producción es propia y hornean panes y tortas todos los días: con una colección de clásicos como croissant de almendras, de pistacho, pan de chocolate, panini de coco, pan de cheddar y bacon, danessa capresse, pan de queso, roll de canela, entre otros, también tienen panes asiáticos de textura más esponjosa como el de salchichas, red velvet con frutillas, con crema pastelera de coco, de Oreo, y otras. Cuentan con más de 15 variedades de tortas, todas livianas, también muy esponjosas, de sabores frutales, chocolates y algunas de edición limitada como la de Hello Kitty.

Hacen tortas por encargo, y la Petit Random Cake de 8 porciones de sabores diferentes es una de las más pedidas. El café con latte art en 3D es otra de las especialidades de la casa y es el boom absoluto: con figuras de gatitos, perritos, ositos, Pokemon, capibaras, etc. Las creaciones van a gusto de la barista o personalizadas. ¿Opciones saladas? Tienen de todo, desde un avocado toast, Croque Madame hasta platos fuertes como wok y salteados

PANCHO SUSHI: COSTA RICA 5922

Pancho

Luciano Marcó nació en Necochea y trabaja en gastronomía desde joven, después de 6 años en Buzio regresó a su ciudad natal y abrió un emprendimiento de sushi con un formato diferente: el “pancho sushi”, un roll de sushi rebozado con textura crocante en panko con propuestas armadas o personalización en el acto por cada cliente eligiendo los ingredientes favoritos. Acaba de llegar a la gran ciudad junto con su mujer y su hija, y desde hace 4 meses ofrece esta propuesta en el corazón de Palermo Hollywood.

Con una presentación impecable y muy buen sabor, ofrecen sabores clásicos como el pancho sushi de salmón (roll caliente cortado al medio con base de queso crema, salmón fresco, cremoso de palta con topping de batatas fritas), el de langostino (con langostinos cocidos, cremoso de palta, batatas fritas), el vegetariano (con queso crema, tofu, cremoso de palta, salsa de remolacha y batatas fritas), entre otros. También se puede elegir la versión “Elegí vos mismo” y se arma en el momento: el roll de pancho sushi sin relleno se corta al medio a la vista, y cada comensal puede poner queso crema como base para luego ir agregando proteína como salmón fresco, kanikama, pollo teriyaki, langostinos y luego toppings varios como cremoso de zanahoria, kimchi, palta con tomate, entre otros, para luego rociar con salsas varias y lluvia de sésamo, semillas, cebolla de verdes y otros ingredientes a gusto. Para todas las edades, se puede consumir en su coqueto local de paso con ambientación nipona, hacer take away a casa o vía delivery. Elegí tu propia aventura.

ZARAUTZ: NICARAGUA 5577, PB

zarazut

De reciente apertura, dentro de la Casa Zarautz encontramos dos propuestas gastronómicas diferentes ideadas por el cocinero Leandro Leyell. En el piso superior encontramos La Terrazza Parrilla, un hermoso lugar para disfrutar la carne argentina con propuestas argentas, y en su planta baja se halla Zarautz, un elegante espacio de luces tenues con capacidad para 30 personas, con cocina a la vista y platos del mar enfocados en productos del atlántico argentino.

Con una estética sofisticada y servicio super atento, Zarautz promete ser un lugar donde los paladares más exquisitos se rendirán ante sus creaciones culinarias. Con una amplia selección de entradas (algunos son más abundantes, compartibles, consultar), destacamos la frescura del tiradito de pesca blanca curada en sal marina con gazpacho andaluz, alcaparras baby, reducción de jerez, la intensidad de la sopa densa de cangrejo y croutones de zanahoria dulce al rescoldo, y la combinación de langostinos curados en frío con papas pay artesanales y yema de huevo curado en sal y azúcar. Entre los principales, sugerimos el bife de tiburón a la plancha con manteca de limones y risotto cremoso de arroz Carnaroli y la merluza negra a la manteca negra con alcaparras crocantes, láminas de almendras y emulsión de manzanas verdes u otras propuestas como el tentáculo de pulpo braseado, emulsion de olivas y los agnolottis de hinojo y queso de cabra con tomates confitados al tomillo y flambeados al coñac. Carta de vino completa con etiquetas de diferentes cepas y estilos, abre solo de jueves a sábado.

DANIEL BAKERY: HONDURAS 5815

Daniel Bakery

De grandes dimensiones, con un centro de producción a la vista donde hornean a diario panes, laminados y afines, la nueva casa de Daniel Bakery es un hermoso lugar para disfrutar dulces y salados. Daniel Brazón llegó de Venezuela hace 10 años junto con su esposa ingeniera Janahina Ron Olivera, él ya contaba con experiencia en el rubro habiendo trabajado en diferentes cocinas y hoteles y hoy junto con su media naranja se dedican de pleno este emprendimiento familiar. Con formación en IAG y paso en lugares como Mercí y Le Pain, hoy Daniel produce para sus propios locales y para terceros con identidad propia.

Se hizo conocido por sus croissant clásicos, de frambuesa, de choco avellanas, con crema pastelera y de pistacho y su roll de canela y las cookies de maní y de chips de chocolate Callebaut también causan sensación. El local cuenta con dos pisos y es super espacioso, con un sector de agua “self service” y una mesa redonda en el centro, además de las propuestas dulces, lo salado también son muy buenos. Ofrecen combos y brunch durante todo el día y especiales durante los fines de semana y feriados.

El All Day Brunch es super completo, incluye un plato a elección (hummus, verde y huevo o palta, huevo, frutas o huevos rancheros o tamago brioche), tostadas francesas, yogur, bebida fría y caliente, y un laminado. Puede ser individual o para dos. A la carta tiene más sugerencias, muy solicitados los huevos rancheros y el croissant prensado de jamón cocido y queso pategrás. Con café de especialidad en diferentes preparaciones, cuentan con propuestas para vegetarianos, consultar.