Ubicado en el corazón del Valle de Paravachasca, a tan solo 42 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, Anisacate se consolida cada temporada como una de las opciones más atractivas para quienes buscan desconectar del ruido urbano sin realizar viajes largos. Con poco más de 8500 habitantes, esta localidad del departamento Santa María combina el descanso junto al agua con un patrimonio histórico y cultural singular.

Su nombre, de origen comechingón, suele traducirse como “Pueblo del Cielo”, una definición que hace honor a la tranquilidad de su entorno serrano y al ritmo pausado de sus calles arboladas.

La playa es el principal atractivo del pueblo cordobés (Foto: Córdoba Turismo)

Dos kilómetros de costa y balnearios familiares

El gran protagonista del verano es el río Anisacate, que atraviesa la localidad y regala cerca de dos kilómetros de costa con playas naturales, arena y zonas de sombra. Los distintos balnearios —distribuidos tanto antes como después del puente sobre la ruta— se caracterizan por sus aguas mansas y sectores de poca profundidad, lo que los convierte en un destino seguro e ideal para familias con niños.

Para quienes planean pasar el día completo, la infraestructura acompaña la propuesta: la mayoría de los paradores y espacios públicos cuentan con asadores, mesas, bancos y proveedurías, lo que facilita el clásico ritual del asado al aire libre bajo la arboleda.

Anisacate tiene solamente 8500 habitantes

Entre los sectores más buscados destacan zonas como La Marianita o las inmediaciones del puente, donde se mezclan playitas amplias con ollitas naturales para nadar.

Una capilla ortodoxa rusa y un rincón con historia

Más allá de sus atractivos naturales, Anisacate resguarda un patrimonio religioso poco habitual en la Argentina: la Capilla Ortodoxa Rusa San Nicolás de Bari. Construida en la década de 1950 por inmigrantes rusos que llegaron a la región tras la Segunda Guerra Mundial, su arquitectura tradicional —con su característica cúpula acebollada— sorprende en medio del paisaje serrano y funciona como un testimonio vivo de la historia migratoria del valle.

Uno de los atractivos del pueblo es la Capilla Ortodoxa Rusa San Nicolás de Bari

A este circuito cultural se suma el Rincón Criollo, un espacio tradicionalista que rinde homenaje a las costumbres gauchas y al folclore local, que funciona como punto de encuentro para peñas y actividades culturales durante la temporada estival.

Naturaleza, paseos y cercanía con otros destinos

El entorno de Anisacate invita a complementar las tardes de río con caminatas y paseos en bicicleta por senderos rurales rodeados de monte nativo. Además, su ubicación estratégica permite utilizarlo como base para explorar otros puntos del valle:

Alta Gracia: A solo 11 kilómetros, ofrece una amplia agenda cultural, museos (como la Estancia Jesuítica o la Casa del Che Guevara) y movimiento nocturno.

A solo 11 kilómetros, ofrece una amplia agenda cultural, museos (como la Estancia Jesuítica o la Casa del Che Guevara) y movimiento nocturno. Dique y Embalse Los Molinos: A unos 30 minutos hacia el sur por la Ruta 5 es la alternativa perfecta para los amantes de la pesca y los deportes náuticos.

Cómo llegar y dónde alojarse

El acceso desde Córdoba capital es directo y sencillo: en auto se llega en unos 40 minutos tomando la Ruta Provincial 5 hacia el sur. Quienes viajen en transporte público cuentan con servicios regulares de ómnibus (como las empresas Sierras de Calamuchita o Pájaro Blanco) que parten desde la terminal cordobesa.

Para extender la estadía más allá de una escapada de fin de semana, la localidad dispone de una variada oferta que incluye cabañas, casas de alquiler temporario, colonias y campings equipados a pocos metros del río, además de restaurantes, comedores regionales y heladerías para resolver todas las comidas sin moverse del pueblo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA