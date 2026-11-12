Alejo Igoa, de grabar a escondidas a tener 126 millones de suscriptores y antes de su show en Generación: “Me daba vergüenza que me escucharan hablar frente a la cámara”

A los 17 años, Alejo Igoa grababa videos a escondidas. Le daba vergüenza que alguien lo escuchara hablando frente a una cámara y todavía no imaginaba que aquella actividad, que había comenzado como una forma de expresarse, terminaría convirtiéndose en su profesión. Aprendió a filmar y editar por su cuenta, mirando tutoriales, observando a otros creadores y repitiendo cada grabación hasta conseguir el resultado que buscaba.

Durante la adolescencia había sufrido bullying y encontró en la computadora un espacio donde podía mostrarse sin el temor a las opiniones de los demás. Con el tiempo, esas diferencias que alguna vez le habían generado inseguridad se transformaron en una de las claves de su relación con el público. Hoy, según cuenta, su canal de YouTube reúne 126 millones de suscriptores, recibió el botón de Diamante Rojo y obtuvo dos récords Guinness. Lo que comenzó como una producción individual se convirtió en un proyecto que involucra equipos de trabajo, escenarios construidos especialmente y videos que pueden demandar meses de preparación.

Después de agotar siete funciones en el Movistar Arena, Igoa prepara un nuevo encuentro con el público argentino: el 11 de diciembre participará de Generación, el festival de streamers que se hará en BA Ferial. Mientras tanto, desarrolla dos producciones audiovisuales para 2027 que buscarán llevar las aventuras y competencias de su canal a historias de varios capítulos. En esta entrevista, repasa el camino recorrido, explica cómo nacen sus ideas y reflexiona sobre la responsabilidad de crear contenido para millones de personas.

“Era el único espacio en donde yo podía mostrar y expresar lo que no podía hacer en mi día a día”

"Empecé a los 17, grabando a escondidas porque me daba vergüenza que me escucharan hablando frente a la cámara", recuerdo Igoa Gentileza

—¿Cómo fueron tus primeros pasos en YouTube y en qué momento te diste cuenta de que podías convertirlo en tu profesión?

—Empecé a los 17, grabando a escondidas porque me daba vergüenza que me escucharan hablando frente a la cámara. Aprendía sobre la marcha, yo solo, mirando tutoriales y observando cómo lo hacían otros creadores de contenido. Grababa, editaba y volvía a probar hasta que el video quedaba como quería.

Cuando empecé a ganar plata con los videos, vi que podía llegar a vivir de algo que ya me encantaba hacer. A partir de ahí le fui dedicando cada vez más tiempo hasta que YouTube se convirtió en mi trabajo.

—De adolescente contaste que sufriste bullying y encontraste refugio en la computadora. ¿Cómo influyó esa experiencia en tu personalidad y en la forma de relacionarte con el público?

—Creo que mi personalidad me favoreció en la creación de contenido, porque era el único espacio en donde yo podía mostrar y expresar lo que no podía hacer en mi día a día por miedo a sufrir bullying o a lo que otros fueran a decir de mí. Pero, viéndolo en retrospectiva, eso me ha favorecido ya que esas diferencias me han permitido destacar, porque la verdad es que ser diferente es lo que puede hacer que la gente se pueda sentir más identificada con vos.

Creo que por eso hoy me llega tanto cuando alguien me dice que un video le alegró el día o que se juntó con su familia a verlo y se terminaron riendo todos. Yo sé lo que vale encontrar algo que te haga pasar un buen rato, sobre todo cuando venís de un día difícil.

De grabar solo a construir escenarios para sus videos

—¿Cuál fue la decisión más importante que tomaste para pasar de grabar videos solo a convertirte en el creador de contenido en español con más suscriptores del mundo?

—Fue pasando de a poco. Al principio yo grababa y editaba solo. Con el tiempo, las ideas se fueron haciendo más grandes y empecé a sumar gente para poder hacerlas realidad. Cada video me enseña algo que después uso en el siguiente, desde cómo hacer que un video fuera más divertido hasta cómo contar mejor una historia.

Hoy, si imagino un video que necesita un lugar que no existe, podemos diseñarlo y construirlo. Llegar a ese punto llevó años de probar ideas, aprender de lo que salía mal y crecer como equipo.

—Superaste los 100 millones de suscriptores y recibiste dos récords Guinness. ¿Qué significan esos reconocimientos para vos y qué te queda por conquistar?

—Cien millones es un número que todavía me cuesta dimensionar, y hoy ya son 126 millones en el canal. Tener el botón de Diamante Rojo en las manos y saber que soy el único canal en español que lo ha recibido me llena de orgullo. Me acuerdo de cuando grababa a escondidas y me pongo a pensar lo loco que es todo lo que ha podido crecer el proyecto. Los dos Guinness también me dieron una alegría enorme, sobre todo porque pude celebrarlos con el equipo y con la gente que nos acompaña desde hace años.

“Construir mundos es costoso pero vale la pena”

"Me gusta invertir en mis videos porque es parte de la clave del éxito, construir mundos es costoso pero vale la pena cuando veo el resultado final, buscando siempre diferenciarme del resto", sostiene Igoa Gentileza

—Tus videos requieren producciones cada vez más grandes. ¿Cómo nace una idea, cuánto tiempo lleva desarrollarla y qué determina cuánto estás dispuesto a invertir?

—Muchas veces arrancamos con un juego que todos conocemos, como las escondidas. Decimos: “Vamos a jugar a las escondidas en un lugar enorme” y enseguida queremos saber dónde se escondería cada uno, cuánto tiempo tendría el que busca o qué pasaría si en cada ronda cambiamos una regla. De esa conversación va saliendo el video.

Una idea sencilla se puede preparar en días. Si hay que encontrar una locación, diseñar pruebas o construir un escenario, puede llevar semanas o meses. Vale la pena invertir más cuando eso te permite hacer algo que mejora el video o la historia. Me gusta invertir en mis videos porque es parte de la clave del éxito, construir mundos es costoso pero vale la pena cuando veo el resultado final, buscando siempre diferenciarme del resto.

El regreso a Buenos Aires y el desafío de encontrarse con su público

—En diciembre vas a participar de Generación. ¿Qué podés adelantar de tu show en BA Ferial?

—El 11 de diciembre voy a estar en Generación y tengo muchas ganas de reencontrarme con el público argentino. Quiero que la gente pueda venir en familia y sumarse a lo que pasa en el escenario. En los videos puedo hacer una pregunta a cámara. En vivo, la tiro y me contesta todo el público al mismo tiempo. Ese ida y vuelta es lo que más me divierte y lo que más quiero que se sienta ese día.

—Después de agotar siete funciones en el Movistar Arena, ¿qué descubriste sobre tu público al encontrarte cara a cara con miles de seguidores?

—Me sorprendió ver a familias enteras cantando juntas. Desde el escenario te das cuenta de que la persona que vino acompañando también se sabe la canción, se ríe con el mismo chiste y se prende en el juego. Ahí entendí que para muchas familias lo que empezó con un video en casa terminó siendo un plan que tenían ganas de hacer juntas.

También descubrí cuánto cambia el ritmo cuando tenés al público enfrente. En un video decidís en la edición cuánto dura un momento. En el escenario, si la gente se ríe o te contesta, le das tiempo y jugás con eso. Por eso cada función tuvo momentos propios. Estoy consciente del alcance que tengo y eso conlleva una enorme responsabilidad en lo que se muestra o se dice en los videos.

Los límites del humor y la responsabilidad frente a millones de chicos

"Hago contenido para toda la familia. Me gusta pensar que podés poner un video en el living y que cada persona encuentre algo que le divierta. A alguien le engancha el juego, a otro le da risa cómo reaccionamos y al final están todos discutiendo quién creen que va a ganar", dice Igoa Gentileza

—Gran parte de tu audiencia está formada por chicos y adolescentes. ¿Qué responsabilidad sentís frente a ellos y qué límites te imponés a la hora de crear contenido?

—Hago contenido para toda la familia. Me gusta pensar que podés poner un video en el living y que cada persona encuentre algo que le divierta. A alguien le engancha el juego, a otro le da risa cómo reaccionamos y al final están todos discutiendo quién creen que va a ganar.

Esa idea también nos ayuda a decidir qué hacemos. Si una prueba puede ser peligrosa para alguien que quiera repetirla en casa, buscamos otra forma de plantearla. Y con el humor tengo un límite bastante claro. Si para que funcione un chiste alguien tiene que pasarla mal, cambiamos el chiste.

Dos producciones audiovisuales para 2027

—Anunciaste dos producciones audiovisuales para 2027, vinculadas con aventuras y competencias. ¿Qué podés adelantar sobre esos proyectos y cómo se diferenciarán de tus videos actuales?

—Estamos desarrollando dos producciones para 2027 que parten de cosas que ya nos divierten mucho en el canal, como la aventura y la competencia. Queremos darles más tiempo a las historias. En un video, muchas veces arrancás queriendo saber quién gana y lo descubrís al final. Con varios capítulos podés ver qué hace alguien después de perder una prueba, cómo cambia de estrategia o por qué termina haciendo equipo con quien al principio era su rival.

Me divierte pensar que dos personas puedan ver el mismo capítulo, apoyar a diferentes participantes y terminar discutiendo qué habrían hecho ellas en ese lugar.

“Subilo igual, aunque te dé vergüenza”

—Si pudieras volver a hablar con aquel Alejo de 17 años que grababa sus primeros videos a escondidas, ¿qué le dirías y qué consejo de aquel adolescente seguís aplicando hoy?

—Le diría “Subilo igual, aunque te dé vergüenza”. A esa edad me preocupaba mucho lo que iba a pensar la gente que me conocía. Si hubiese esperado a sentirme completamente seguro, capaz nunca publicaba ese primer video.

Y el consejo que sigo aplicando ya lo decía en mi primer video: “Solo sé vos mismo”. Hoy los videos son mucho más grandes, pero cuando prendo la cámara me sigue divirtiendo hacer las cosas a mi manera y compartir con la gente lo que a mí me hace reír.

Cuándo y dónde se presenta Alejo Igoa en Generación 2026

Alejo Igoa Gentileza

Generación, el festival de streamers y creadores de contenido, se realizará el viernes 11 y sábado 12 de diciembre de 2026 en BA Ferial, Costa Salguero. El encuentro contará con tres escenarios, Play, Click y Trend, y presentaciones en vivo de distintas figuras del universo digital.

Alejo Igoa se presentará el viernes 11 de diciembre a las 19, en el escenario Play. Su espectáculo forma parte de la primera jornada del festival.

Cuándo: viernes 11 de diciembre de 2026, a las 19.

viernes 11 de diciembre de 2026, a las 19. Dónde: BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, CABA.

BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, CABA. Escenario: Play.

Cuáles son los precios de las entradas para Generación 2026

Generación ofrece distintas modalidades de entradas, desde el acceso a un espectáculo individual hasta pases para disfrutar de todo el festival. Los valores publicados en el sitio oficial no incluyen el cargo por servicio del 15% y pueden variar según la etapa de venta.

Entre las modalidades que permiten acceder al escenario Play, donde se presentará Alejo Igoa, figuran:

Show Pass: entradas desde $56.500 para espectáculos del escenario Play.

entradas desde $56.500 para espectáculos del escenario Play. Stage Pass Play: entradas desde $150.000 para acceder a los shows de ese escenario durante una jornada.

entradas desde $150.000 para acceder a los shows de ese escenario durante una jornada. Day Pass: $255.000 para acceder a los espectáculos de una jornada completa.

$255.000 para acceder a los espectáculos de una jornada completa. Festival Pass: $495.000 para acceder a las dos jornadas del festival.

El festival también contempla otras modalidades de acceso y combinaciones de espectáculos, cuya disponibilidad se consulta en la ticketera.

Cómo comprar entradas para Generación 2026

Las entradas se comercializan a través de la ticketera oficial de BA Ferial. El procedimiento de compra informado por el festival es el siguiente:

Ingresar a la plataforma oficial de venta de entradas de BA Ferial y registrarse.

Seleccionar el evento “Generación Festival de Streamers” .

. Hacer clic en “Ver Entradas” para consultar las modalidades disponibles.

para consultar las modalidades disponibles. Elegir el tipo de entrada. Para asistir únicamente a la presentación de Alejo Igoa, seleccionar la modalidad por show, el viernes 11 de diciembre, el escenario Play y el horario de las 19.

Completar los datos de pago y revisar el resumen de compra antes de confirmar la operación.

Una vez realizada la compra, las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis Entradas”.

Los pagos se realizan en pesos argentinos con tarjetas de crédito o débito. Quienes utilicen una tarjeta de crédito Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas son electrónicas y podrán presentarse desde el celular o impresas. El código QR estará disponible siete días antes del evento.

Los menores de 14 años deberán ingresar y permanecer acompañados por un adulto responsable. La edad mínima de ingreso es de dos años.