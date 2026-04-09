LA NACION

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Ya se puede consultar la fecha precisa del receso de mitad de año; a qué provincias les corresponde la primera quincena de julio y cuáles la segunda

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Las fechas exactas de las vacaciones de invierno en cada jurisdicción
Las fechas exactas de las vacaciones de invierno en cada jurisdicciónMartinez Marcelo

Los ciudadanos de todo el territorio nacional pueden consultar y saber con precisión cuándo son las vacaciones de invierno 2026, debido a que están disponibles las fechas establecidas por el Consejo de Eduacción, según cada jurisdicción.

Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, por lo que es posible planificar las actividades de este período que, habitualmente, se ubica en el mes de julio.

El calendario escolar 2026 completo
El calendario escolar 2026 completoX

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​​
Salta
del 13 al 24 de julio ​​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio ​​
Tucumán
del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.

Las fechas del receso invernal en la Argentina
Las fechas del receso invernal en la ArgentinaMarcelo Aguilar - LA NACION

Cuándo terminan las clases 2026

En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre
LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. La Justicia frenó nuevamente en forma preventiva la demolición del Luna Park
    1

    La Justicia frenó nuevamente en forma preventiva la demolición del Luna Park

  2. Cuando la ciudadanía no es un trámite, sino un acto de memoria
    2

    Volver a Italia: cuando la ciudadanía no es un trámite, sino un acto de memoria

  3. Una provincia quiere flexibilizar su sistema farmaceútico y despierta dudas en el sector
    3

    ¿Desregulación selectiva?: una provincia quiere flexibilizar su sistema farmaceútico y despierta dudas en el sector

  4. Allanaron dos domicilios vinculados a “Tati” en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar
    4

    Propofest: allanaron dos domicilios vinculados a “Tati” en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar