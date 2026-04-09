Los ciudadanos de todo el territorio nacional pueden consultar y saber con precisión cuándo son las vacaciones de invierno 2026, debido a que están disponibles las fechas establecidas por el Consejo de Eduacción, según cada jurisdicción.

Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, por lo que es posible planificar las actividades de este período que, habitualmente, se ubica en el mes de julio.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

Jurisdicción Receso invernal Buenos Aires del 20 al 31 de julio ​ CABA del 20 al 31 de julio ​ Catamarca del 13 al 24 de julio ​​ Chaco del 20 al 31 de julio ​ Chubut del 13 al 24 de julio ​​ Córdoba del 6 al 17 de julio ​ Corrientes del 13 al 24 de julio ​​ Entre Ríos del 6 al 17 de julio ​ Formosa del 13 al 24 de julio ​​ Jujuy del 13 al 24 de julio ​​ La Pampa del 13 al 24 de julio ​​ La Rioja del 13 al 24 de julio ​​ Mendoza del 6 al 17 de julio ​ Misiones del 13 al 24 de julio ​​ Neuquén del 13 al 24 de julio ​​ Río Negro del 13 al 24 de julio ​​ Salta del 13 al 24 de julio ​​ San Juan del 6 al 17 de julio ​ San Luis del 6 al 17 de julio ​ Santa Cruz del 13 al 24 de julio ​​ Santa Fe del 6 al 17 de julio ​ Santiago del Estero del 20 al 31 de julio ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 13 al 24 de julio ​​ Tucumán del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.

Las fechas del receso invernal en la Argentina Marcelo Aguilar - LA NACION

Cuándo terminan las clases 2026

En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia: