Cuándo son las vacaciones de invierno 2026
Ya se puede consultar la fecha precisa del receso de mitad de año; a qué provincias les corresponde la primera quincena de julio y cuáles la segunda
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Los ciudadanos de todo el territorio nacional pueden consultar y saber con precisión cuándo son las vacaciones de invierno 2026, debido a que están disponibles las fechas establecidas por el Consejo de Eduacción, según cada jurisdicción.
Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, por lo que es posible planificar las actividades de este período que, habitualmente, se ubica en el mes de julio.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026
De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:
|Jurisdicción
|Receso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.
Cuándo terminan las clases 2026
En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
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