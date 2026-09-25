Asado, empanadas, café y comida callejera: tres festivales para comer al aire libre en Palermo el 26 y 27 de septiembre

El sábado 26 y domingo 27 de septiembre, tres encuentros gastronómicos coincidirán en distintos puntos de Palermo. El Festival del Asado y la Empanada ocupará el Hipódromo de Palermo, Food Fest se instalará en La Rural y Cafecito BA tendrá una nueva edición en la Plaza República del Perú, junto al Malba.

Los tres tendrán entrada libre y gratuita, aunque cada uno apunta a un recorrido diferente: carnes y empanadas regionales en el Hipódromo, street food y distintas cocinas en La Rural, y café, pastelería y propuestas saladas en la plaza de Figueroa Alcorta y Salguero.

Festival del Asado y la Empanada: más de 35 puestos en el Hipódromo

El Festival del Asado y la Empanada se realizará sábado y domingo, de 12 a 21, en el Hipódromo de Palermo. La entrada será libre y gratuita.

La feria reunirá más de 35 stands y food trucks con diferentes cortes y métodos de cocción. Entre las opciones anunciadas habrá costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres y achuras, además de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y postres.

Las empanadas serán el otro eje de la propuesta, con recetas representativas de distintas regiones de la Argentina. La programación gastronómica incluye versiones salteñas, jujeñas, tucumanas, riojanas, sanjuaninas, patagónicas, santiagueñas, del Litoral y mendocinas, entre otras.

Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 21.

sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 21. Dónde: Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo.

Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo. Entrada: libre y gratuita.

Food Fest: street food, fuegos y cocina internacional en La Rural

Food Fest: cuándo y dónde es y por cuánto se puede comer Gentileza

La nueva edición de Food Fest se hará durante las mismas dos jornadas, de 12 a 20, en la pista central de La Rural, con ingreso por Plaza Italia. La entrada también será libre y gratuita.

La propuesta combina street food, carnes y cocina con fuego con alternativas de cocina internacional. También habrá coctelería, cerveza artesanal, vinos y un sector dulce con pastelería, helados, crepes, churros y chocolates.

La programación se completa con actividades culturales, exposiciones y música con DJ. El evento es pet friendly y el predio dispone de estacionamiento pago para autos y motos y espacio gratuito para bicicletas.

Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 20.

sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 20. Dónde: La Rural, Av. Santa Fe 4201, Palermo. Ingreso por Plaza Italia.

La Rural, Av. Santa Fe 4201, Palermo. Ingreso por Plaza Italia. Entrada: libre y gratuita.

Cafecito BA: trece puestos de café, pastelería y música

Cafecito BA: trece cafeterías porteñas se reúnen en un festival con libros, cine y música BA Capital Gastronómica/Instagram

A pocas cuadras, Cafecito BA tendrá una nueva edición en la Plaza República del Perú. De acuerdo con la agenda oficial actualizada, funcionará el sábado de 10.30 a 19 y el domingo de 10.30 a 18. El acceso será gratuito.

El encuentro reunirá trece propuestas vinculadas con el café, la pastelería y la merienda:

Lobo Café.

Juan Valdez.

Don Blanco.

B2B Coffee.

Al Diablo - Coffee Roasters.

Merienda.

Gontran Cherrier.

Melcha Café.

Cofi Jaus.

La Crew.

Las Flores.

Galletotas.

Cura Té Alma.

Los puestos tendrán cafés desde $5000 y alternativas dulces y saladas desde $4500. Además, habrá cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot y música. La programación anunciada incluye un show de saxo a las 12.30, un trío de cuerdas a las 15 y una Coffee Rave con DJ de vinilos a las 16.15.