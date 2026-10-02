Bariloche a la Carta 2026: cuándo y dónde es la feria con degustaciones, mercado de productores y cenas pop up

Durante ocho días, Bariloche a la Carta 2026 reunirá restaurantes, hoteles, cervecerías artesanales, casas de té, chocolaterías y productores agroalimentarios en una programación con Feria BALC, degustaciones, venta de productos, cenas Pop Up colaborativas y clases magistrales en vivo.

La nueva edición tendrá además una novedad: por primera vez incorporará la figura de “Provincia Invitada”, con Córdoba como protagonista inaugural. También participarán cocineros e invitados de Chile y Brasil, que ampliarán el alcance regional de la propuesta.

Balc se realizará del 5 al 12 de octubre en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, con ocho jornadas centradas en la gastronomía, la producción regional y las distintas identidades culinarias del país.

Cuándo y dónde es Bariloche a la Carta 2026

Balc se realizará del 5 al 12 de octubre en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, con ocho jornadas centradas en la gastronomía Gentileza/Bariloche a la Carta

Fecha: del 5 al 12 de octubre de 2026.

del 5 al 12 de octubre de 2026. Lugar: Centro Cívico de Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Centro Cívico de Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Duración: ocho días.

El evento es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), con el acompañamiento de Emprotur, la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

Bajo el concepto “En octubre, Argentina se encuentra en Bariloche”, la edición 2026 propone reunir distintas identidades gastronómicas del país a través de sus productos, cocineros y tradiciones regionales.

Cómo será la nueva figura de Provincia Invitada

En la Feria BALC tendrá un pabellón exclusivo de aproximadamente 120 metros cuadrados en la plaza del Centro Cívico, donde se reunirán productores agroalimentarios, bodegas, marcas regionales y emprendedores con degustaciones y venta directa de productos Gentileza/Bariloche a la Carta

La iniciativa está pensada como una estructura permanente para que cada año una jurisdicción diferente pueda presentar su producción, gastronomía y oferta turística en Bariloche.

En ediciones anteriores, BALC ya había incorporado cocineros y materias primas provenientes de Misiones, Chaco, Corrientes, Mendoza, Chubut y Neuquén, además de propuestas vinculadas con programas nacionales como Gustar. Desde 2026, esa participación federal tendrá un espacio específico dentro del encuentro.

La primera provincia en ocupar ese lugar será Córdoba, con presencia en tres áreas de la programación. En la Feria BALC tendrá un pabellón exclusivo de aproximadamente 120 metros cuadrados en la plaza del Centro Cívico, donde se reunirán productores agroalimentarios, bodegas, marcas regionales y emprendedores con degustaciones y venta directa de productos. También habrá sectores destinados a difundir circuitos turísticos.

La edición 2026 también sumará una dimensión internacional con la participación de cocineros e invitados de Chile y Brasil Gentileza/Bariloche a la Carta

La propuesta se completará con cenas pop up colaborativas, en las que cocineros invitados trabajarán junto con chefs de Bariloche con ingredientes del centro y del sur del país, y con clases magistrales en vivo en el escenario principal.

Cocineros de Chile y Brasil

La edición 2026 también sumará una dimensión internacional con la participación de cocineros e invitados de Chile y Brasil.

La presencia de ambos países apunta a ampliar el alcance regional de BALC y a poner en valor geografías, climas y materias primas silvestres y marinas compartidas dentro del Cono Sur.

Con esta programación, Bariloche a la Carta 2026 combinará gastronomía, producción regional, turismo e identidad territorial desde la Patagonia.