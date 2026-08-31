Black Eyed Peas vuelve a la Argentina: precio, fecha y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Black Eyed Peas volverá a la Argentina después de 16 años. La banda integrada por will.i.am, apl.de.ap y Taboo se presentará el viernes 4 de septiembre en el Movistar Arena como parte de su Summer Tour 2026.

El recital permitirá recorrer una discografía que alcanzó proyección global con álbumes como Elephunk, Monkey Business y The E.N.D., además del material editado por el grupo durante su etapa más reciente.

El concierto porteño se incorpora a un año de intensa actividad internacional. Durante junio y julio, el Summer Tour pasó por Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Dinamarca, Francia, Croacia, Bélgica y otros destinos europeos.

Cuándo y dónde toca Black Eyed Peas en Buenos Aires

¿Cuándo? viernes 4 de septiembre de 2026.

viernes 4 de septiembre de 2026. ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Apertura de puertas: 19.00.

19.00. Horario: 21.00.

Precios de entradas para Black Eyed Peas en Movistar Arena

Las localidades disponibles parten de $135.000, según sector y disponibilidad.

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Qué canciones puede incluir el show

El repertorio permite recorrer algunas de las canciones que marcaron las distintas etapas de Black Eyed Peas. Elephunk, publicado en 2003, incluyó “Where Is the Love?”, “Shut Up” y “Let’s Get It Started”.

Luego llegó Monkey Business, con canciones como “Don’t Phunk with My Heart” y “Pump It”, y en 2009 apareció The E.N.D., que contiene “Boom Boom Pow” e “I Gotta Feeling”. A esa etapa se sumó The Beginning, editado en 2010, con “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can’t Get Enough”.

La gira Summer Tour 2026

Black Eyed Peas pasó buena parte de junio y julio recorriendo festivales y arenas europeas. Entre las escalas oficiales aparecen Trondheim, Stavanger, Umeå, Helsinki, Tallin, Varsovia, Kaunas, Nîmes, Zagreb y Liège.

Buenos Aires integra la continuidad internacional del calendario del grupo durante el segundo semestre.

La historia de Black Eyed Peas con el público argentino

La función marcará el regreso del grupo a la Argentina después de 16 años. La visita anterior se produjo durante la etapa en la que la banda recorría internacionalmente los discos The E.N.D. y The Beginning.

El nuevo concierto encuentra al grupo en una formación encabezada por will.i.am, apl.de.ap y Taboo y con un repertorio que abarca más de dos décadas de éxitos.