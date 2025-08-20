LA NACION

Cafecito BA en Belgrano: 14 puestos de café y pastelería, música y cine al aire libre en La Glorieta de Barrancas

El evento cafetero desembarca en La Glorieta con bebidas desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500

La nueva edición del festival itinerante suma propuestas cafeteras y de pastelería con valores accesibles
GCBA

Cafecito BA, el evento cafetero sostiene una convocatoria en crecimiento: tras el debut en Caballito durante julio y las ya clásicas ediciones en Palermo y Recoleta, el ciclo llega a Belgrano el sábado 23 y el domingo 24 de agosto.

La Glorieta de Barrancas de Belgrano será el punto de encuentro, de 10.30 a 19, con 14 puestos de café y pastelería, actividades culturales al aire libre y entrada libre y gratuita.

La edición suma propuestas cafeteras y de pastelería con valores accesibles: cafés desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500. El ciclo, organizado por BA Capital Gastronómica, ya convocó a más de 150.000 amantes del café en sus distintas paradas.

Con más de 14 puestos, el ciclo Cafecito BA llega a Belgrano el sábado 23 y el domingo 24 de agosto
CafecitoBA

Qué se puede hacer en Cafecito BA

  • Consultar libros en una biblioteca al aire libre
  • Ver contenidos en un espacio de mantas y fiacas
  • Compartir juegos para todas las edades
  • Ir con mascotas: es pet-friendly
  • Participar de lectura de la borra de café, ambos días de 16 a 18

Programación artística

  • 12.30 – Jorgelina Saxo
  • 14.30 – “La puerta musical”, dúo de cuerdas
  • 16.00 – Lubi Saxo
  • 17.15 – Sampled Wax (DJ de vinilos)

Cuándo y dónde es Cafecito BA

  • Fecha: sábado 23 y domingo 24 de agosto
  • Lugar: La Glorieta de Barrancas de Belgrano (11 de Septiembre y Echeverría, CABA)
  • Horarios: de 10.30 a 19
  • Entrada: libre y gratuita
  • Precios orientativos: cafés desde $3000; opciones dulces y saladas desde $3500

El ciclo que recorre los barrios

Cafecito BA funciona como feria itinerante en parques y plazas de la Ciudad. En agosto tuvo una edición en Recoleta, con más de 25 puestos y propuestas culturales, y en julio pasó por Caballito con 17 stands en Parque Rivadavia, replicando el formato de biblioteca, cine y música al aire libre.

