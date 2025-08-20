Cafecito BA en Belgrano: 14 puestos de café y pastelería, música y cine al aire libre en La Glorieta de Barrancas

El evento cafetero desembarca en La Glorieta con bebidas desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500
Cafecito BA, el evento cafetero sostiene una convocatoria en crecimiento: tras el debut en Caballito durante julio y las ya clásicas ediciones en Palermo y Recoleta, el ciclo llega a Belgrano el sábado 23 y el domingo 24 de agosto.
La Glorieta de Barrancas de Belgrano será el punto de encuentro, de 10.30 a 19, con 14 puestos de café y pastelería, actividades culturales al aire libre y entrada libre y gratuita.
La edición suma propuestas cafeteras y de pastelería con valores accesibles: cafés desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500. El ciclo, organizado por BA Capital Gastronómica, ya convocó a más de 150.000 amantes del café en sus distintas paradas.
Qué se puede hacer en Cafecito BA
- Consultar libros en una biblioteca al aire libre
- Ver contenidos en un espacio de mantas y fiacas
- Compartir juegos para todas las edades
- Ir con mascotas: es pet-friendly
- Participar de lectura de la borra de café, ambos días de 16 a 18
Programación artística
- 12.30 – Jorgelina Saxo
- 14.30 – “La puerta musical”, dúo de cuerdas
- 16.00 – Lubi Saxo
- 17.15 – Sampled Wax (DJ de vinilos)
Cuándo y dónde es Cafecito BA
- Fecha: sábado 23 y domingo 24 de agosto
- Lugar: La Glorieta de Barrancas de Belgrano (11 de Septiembre y Echeverría, CABA)
- Horarios: de 10.30 a 19
- Entrada: libre y gratuita
- Precios orientativos: cafés desde $3000; opciones dulces y saladas desde $3500
El ciclo que recorre los barrios
Cafecito BA funciona como feria itinerante en parques y plazas de la Ciudad. En agosto tuvo una edición en Recoleta, con más de 25 puestos y propuestas culturales, y en julio pasó por Caballito con 17 stands en Parque Rivadavia, replicando el formato de biblioteca, cine y música al aire libre.
