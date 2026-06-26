Cafecito BA vuelve a Belgrano con entrada gratis, 14 puestos de café de $4000 y pastelería, música y cine al aire libre

Cafecito BA en tu barrio tendrá una nueva edición este fin de semana en Barrancas de Belgrano, con una propuesta que reúne café, gastronomía y música en vivo en uno de los espacios verdes más tradicionales de la Buenos Aires. La cita será el sábado 27 y el domingo 28 de junio, con entrada libre y gratuita.

Durante el sábado y el domingo, el público podrá recorrer puestos de cafeterías porteñas y probar propuestas dulces y saladas pensadas para acompañar el café Fabián Marelli

Organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, el encuentro contará con 13 puestos especializados en café y pastelería, además de DJ sets, bandas en vivo, cine al aire libre, un espacio de biblioteca, lectura de borra de café, juegos para disfrutar en familia y un photo point de la Selección Argentina.

Cuándo y dónde será Cafecito BA

La edición de Cafecito BA en tu barrio se realizará durante dos jornadas:

Sábado 27 de junio , de 10 a 18.30.

, de 10 a 18.30. Domingo 28 de junio , de 10 a 18.

, de 10 a 18. ¿Dónde? 11 de Septiembre y Echeverría, Belgrano.

11 de Septiembre y Echeverría, Belgrano. Entrada: libre y gratuita.

Qué habrá en Cafecito BA

Evento Cafecito BA en la Plaza República del Perú, CABA. Fabián Marelli

Durante el sábado y el domingo, el público podrá recorrer puestos de cafeterías porteñas y probar propuestas dulces y saladas pensadas para acompañar el café. También habrá actividades recreativas y culturales para pasar la jornada al aire libre.

Entre las propuestas anunciadas figuran:

Cafeterías de la Ciudad.

Pastelería y opciones saladas.

DJ sets.

Shows musicales en vivo.

Cine al aire libre.

Espacio de biblioteca.

Lectura de borra de café.

Juegos para disfrutar en familia.

Photo point de la Selección Argentina.

Precios y promociones

Todos los puestos ofrecerán algunos productos con precios promocionales. Se podrán conseguir cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones desde $3500.

Cronograma de shows

La programación musical será la misma para las dos jornadas:

15: Jorgelina Avigliano, show de saxo.

Jorgelina Avigliano, show de saxo. 16.15: La Puerta Musical, cuarteto de cuerdas.

La Puerta Musical, cuarteto de cuerdas. 17.25: Hybrid set: percusión + DJ.

Puestos participantes

Se podrán conseguir cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones desde $3500 Fabián Marelli

Entre los puestos anunciados para esta edición figuran:

Manteca

Lobo Cafe

Le Ble

Gout

Cafe Registrado

Picolina

MOJO SPECIALTY COFFEE

JImena Fuster

Mr. Green Coffee

Caoba café

Malvón

Juan Valdez

Al Diablo Coffee Roasters

Cura Té Alma

Qué conviene saber antes de ir

Al tratarse de una propuesta al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de salir y llegar con tiempo para recorrer los puestos, especialmente en los horarios de shows. La zona de Barrancas de Belgrano suele tener alta circulación durante los fines de semana, por lo que el transporte público puede ser una opción práctica para llegar.