Cafecito BA vuelve a Belgrano con entrada gratis, 14 puestos de café de $4000 y pastelería, música y cine al aire libre

La nueva edición será el sábado 27 y domingo 28 de junio en La Glorieta; habrá puestos gastronómicos, pastelería, DJ sets, shows y actividades al aire libre
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Cafecito BA en tu barrio tendrá una nueva edición este fin de semana en Barrancas de Belgrano, con una propuesta que reúne café, gastronomía y música en vivo en uno de los espacios verdes más tradicionales de la Buenos Aires. La cita será el sábado 27 y el domingo 28 de junio, con entrada libre y gratuita.
Organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, el encuentro contará con 13 puestos especializados en café y pastelería, además de DJ sets, bandas en vivo, cine al aire libre, un espacio de biblioteca, lectura de borra de café, juegos para disfrutar en familia y un photo point de la Selección Argentina.
Cuándo y dónde será Cafecito BA
La edición de Cafecito BA en tu barrio se realizará durante dos jornadas:
- Sábado 27 de junio, de 10 a 18.30.
- Domingo 28 de junio, de 10 a 18.
- ¿Dónde? 11 de Septiembre y Echeverría, Belgrano.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué habrá en Cafecito BA
Durante el sábado y el domingo, el público podrá recorrer puestos de cafeterías porteñas y probar propuestas dulces y saladas pensadas para acompañar el café. También habrá actividades recreativas y culturales para pasar la jornada al aire libre.
Entre las propuestas anunciadas figuran:
- Cafeterías de la Ciudad.
- Pastelería y opciones saladas.
- DJ sets.
- Shows musicales en vivo.
- Cine al aire libre.
- Espacio de biblioteca.
- Lectura de borra de café.
- Juegos para disfrutar en familia.
- Photo point de la Selección Argentina.
Precios y promociones
Todos los puestos ofrecerán algunos productos con precios promocionales. Se podrán conseguir cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones desde $3500.
Cronograma de shows
La programación musical será la misma para las dos jornadas:
- 15: Jorgelina Avigliano, show de saxo.
- 16.15: La Puerta Musical, cuarteto de cuerdas.
- 17.25: Hybrid set: percusión + DJ.
Puestos participantes
Entre los puestos anunciados para esta edición figuran:
- Manteca
- Lobo Cafe
- Le Ble
- Gout
- Cafe Registrado
- Picolina
- MOJO SPECIALTY COFFEE
- JImena Fuster
- Mr. Green Coffee
- Caoba café
- Malvón
- Juan Valdez
- Al Diablo Coffee Roasters
- Cura Té Alma
Qué conviene saber antes de ir
Al tratarse de una propuesta al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de salir y llegar con tiempo para recorrer los puestos, especialmente en los horarios de shows. La zona de Barrancas de Belgrano suele tener alta circulación durante los fines de semana, por lo que el transporte público puede ser una opción práctica para llegar.
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