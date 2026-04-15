Cafecito BA tendrá una nueva edición este fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se hará en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica, y reunirá a más de 25 puestos gastronómicos, con foco en el café de especialidad, la pastelería y las actividades recreativas al aire libre. El evento será con entrada libre y gratuita.

Cafecito BA vuelve a Recoleta con más de 25 puestos, Los Pericos gratis y actividades al aire libre BA Capital Gastronómica/Instagram

Además de cafés desde $4000 y opciones de pastelería desde $3500, habrá alternativas sin TACC, cine inmersivo, un living librería, juegos para chicos y adultos, lectura de la borra del café, retratos animados y una grilla musical que tendrá como uno de sus momentos centrales el show de Los Pericos. En 2025, Cafecito BA tuvo siete ediciones y convocó a más de 350.000 personas, de acuerdo con el sitio oficial.

Cuándo y dónde es Cafecito BA en Buenos Aires

Fecha: sábado 18 y domingo 19 de abril.

sábado 18 y domingo 19 de abril. Horario: sábado de 10.30 a 20 y domingo de 10.30 a 18 .

sábado de y domingo de . ¿Dónde? Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta.

Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta. Entrada: libre y gratuita.

Qué habrá en Cafecito BA

Además de cafés desde $4000 y opciones de pastelería desde $3500, habrá alternativas sin TACC, cine inmersivo, un living librería, juegos para chicos y adultos, lectura de la borra del café, retratos animados y una grilla musical que tendrá como uno de sus momentos centrales el show de Los Pericos GCBA

Más de 25 puestos con cafeterías y pastelerías de la Ciudad.

con cafeterías y pastelerías de la Ciudad. Café de especialidad y opciones dulces y saladas para desayuno, almuerzo y merienda.

y opciones dulces y saladas para desayuno, almuerzo y merienda. Alternativas sin TACC .

. Cine inmersivo para acompañar el café con una serie.

para acompañar el café con una serie. Living librería para combinar café y lectura.

para combinar café y lectura. Sector de juegos infantiles con pista de scalextric, inflables, ping pong, metegol, juegos de mesa gigantes y kermés con premios.

con pista de scalextric, inflables, ping pong, metegol, juegos de mesa gigantes y kermés con premios. Lectura de la borra del café: de 16 a 18.30.

de 16 a 18.30. Retratos de rostros animados: de 16.30 a 19.

de 16.30 a 19. Espacio pet friendly.

Programación y actividades destacadas

Sábado 18 de abril

14: show de saxo, por Jorgelina Avigliano.

show de saxo, por Jorgelina Avigliano. 16: sinfónico de hits de los 80.

sinfónico de hits de los 80. 17.15: tributo a The Beatles, por David Tagger.

tributo a The Beatles, por David Tagger. 18.20: Los Pericos .

. 19.30: DJ con vinilos Sampled Wax - Coffee Rave.

Domingo 19 de abril

13: show de saxo, por Jorgelina Avigliano.

show de saxo, por Jorgelina Avigliano. 15: sinfónico de hits de los 80.

sinfónico de hits de los 80. 16.10: tributo a The Beatles, por David Tagger.

tributo a The Beatles, por David Tagger. 17.20: DJ con vinilos Sampled Wax - Coffee Rave.

Precios y beneficios

Café de especialidad: desde $4000 .

desde . Pastelería dulce y salada: desde $3500 .

desde . Entrada: gratuita.

gratuita. Opciones sin TACC disponibles en el predio.

Qué cafeterías y locales participan

Cafecito BA en Recoleta GCBA

Al Diablo Coffee Roasters

Alpaso Happyplace

B2B Coffee

Barí Keto

Bilbo

Boreal Café

Borja Café

Bulevar

Casa Telma

Ciro

Confitería Ideal

Cura Té Alma

Daniel Bakery

DOC Café

Dos Escudos

Endavant Coffee Store

GOBS

Gontran Cherrier

Jimena Fuster

Juan Valdez

Kraft Coffee & Deli

Las Flores

Lobo Café

Maru Botana

Merienda

Pastelería Don Blanco

Piccolina Café

Próspero Velazco

Sasha Pasteles