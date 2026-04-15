Cafecito BA vuelve a Recoleta con más de 25 puestos, Los Pericos gratis y actividades al aire libre

La primera edición del año será el sábado 18 y el domingo 19 de abril en la Plaza de las Naciones Unidas, con entrada gratuita, café de especialidad, pastelería, música en vivo y propuestas para toda la familia
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Cafecito BA tendrá una nueva edición este fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se hará en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica, y reunirá a más de 25 puestos gastronómicos, con foco en el café de especialidad, la pastelería y las actividades recreativas al aire libre. El evento será con entrada libre y gratuita.
Además de cafés desde $4000 y opciones de pastelería desde $3500, habrá alternativas sin TACC, cine inmersivo, un living librería, juegos para chicos y adultos, lectura de la borra del café, retratos animados y una grilla musical que tendrá como uno de sus momentos centrales el show de Los Pericos. En 2025, Cafecito BA tuvo siete ediciones y convocó a más de 350.000 personas, de acuerdo con el sitio oficial.
Cuándo y dónde es Cafecito BA en Buenos Aires
- Fecha: sábado 18 y domingo 19 de abril.
- Horario: sábado de 10.30 a 20 y domingo de 10.30 a 18.
- ¿Dónde? Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué habrá en Cafecito BA
- Más de 25 puestos con cafeterías y pastelerías de la Ciudad.
- Café de especialidad y opciones dulces y saladas para desayuno, almuerzo y merienda.
- Alternativas sin TACC.
- Cine inmersivo para acompañar el café con una serie.
- Living librería para combinar café y lectura.
- Sector de juegos infantiles con pista de scalextric, inflables, ping pong, metegol, juegos de mesa gigantes y kermés con premios.
- Lectura de la borra del café: de 16 a 18.30.
- Retratos de rostros animados: de 16.30 a 19.
- Espacio pet friendly.
Programación y actividades destacadas
Sábado 18 de abril
- 14: show de saxo, por Jorgelina Avigliano.
- 16: sinfónico de hits de los 80.
- 17.15: tributo a The Beatles, por David Tagger.
- 18.20: Los Pericos.
- 19.30: DJ con vinilos Sampled Wax - Coffee Rave.
Domingo 19 de abril
- 13: show de saxo, por Jorgelina Avigliano.
- 15: sinfónico de hits de los 80.
- 16.10: tributo a The Beatles, por David Tagger.
- 17.20: DJ con vinilos Sampled Wax - Coffee Rave.
Precios y beneficios
- Café de especialidad: desde $4000.
- Pastelería dulce y salada: desde $3500.
- Entrada: gratuita.
- Opciones sin TACC disponibles en el predio.
Qué cafeterías y locales participan
- Al Diablo Coffee Roasters
- Alpaso Happyplace
- B2B Coffee
- Barí Keto
- Bilbo
- Boreal Café
- Borja Café
- Bulevar
- Casa Telma
- Ciro
- Confitería Ideal
- Cura Té Alma
- Daniel Bakery
- DOC Café
- Dos Escudos
- Endavant Coffee Store
- GOBS
- Gontran Cherrier
- Jimena Fuster
- Juan Valdez
- Kraft Coffee & Deli
- Las Flores
- Lobo Café
- Maru Botana
- Merienda
- Pastelería Don Blanco
- Piccolina Café
- Próspero Velazco
- Sasha Pasteles
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