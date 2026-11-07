Cinco festivales para cerrar el año a pura música y disfrutar de los días más lindos al aire libre

La recta final del año llega cargada de propuestas al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Cuando las temperaturas empiezan a subir, el circuito de festivales se reactiva para ofrecer alternativas que van desde grandes despliegues masivos de electrónica y pop, hasta fiestas folklóricas y encuentros independientes en entornos naturales. Es el momento perfecto para pausar la rutina, armar plan con amigos y sumergirse en maratones de música en vivo que abarcan todos los géneros y estilos.

En esta agenda seleccionamos cinco experiencias imperdibles para disfrutar de lo que queda del 2026 a puro ritmo. Entre opciones para descubrir sonidos emergentes, propuestas comunitarias y grandes escenarios con figuras nacionales e internacionales, cada festival promete una jornada única para despedir el año celebrando la música. A continuación, los detalles clave, fechas, grillas y locaciones para que organices tu mapa festivalero de los próximos meses.

1. Festival Daltónica 2026

Conocido como el “Woodstock argentino”, este encuentro independiente celebra su nueva edición combinando 12 horas de música en vivo, naturaleza y cultura alternativa. Su sello distintivo es la propuesta comunitaria: el predio permite ingresar con sillas, lonas, heladeritas y snacks para armar un picnic propio mientras se transita por una curaduría que va desde el rock y la psicodelia hasta el jazz, funk y neo soul. La grilla reúne a Nico Bereciartúa, Ryan, Glasé, Vinocio, Santiago Máze, Miguelo, Narciso y la banda anfitriona, Daltónica.

El 14 de noviembre llega el Festival Daltónica

Dónde: Loma Verde, Escobar (Provincia de Buenos Aires).

Loma Verde, Escobar (Provincia de Buenos Aires). Cuándo: Sábado 14 de noviembre de 2026, a partir de las 16:00.

Sábado 14 de noviembre de 2026, a partir de las 16:00. Entradas: Tickets disponibles a través de Passline.

2. Creamfields Buenos Aires

Uno de los festivales de música electrónica más relevantes del mundo regresa a la Ciudad para una jornada exclusiva orientada a mayores de 18 años. Con un despliegue de talentos nacionales e internacionales, el evento repasará los clásicos del género y las tendencias más novedosas de la escena global. El line up internacional cuenta con figuras como Sven Väth, Nic Fanciulli, Sosa, Loud Luxury, Kölsch, Hugel, Faithless Sound System, Innellea y Charlotte the Wite; mientras que la representación local estará a cargo de Ana Hagen, Carca DJ Set, DJs Pareja, Momo Trosman, Mar Monzón, Lulu Matheou, Mabel, Manu Oubiña y Pabels.

La grilla completa con los horarios de cada presentación

Dónde: Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Cuándo: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Entradas: Tickets disponibles a través de Venti. Evento exclusivo para mayores de 18 años.

3. República Folklore

Llega a la Ciudad de Buenos Aires el primer gran festival de folklore de gran escala, con 3 escenarios, más de 50 artistas y 12 horas de música por día para celebrar la identidad argentina. La jornada del sábado 21 contará con las actuaciones del Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu, Los Tekis, Ahyre, Nahuel Pennisi y Los 4 de Córdoba, entre otros. El domingo 22 dirán presente Abel Pintos, Los Nocheros, Soledad, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal y Teresa Parodi.

Los artistas que se presentan día por día en República Folklore

Dónde: Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires. Cuándo: Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Entradas: Tickets a la venta en AllAccess (con opción de entradas individuales o abono para ambos días).

4. Primavera Sound Buenos Aires

El emblemático festival de origen barcelonés se apodera del último fin de semana de noviembre con un line up internacional y nacional de primer nivel encabezado por Gorillaz, The Strokes, Yung Lean, FKA twigs, Lily Allen, Ecco2K, Cara Delevingne, Marilina Bertoldi, Juana Molina y Santiago Motorizado. Además, la experiencia se expande a través del “Club Primavera”, un circuito previo que ofrece beneficios y promociones en bares, disquerías y espacios culturales adheridos mediante un registro por código QR.

El Primavera Sound ofrece un line up internacional y grandes presencias nacionales en dos días a pura música

Dónde: Club Ciudad de Buenos Aires (Av. del Libertador 7501, CABA).

Club Ciudad de Buenos Aires (Av. del Libertador 7501, CABA). Cuándo: Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. Entradas: Tickets disponibles por Enigma.

5. POPFEST

De la mano de Radio Pop 101.5 desembarca la primera edición de POPFEST, un festival pensado para disfrutar durante todo el día combinando shows en vivo, entretenimiento, experiencias interactivas y patio gastronómico. La grilla cruza generaciones y estilos con un gran cierre encabezado por Juanes, a quien se suman Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Angela Leiva, Estelares, Coti, Yami Safdie, Denise Romano, La Valenti y Guido Morán.

Juanes encabeza el primer POPFEST junto a grandes artistas nacionales