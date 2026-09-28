Con Don Julio, La Birra Bar y Fogón Asado: cuándo y dónde es el festival Meat & Fire y qué parrillas internacionales participan

Meat & Fire Buenos Aires 2026 se realizará el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en el Hipódromo de Palermo. El festival internacional dedicado a la carne, la parrilla y la cocina al fuego tendrá por primera vez una edición fuera de Barcelona y reunirá a chefs y parrilleros de la Argentina y otros países durante tres jornadas de 12.00 a 00.00.

Iñaki López de Viñaspre, Sagardi Cocineros Vascos Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires

La propuesta ocupará 20.000 metros cuadrados y tendrá 30 parrillas internacionales, espacios de degustación, música en vivo, actividades, mercado de productores y un ágora para ponencias, debates y showcookings. Las entradas ya están a la venta desde $15.000 y existen seis modalidades de acceso, incluidos pases para los tres días y opciones con crédito para consumir dentro del predio.

Cuándo y dónde es Meat & Fire Buenos Aires 2026

El festival se realizará durante tres días y las parrillas permanecerán activas durante toda la jornada.

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre: de 12.00 a 00.00.

de 12.00 a 00.00. Dónde: Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo.

El acceso principal al festival estará ubicado en la entrada del Hipódromo de la esquina de Av. Dorrego y Av. del Libertador. Se podrá ingresar durante todo el horario del encuentro, salvo restricciones puntuales por capacidad.

Qué chefs argentinos participan de Meat & Fire

Germán Sitz de La Carnicería Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires

La programación reúne a algunos de los nombres vinculados a la parrilla y la cocina al fuego en la Argentina. Pablo Rivero, de Don Julio, integra el line up. Su restaurante tiene una estrella Michelin en la selección 2026 y Rivero fue incorporado al Hall of Fire de The World’s 101 Best Steak Restaurants después de ocupar el primer puesto del ranking durante tres años consecutivos.

También participará Juan Gaffuri, de Elena, restaurante del Four Seasons Hotel Buenos Aires recomendado por la Guía Michelin 2026 y ubicado en el puesto 54 de The World’s 101 Best Steak Restaurants 2026.

La nómina local incluye además a:

Leandro Loureiro , EJM Chuletería.

, EJM Chuletería. Iñaki y Mikel López de Viñaspre , Sagardi Cocineros Vascos.

, Sagardi Cocineros Vascos. Agustín Conde , Berria by Sagardi.

, Berria by Sagardi. Sebastián Cardamoni , Fogón Asado.

, Fogón Asado. Germán Sitz , La Carnicería.

, La Carnicería. Juan Ignacio Barcos , Madre Rojas.

, Madre Rojas. Augusto Caballero , Gaucha.

, Gaucha. Santiago Garat , Corte Comedor.

, Corte Comedor. Daniel Cocchia , La Birra Bar.

, La Birra Bar. Vic Achával , Manso.

, Manso. Mecha Ferraro, Pan & Oliva.

Fogón Asado está recomendado por la Guía Michelin 2026 y ocupa el puesto 22 de The World’s 101 Best Steak Restaurants 2026, publicación que también lo distinguió como mejor steak restaurant de Sudamérica. Madre Rojas aparece en el puesto 47 del ranking y Corte Comedor está recomendado por la Guía Michelin 2026.

El line up oficial suma también a Débora Abrea, de Mago Parrilla, y Lucas Olcese, de Los Bocheros.

Qué parrilleros internacionales vienen a Buenos Aires

Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires

La programación internacional confirmada incluye representantes de Italia, España, Brasil, Paraguay, Ecuador y Colombia:

Vincenzo Cugliari , Trattoria Dall’Oste, Florencia.

, Trattoria Dall’Oste, Florencia. Pasquale Maravita , La Baita Braceria, Nápoles.

, La Baita Braceria, Nápoles. Julio Cruz , Don Cruz Steakhouse, Ecuador.

, Don Cruz Steakhouse, Ecuador. Hideki Matsuhisa , Koy Shunka, Barcelona.

, Koy Shunka, Barcelona. Sdan Hinestroza , La Casa Humo Grill, Medellín.

, La Casa Humo Grill, Medellín. Negro Riveros , Las Brasas, Asunción.

, Las Brasas, Asunción. Joan Bagur , Oaxaca Cuina Mexicana, Barcelona.

, Oaxaca Cuina Mexicana, Barcelona. Leo Cao , Divino Steak House, Galicia.

, Divino Steak House, Galicia. José Balart , Toro, Paraguay.

, Toro, Paraguay. Pedro Nunes, Nunes Parrilla, São Paulo.

Koy Shunka, el restaurante de Hideki Matsuhisa en Barcelona, tiene una estrella Michelin. La organización anticipó además que habrá nuevas incorporaciones al line up.

Qué habrá además de las parrillas

Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires Gentileza/Meat & Fire Buenos Aires

El festival tendrá una Zona Market destinada a artesanos, productores y proyectos sostenibles, además de escenarios musicales con programación en vivo, terrazas, sectores de degustación y distintas experiencias.

Otro de los espacios centrales será el ágora, pensado para showcookings, ponencias y debates alrededor del producto, las técnicas de cocción y la cultura del fuego.

La propuesta combina la tradición de la parrilla con cocineros y productores de diferentes procedencias. El objetivo es reunir en un mismo predio técnicas, cortes y formas de cocinar sobre brasas de distintos lugares del mundo.

Cuánto cuestan las entradas para Meat & Fire Buenos Aires

El festival tiene seis modalidades de acceso. Todos los tickets incluyen una copa de cristal oficial y acceso a las parrillas en acción, showcookings, conciertos, artesanos y charlas.

Entrada General $15.000 Acceso durante uno de los tres días Abono 3 días $30.000 Acceso durante las tres jornadas Foodie Pass $35.000 Un día de acceso + 30 Meatcoins Master of Fire $90.000 Tres días de acceso + 90 Meatcoins Friends on Fire 3x4 $45.000 Un día de acceso para cuatro personas Abono 3 días Friends on Fire 3x4 $90.000 Tres días de acceso para cuatro personas

Cómo comprar entradas para Meat & Fire

Ingresar al sitio oficial de Meat & Fire.

Acceder a la sección de entradas.

Elegir entre Entrada General, Abono 3 días, Foodie Pass, Master of Fire o alguna de las modalidades Friends on Fire.

Seleccionar la jornada cuando corresponda y acceder a la plataforma oficial de venta para completar la compra.

También habrá venta en la taquilla durante los días del festival, sujeta a disponibilidad. Allí se podrá pagar con tarjeta o efectivo.

Cómo se paga la comida y la bebida dentro del festival

Los consumos dentro del predio se realizarán mediante Meatcoins, una moneda que se cargará en la pulsera entregada al ingresar.

Un Meatcoin equivale a $1000.

Los valores informados por la organización son:

Un plato: 17 Meatcoins.

17 Meatcoins. Una cerveza o una copa de vino: 10 Meatcoins.

10 Meatcoins. Un refresco o agua: 5 Meatcoins.

Los Meatcoins podrán cargarse antes o durante el encuentro desde la web oficial, mediante el código de la pulsera, o en los puntos de recarga del predio. Al finalizar el festival se podrá solicitar el reintegro del saldo no utilizado dentro del plazo que determine la organización.

De Barcelona a Buenos Aires

Meat & Fire fue creado en Barcelona y se realiza desde 2023. Después de cuatro ediciones en esa ciudad, Buenos Aires será su primera sede internacional. La capital argentina ya había participado como ciudad invitada en la edición de junio de 2026, con Javier Brichetto, Germán Sitz y Magalí Núñez. Ese intercambio tendrá ahora continuidad en Palermo con la llegada del festival a la Argentina.