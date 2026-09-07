Cuándo y dónde es el concurso de asadores de la Fiesta del Asado Criollo: qué se podrá comer y cómo es la programación

Moquehuá, una localidad del partido bonaerense de Chivilcoy con alrededor de 2000 habitantes, se prepara para recibir a más de 30.000 personas durante la quinta edición de la Fiesta del Asado Criollo, que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Durante dos jornadas habrá concurso de asadores, asado, desfile criollo, espectáculos musicales y cerca de 150 puestos de gastronomía, artesanías, indumentaria, marroquinería y otros emprendimientos. Como antesala, el viernes 11 se realizará por primera vez una peña folclórica abierta organizada por la Peña La Pastora.

Una fiesta que multiplica la población de Moquehuá

La celebración continuó creciendo y en 2025 reunió entre 20.000 y 25.000 visitantes Gentileza/Fiesta del Asado Criollo

La Fiesta del Asado Criollo nació en 2022, impulsada por el Club Renovación y el Club Social con el objetivo de generar una nueva propuesta para Moquehuá, movilizar a la localidad y crear un encuentro para vecinos y visitantes.

Las primeras ediciones fueron más pequeñas, con una fuerte participación de artistas locales, y estuvieron condicionadas por la lluvia y el frío. Aun así, convocaron entre 7000 y 10.000 personas.

La celebración continuó creciendo y en 2025 reunió entre 20.000 y 25.000 visitantes. Para esta quinta edición, la organización espera superar las 30.000 personas durante el fin de semana.

Cómo será el Concurso de Asadores

Cada competidor dispondrá de aproximadamente cuatro horas para cocinar un costillar y deberá llevar su propia cruz Gentileza/Fiesta del Asado Criollo

Uno de los principales atractivos del domingo será el Concurso de Asadores, que comenzará a las 8.00 y reunirá a alrededor de 30 participantes de diferentes localidades.

Cada competidor dispondrá de aproximadamente cuatro horas para cocinar un costillar y deberá llevar su propia cruz. La organización proporcionará la carne y, en caso de ser necesario, también la leña.

La competencia no tendrá en cuenta únicamente el punto de cocción. Cada participante contará con un espacio de aproximadamente cuatro por cuatro metros que podrá ambientar y transformar en una propuesta propia.

Algunos asadores preparan tortas fritas, empanadas, fiambres o papas fritas para compartir con el público, mientras que otros incorporan objetos, costumbres y elementos representativos de sus lugares de origen. La presentación integral también será evaluada.

Un jurado de cinco personas vinculadas con fiestas gastronómicas y tradicionalistas de la región elegirá a los ganadores. Habrá premios para el primer, segundo y tercer puesto y medallas para todos los participantes. La entrega está prevista para las 15.00.

5500 kilos de carne para el domingo

Durante el domingo habrá costillares, asado de vacío, tapa de asado, sándwiches de carne y choripanes, entre otras opciones Gentileza/Fiesta del Asado Criollo

El asado será el centro de la propuesta gastronómica. En la edición de 2025 se utilizaron aproximadamente 5500 kilos de carne, una cantidad que la organización prevé mantener este año.

Durante el domingo habrá costillares, asado de vacío, tapa de asado, sándwiches de carne y choripanes, entre otras opciones. La carne se adquiere a proveedores locales y de la ciudad de Chivilcoy.

La organización dispondrá de tres cantinas oficiales destinadas a la venta de carne, mientras que otros espacios gastronómicos completarán la oferta.

El sector contará además con cerveza tirada y diferentes alternativas de comida, entre ellas propuestas vegetarianas y sin TACC.

Desfile criollo, autos clásicos y cerca de 150 puestos

También habrá una peña folclórica abierta organizada por La Pastora Gentileza/Fiesta del Asado Criollo

La celebración se extenderá más allá del predio principal y distintos sectores de Moquehuá se convertirán durante el fin de semana en espacios para recorrer, comer y comprar productos.

Habrá alrededor de 150 puestos de gastronomía, artesanías, indumentaria, marroquinería y diferentes emprendimientos. Más de 300 feriantes se inscribieron para participar y finalmente fueron seleccionados alrededor de 150.

Otro de los momentos principales será el desfile criollo, previsto para el domingo a las 10.00, con agrupaciones a caballo y centros tradicionalistas, además de motos y autos clásicos.

El recorrido se realizará alrededor de la plaza y frente a la iglesia. En la edición anterior participaron alrededor de 24 centros tradicionalistas, además de agrupaciones de chatas y vehículos.

La programación completa de la Fiesta del Asado Criollo

Gentileza/Fiesta del Asado Criollo Gentileza/Fiesta del Asado Criollo

Viernes 11

Peña folclórica abierta organizada por la Peña La Pastora.

Sábado 12 – Desde las 18.00

Nuevos Caminos.

Walter Farías.

Destellos de Tradición.

Maridaje.

Érica y David.

Ángel La Voz.

Bocha Lobosco.

Cheno y Cholo.

DJ en vivo.

Domingo 13

8.00: inicio del Concurso de Asadores.

inicio del Concurso de Asadores. 10.00: desfile criollo y exhibición de motos y autos clásicos.

desfile criollo y exhibición de motos y autos clásicos. 13.00: Peña Virgen de Loreto, Los Catas y Camila Meyra.

Peña Virgen de Loreto, Los Catas y Camila Meyra. 15.00: entrega de premios del Concurso de Asadores.

entrega de premios del Concurso de Asadores. 16.00: Marcos Emanuel, La Sonic Banda, La F. Echemendy y La Bonita.

Camping y estacionamiento para quienes viajen a Moquehuá

Ante el crecimiento de la convocatoria, la organización dispondrá de espacios gratuitos de camping, con baños y servicios, para quienes lleguen desde otras ciudades.

Estarán ubicados en el predio de la cancha de fútbol y el polideportivo. También se trabaja con alojamientos particulares de Moquehuá y localidades cercanas.

Además, habrá un sector específico de estacionamiento, coordinado junto con Bomberos, debido al movimiento vehicular previsto durante el fin de semana.

Cuándo y dónde es la Fiesta del Asado Criollo 2026