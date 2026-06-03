Creamfields Argentina 2026: ya están a la venta las entradas, cuánto salen y cómo comprarlas

Creamfields Argentina 2026 celebra su 18.ª edición el sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad, y las entradas ya están disponibles desde este miércoles 3 de junio a través de venti.com.ar.

En ediciones anteriores, el festival convocó a figuras como Swedish House Mafia, David Guetta, Armin Van Buuren, Fisher, Richie Hawtin, Steve Aoki, Alesso, Nina Kraviz, Alan Walker, Claptone y Miss Monique Creamfields

El festival de música electrónica más convocante de la Argentina arranca a las 14 y se extiende hasta la noche en un predio con escenarios simultáneos, puestas visuales de gran escala y sonido de alta fidelidad. La propuesta incluye gastronomía de autor, sectores de relax, puestos de hidratación gratuita y asistencia permanente. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y requiere presentar DNI junto al ticket para ingresar.

Cuándo y dónde es Creamfields Argentina 2026

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026

sábado 14 de noviembre de 2026 Horario: desde las 14

desde las 14 Sede: Parque de la Ciudad — Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000 / Calle 23 de junio 4300 / Av. Coronel Roca 4151

Parque de la Ciudad — Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000 / Calle 23 de junio 4300 / Av. Coronel Roca 4151 Restricción de edad: mayores de 18 años. DNI obligatorio para ingresar

mayores de 18 años. DNI obligatorio para ingresar Venta: desde el miércoles 3 de junio a las 10

desde el miércoles 3 de junio a las 10 Ticketera oficial: venti.com.ar

Programación y actividades destacadas

Las entradas para Creamfields Argentina 2026 ya están a la venta en el sitio oficial del evento Creamfields

Múltiples escenarios activos en simultáneo

Puestas visuales y de iluminación de gran producción

de gran producción Jornada que va del mediodía hasta la noche al aire libre

al aire libre Gastronomía de autor distribuida en el predio

distribuida en el predio Sectores de relax para descansar entre shows

para descansar entre shows Puestos de hidratación gratuita en distintos puntos del espacio

en distintos puntos del espacio Asistencia permanente al público durante toda la jornada

El lineup artístico completo no ha sido anunciado al momento de publicación de esta nota. En ediciones anteriores, el festival convocó a figuras como Swedish House Mafia, David Guetta, Armin Van Buuren, Fisher, Richie Hawtin, Steve Aoki, Alesso, Nina Kraviz, Alan Walker, Claptone y Miss Monique.

Precios y beneficios

Pre venta Early 1 — Acceso General: $125.000 (agotada)

— Acceso General: $125.000 (agotada) Pre venta Early 2 — Acceso General: $135.000 (disponible)

— Acceso General: $135.000 (disponible) Beneficios: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas ICBC

Accesibilidad

Las personas con movilidad reducida y su acompañante —cuando corresponda según certificado— pueden acceder, desde el inicio de la venta, a tickets al valor de la entrada más económica disponible. Para hacerlo, es obligatorio completar el formulario previo. Recibir la confirmación no equivale a una entrada ni a una confirmación válida de acceso al evento.

Cómo comprar entradas

Creamfields argentina 2024

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Por qué Buenos Aires fue la primera sede internacional del festival

Cuando Creamfields eligió a Buenos Aires en 2001 para su primera edición fuera del Reino Unido, la convocatoria local superó en asistencia a la versión original del festival en Liverpool. Ese hito consolidó a la ciudad como una de las capitales de la escena electrónica en América Latina y sentó las bases de una relación que llega, en 2026, a su 18.ª edición consecutiva.

La propuesta creció con los años: más escenarios, mayor despliegue técnico y un line-up que combina referentes globales con representantes de la escena local. Para los artistas que integran la grilla, la participación en el festival representa un paso relevante en sus carreras. Para el público, la jornada reúne los sonidos que marcan el rumbo de la música electrónica mundial en una ciudad que, edición tras edición, reafirma su lugar en el circuito internacional del género.

Qué conviene saber antes de ir