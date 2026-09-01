Cuál es el vino que se lanza en Bonvivir Wine Experience 2026 y las 40 bodegas que participan con 200 etiquetas

La feria se realizará el 24 de septiembre en el Hipódromo de Palermo y tendrá como novedad la presentación de una botella de 1,5 litros elaborada junto a Durigutti Family Winemakers por los 16 años del club de vinos más grande de la Argentina
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Bonvivir Wine Experience 2026 tendrá una novedad especialmente creada para esta edición: un vino Aniversario elaborado junto a Durigutti Family Winemakers y embotellado en formato Magnum de 1,5 litros. La botella forma parte de la celebración por los 16 años de Bonvivir y será presentada oficialmente durante el encuentro, donde también tendrá lugar su primera degustación junto a los socios. Además, quienes asistan pueden acceder a un código de descuento de Cabify para volver de manera responsable.
La feria se realizará el jueves 24 de septiembre, desde las 19.00, en el Hipódromo de Palermo y reunirá a 40 bodegas y más de 200 vinos. Entre los productores confirmados aparecen Bodega Benegas, Domaine Bousquet, Bodegas Bianchi, Susana Balbo, Doña Paula, Zuccardi, Colomé y Finca Sophenia, entre otros.
Cómo es el vino especial de Bonvivir Wine Experience 2026
Para celebrar sus 16 años, Bonvivir trabajó junto al equipo de Durigutti Family Winemakers en la creación de un nuevo vino Aniversario en una botella de 1,5 litros. La feria será el escenario de su presentación oficial y de la primera degustación junto a los socios.
La relación entre vino y oxígeno dentro de una botella Magnum favorece una evolución más lenta y convierte a estas presentaciones en formatos buscados para guarda y grandes mesas.
Cuáles son las 40 bodegas que participan
Bonvivir Wine Experience reunirá a 40 bodegas y permitirá degustar más de 200 vinos en una misma noche.
Las bodegas confirmadas son:
- Bodega Benegas
- Mil Suelos
- Don Manuel Villafañe
- Durigutti Family Winemakers
- Huarpe Riglos Family Wines
- Domaine Bousquet
- Finca Decero
- Bodegas Bianchi
- Masi Tupungato
- Cavas Rosell Boher
- Susana Balbo
- Casa de Uco
- Doña Paula
- La Vigilia
- Viña Las Perdices
- Casa Pirque
- Bodega Staphyle
- Finca Flichman
- Sur de los Andes
- Bodega La Celia
- Bodega Antigal
- Karim Mussi Wines
- Huentala
- Zuccardi
- Monte Quieto
- Colomé
- Falasco
- Jorge Rubio
- Casarena
- Malma
- Vistalba
- Foster Lorca
- Bira Wines
- Cruzat
- Cicchitti
- Grazie Mille
- Finca Sophenia
- Piedra Negra
- La Florita
- The Wine Plan
La selección permitirá recorrer variedades, regiones, estilos y diferentes rangos de precio. Habrá Malbec de distintos orígenes, Cabernet Franc, blancos, Pinot Noir y variedades menos habituales.
Más de 200 vinos y encuentros con sus productores
Detrás de las mesas estarán enólogos, propietarios y representantes de las bodegas participantes, por lo que el recorrido permitirá no solo probar las etiquetas sino también conversar con quienes forman parte de los proyectos.
Los sommeliers de Bonvivir acompañarán la experiencia para recomendar vinos y orientar las degustaciones entre las más de 200 opciones disponibles.
La feria tendrá además actividades vinculadas al mundo del vino y espacios gastronómicos donde se podrá comprar comida.
La entrada incluye un dúo de empanadas de cortesía y una copa de cristal de regalo. También participarán AQA, con un puesto de hidratación, y Spressione Café, con una degustación.
Cuándo y dónde es Bonvivir Wine Experience 2026
- Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026
- Horario: desde las 19.00
- Lugar: Salón Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo, avenida del Libertador 4168, CABA
- Acceso: exclusivo para mayores de 18 años
Cuánto cuestan las entradas
- Entrada general: $85.800
- Socios de Club LA NACION: $68.640, con un 20% de descuento
- Financiación: tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de BBVA
Cómo comprar entradas para Bonvivir Wine Experience 2026
Las entradas se venden a través de EntradaUno.
- Ingresar al sitio oficial de EntradaUno.
- Seleccionar la función del jueves 24 de septiembre de Bonvivir Wine Experience 2026.
- Elegir el tipo y la cantidad de entradas.
- Iniciar sesión o completar los datos solicitados por la plataforma.
- Seleccionar el medio de pago.
- Revisar la información y confirmar la operación.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
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