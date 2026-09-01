Cuál es el vino que se lanza en Bonvivir Wine Experience 2026 y las 40 bodegas que participan con 200 etiquetas

Bonvivir Wine Experience 2026 tendrá una novedad especialmente creada para esta edición: un vino Aniversario elaborado junto a Durigutti Family Winemakers y embotellado en formato Magnum de 1,5 litros. La botella forma parte de la celebración por los 16 años de Bonvivir y será presentada oficialmente durante el encuentro, donde también tendrá lugar su primera degustación junto a los socios. Además, quienes asistan pueden acceder a un código de descuento de Cabify para volver de manera responsable.

Bonvivir 2026 Socio

La feria se realizará el jueves 24 de septiembre, desde las 19.00, en el Hipódromo de Palermo y reunirá a 40 bodegas y más de 200 vinos. Entre los productores confirmados aparecen Bodega Benegas, Domaine Bousquet, Bodegas Bianchi, Susana Balbo, Doña Paula, Zuccardi, Colomé y Finca Sophenia, entre otros.

Cómo es el vino especial de Bonvivir Wine Experience 2026

La feria será el escenario de su presentación oficial y de la primera degustación junto a los socios de la creación de un nuevo vino Aniversario en una botella de 1,5 litros realizada en conjunto con Durigutti Family Winemakers Lisandro Borra

Para celebrar sus 16 años, Bonvivir trabajó junto al equipo de Durigutti Family Winemakers en la creación de un nuevo vino Aniversario en una botella de 1,5 litros. La feria será el escenario de su presentación oficial y de la primera degustación junto a los socios.

La relación entre vino y oxígeno dentro de una botella Magnum favorece una evolución más lenta y convierte a estas presentaciones en formatos buscados para guarda y grandes mesas.

Cuáles son las 40 bodegas que participan

La selección permitirá recorrer variedades, regiones, estilos y diferentes rangos de precio; habrá Malbec de distintos orígenes, Cabernet Franc, blancos, Pinot Noir y variedades menos habituales Gentileza

Bonvivir Wine Experience reunirá a 40 bodegas y permitirá degustar más de 200 vinos en una misma noche.

Las bodegas confirmadas son:

Bodega Benegas

Mil Suelos

Don Manuel Villafañe

Durigutti Family Winemakers

Huarpe Riglos Family Wines

Domaine Bousquet

Finca Decero

Bodegas Bianchi

Masi Tupungato

Cavas Rosell Boher

Susana Balbo

Casa de Uco

Doña Paula

La Vigilia

Viña Las Perdices

Casa Pirque

Bodega Staphyle

Finca Flichman

Sur de los Andes

Bodega La Celia

Bodega Antigal

Karim Mussi Wines

Huentala

Zuccardi

Monte Quieto

Colomé

Falasco

Jorge Rubio

Casarena

Malma

Vistalba

Foster Lorca

Bira Wines

Cruzat

Cicchitti

Grazie Mille

Finca Sophenia

Piedra Negra

La Florita

The Wine Plan

La selección permitirá recorrer variedades, regiones, estilos y diferentes rangos de precio. Habrá Malbec de distintos orígenes, Cabernet Franc, blancos, Pinot Noir y variedades menos habituales.

Más de 200 vinos y encuentros con sus productores

Los sommeliers de Bonvivir acompañarán la experiencia para recomendar vinos y orientar las degustaciones entre las más de 200 opciones disponibles Gentileza

Detrás de las mesas estarán enólogos, propietarios y representantes de las bodegas participantes, por lo que el recorrido permitirá no solo probar las etiquetas sino también conversar con quienes forman parte de los proyectos.

Los sommeliers de Bonvivir acompañarán la experiencia para recomendar vinos y orientar las degustaciones entre las más de 200 opciones disponibles.

La feria tendrá además actividades vinculadas al mundo del vino y espacios gastronómicos donde se podrá comprar comida.

La entrada incluye un dúo de empanadas de cortesía y una copa de cristal de regalo. También participarán AQA, con un puesto de hidratación, y Spressione Café, con una degustación.

Cuándo y dónde es Bonvivir Wine Experience 2026

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026

jueves 24 de septiembre de 2026 Horario: desde las 19.00

desde las 19.00 Lugar: Salón Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo, avenida del Libertador 4168, CABA

Salón Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo, avenida del Libertador 4168, CABA Acceso: exclusivo para mayores de 18 años

Cuánto cuestan las entradas

Los socios de Club LA NACION pueden acceder a un 20% de descuento Gentileza

Entrada general: $85.800

$85.800 Socios de Club LA NACION: $68.640, con un 20% de descuento

$68.640, con un 20% de descuento Financiación: tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de BBVA

Cómo comprar entradas para Bonvivir Wine Experience 2026

Las entradas se venden a través de EntradaUno.

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