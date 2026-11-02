Cuándo es la Olimpiada de Asadores en Núñez, qué se podrá comer y cuánto cuestan las entradas

El encuentro se realizará el 7 de noviembre en el Círculo de Oficiales de la Policía Federal; habrá propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, concursos y una feria de productos tradicionales
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El asado es una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la Argentina. Alrededor del fuego conviven técnicas de cocción transmitidas entre generaciones, diferentes formas de preparar la carne y costumbres regionales. Ese universo será protagonista de una nueva edición de la Olimpiada de Asadores, que se realizará el sábado 7 de noviembre en el barrio porteño de Núñez.
El festival reunirá a parrilleros en una competencia nacional de cocina al fuego, con costillares a la estaca y distintas técnicas de preparación. La jornada también incluirá una peña folclórica, juegos tradicionales, puestos gastronómicos y una feria dedicada a productos vinculados con la cultura criolla.
Cómo será la Olimpiada de Asadores 2026
La competencia será el eje central del encuentro. Los participantes deberán demostrar sus habilidades frente al fuego mediante preparaciones que incluyen costillares a la estaca y técnicas de cocción con brasas dispuestas directamente sobre el suelo.
La propuesta busca reunir diferentes maneras de entender y practicar el asado, una preparación que presenta particularidades según la región del país, el tipo de carne y los métodos utilizados.
Además de la competencia, el festival contará con un escenario dedicado a la música y las danzas tradicionales. La programación incluye bandas, solistas y ballets folclóricos, además de un baile popular de cierre.
Qué actividades habrá durante el festival
La Olimpiada de Asadores, organizada por A Pura Leña, combinará gastronomía, espectáculos y propuestas participativas.
Entre las actividades anunciadas se encuentran:
- Competencia nacional de asadores: preparación de carnes al fuego, con costillares a la estaca y distintas técnicas de cocción.
- Peña folclórica: presentaciones de bandas, solistas y ballets de danzas tradicionales.
- Torneo de truco: competencia dedicada al tradicional juego de cartas.
- Concurso de sapucay: una propuesta vinculada con las expresiones de la cultura popular.
- Carrera de encendido de fuego: actividad centrada en una de las habilidades fundamentales de la cocina con leña.
- Competencia de cerveza: otra de las propuestas interactivas anunciadas.
- Baile popular: cierre musical de la jornada.
También habrá un paseo gastronómico con puestos de embutidos tradicionales y food trucks. La feria sumará artesanos, cuchillería y artículos relacionados con el mate.
Cuándo y dónde será la Olimpiada de Asadores
- Cuándo: sábado 7 de noviembre de 2026.
- Horario: de 17 a 2.
- Dónde: Círculo de Oficiales de la Policía Federal, avenida del Libertador 7800, Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un evento al aire libre y apto para todo público, con actividades gastronómicas, culturales y recreativas.
Cuáles son los precios de las entradas
La venta se realiza mediante FlashPass, con diferentes categorías de acceso y opciones combinadas con gastronomía.
Categorías publicadas para la segunda preventa y venta general:
- Entrada segunda preventa: $15.000.
- Entrada general: $20.000.
- Combo choripán, segunda preventa: $21.000.
- Combo sándwich de carne, segunda preventa: $26.000.
Categorías de primera preventa agotadas:
- Entrada general: $12.000.
- Combo choripán: $20.000.
- Combo sándwich de carne: $25.000.
La entrada general permite acceder al predio, presenciar la competencia de asadores, disfrutar de los espectáculos folclóricos y participar de las actividades y juegos. No incluye consumición gastronómica.
Los combos de primera preventa incluían el acceso general, un sándwich de choripán o de carne, según la categoría, y una bebida.
Cómo comprar entradas para la Olimpiada de Asadores
Las entradas se comercializan a través de la plataforma oficial FlashPass.
- Ingresar a la página oficial de la Olimpiada de Asadores en FlashPass.
- Consultar las categorías publicadas y seleccionar una de las opciones de entradas disponibles.
- Elegir la cantidad de entradas y seguir las indicaciones de la plataforma para completar la compra.
La disponibilidad de cada categoría puede variar a medida que avancen las etapas de venta.
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