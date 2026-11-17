El truco tendrá una competencia nacional por equipos con $60 millones en premios. Se trata de Se Pica, el torneo anual presentado por Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, al que ahora se suma la promoción del streamer Davo Xeneize, quien invita a sus seguidores a participar y habló de su particular estilo frente a las cartas.

Davo Xeneize desafía a sus seguidores en el torneo de truco con $60 millones en premios

La primera edición comenzará el 28 de noviembre en BA Ferial, Costa Salguero, y tendrá sus instancias decisivas el 5 y 6 de diciembre en los estudios de ESPN, en Martínez. Para participar, los interesados deberán formar equipos de tres jugadores mayores de 18 años y abonar $345.000 por grupo, con impuestos incluidos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre, a las 23.59, o hasta completar el cupo disponible.

Qué dijo Davo Xeneize sobre el torneo de truco

Con cartas en la mano y su característico humor, Davo Xeneize anunció la llegada de Se Pica y desafió a sus seguidores a demostrar sus habilidades en el truco: “Muchachos, como todos saben, yo jugando al truco soy una locura, soy una locura. Ligo muchísimo, muchísimo. Miento mucho”.

El streamer también habló de su particular estilo de juego y aseguró que podría llevar a cualquier equipo a ganar el campeonato. “Y si te toca un equipo malo, vos quedate tranquilo que yo lo saco campeón igual. Me lo pongo al hombro”, sostuvo. Y agregó: “Así que si sos tan bueno como yo, juntá a tus dos mejores compañeros, anotate en sepica.com.ar o te vas a ir al mazo”.

La invitación de Davo se suma a la presentación que realizó Leandro Paredes, reconocido por su afición al truco durante las concentraciones de la Selección Argentina. El futbolista también trasladó su perfil competitivo a una mesa de cartas: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto”, expresó durante el lanzamiento.

Cómo anotarse en el torneo de truco Se Pica 2026

"Y si te toca un equipo malo, vos quedate tranquilo que yo lo saco campeón igual. Me lo pongo al hombro”, sostuvo Davo Xeneize TikTok/Davo Xeneize Se Pica

La inscripción se realiza exclusivamente mediante el sitio oficial de Se Pica. Cada equipo debe designar un capitán, responsable de registrar a los participantes, efectuar el pago y completar los datos iniciales.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al formulario oficial de inscripción.

Completar el nombre del equipo.

Registrar los datos del capitán: nombre, apellido, DNI, teléfono celular y correo electrónico.

Aceptar las bases, los términos de participación y las condiciones de tratamiento de datos personales.

Registrar a los otros dos jugadores titulares, con sus nombres y datos de contacto.

Abonar $345.000 por equipo mediante Mercado Pago.

mediante Mercado Pago. Verificar el teléfono celular del capitán mediante el código enviado por SMS después del pago.

Completar la validación de identidad de los integrantes mediante los enlaces enviados por correo electrónico.

La participación cuesta $115.000 por jugador. El pago se realiza una sola vez por equipo y está a cargo del capitán. Se aceptan tarjetas de crédito, débito y dinero disponible en Mercado Pago.

Todos los integrantes deben ser mayores de 18 años y completar la validación de identidad antes del 27 de noviembre, a las 9, para obtener su credencial de acceso. Cada equipo puede contar con un suplente.

Cuándo y dónde se juega el torneo Se Pica

La invitación de Davo se suma a la presentación que realizó Leandro Paredes, reconocido por su afición al truco durante las concentraciones de la Selección Argentina TikTok/Davo Xeneize

El certamen tendrá una primera etapa presencial en la Ciudad de Buenos Aires y una definición televisada desde Martínez.

El calendario contempla las siguientes fechas:

28 de noviembre: comienzo de las preliminares en BA Ferial, Costa Salguero. Las bases oficiales también contemplan actividad el 29 de noviembre.

comienzo de las preliminares en BA Ferial, Costa Salguero. Las bases oficiales también contemplan actividad el 29 de noviembre. 5 de diciembre, de 10 a 18: octavos de final en los estudios de ESPN.

octavos de final en los estudios de ESPN. 6 de diciembre, de 10 a 18: cuartos de final, semifinales y final en los estudios de ESPN.

cuartos de final, semifinales y final en los estudios de ESPN. Dónde: BA Ferial, avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

BA Ferial, avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Sede de las finales: estudios de ESPN, Cuyo 1811, Martínez, provincia de Buenos Aires.

estudios de ESPN, Cuyo 1811, Martínez, provincia de Buenos Aires. Los horarios particulares de los partidos y las citaciones serán comunicados a los capitanes.

Cómo será la competencia

Se Pica se jugará en equipos de tres integrantes, con partidos a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas. No habrá flor y los encuentros contarán con árbitros.

El torneo admite hasta 768 equipos. Después de una primera fase de grupos y eliminatorias, 12 conjuntos avanzarán a los octavos de final, donde se sumarán cuatro equipos invitados integrados por celebridades.

Las preliminares podrán seguirse por Disney+ y el canal oficial de ESPN en YouTube, mientras que las instancias decisivas tendrán transmisión televisiva por ESPN.

Cuáles son los premios del torneo de truco

La primera edición de Se Pica entregará $60 millones, distribuidos entre los dos equipos que lleguen a la final.

Los premios establecidos son:

Primer puesto: $45.000.000.

$45.000.000. Segundo puesto: $15.000.000.

$15.000.000. Tercer puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027. Cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

El dinero será transferido al capitán del equipo premiado dentro de los diez días corridos posteriores a la homologación de los resultados, para su distribución entre los integrantes.

La propuesta busca establecer un circuito nacional de truco que, a partir de 2027, incorpore instancias clasificatorias en distintas provincias de la Argentina.