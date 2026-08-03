De una nueva experiencia nikkei al wagyu y las ostras: las salidas gastro para esta semana

La agenda gastronómica de Buenos Aires reúne, entre el lunes 3 y el sábado 8 de agosto, propuestas centradas en la cocina nikkei, las carnes a la parrilla, las ostras patagónicas, los vinos y la música. Habrá planes en Palermo, Colegiales, Recoleta y Costanera Norte.

Lunes 3 de agosto

Gastón Riveira abre su cocina y recibe a Lele Cristobal en La Cabrera

Entrevista a Gastón Riveira, cocinero y fundador de La Cabrera. parrilla. Chef Soledad Aznarez

La Cabrera realizará una nueva edición de Amigos del Fuego, su ciclo de cocina abierta, este lunes 3 de agosto en su sede de Palermo, donde Gastón Riveira cocinará junto a Lele Cristobal.

La recepción estará compuesta por panes artesanos con paté de ave y tapenade verde. Como entradas se servirán lengüitas de cerdo adobadas a la chapa con berenjenas y salsa de tahini, y mollejas fritas con puré de coliflor asada y mix de hongos.

Los principales serán lomo de wagyu marinado en chimichurri de gochujang, acompañado con arroz a la plancha y pickles, y asado banderita a la parrilla con papas fritas en grasa y pimientos asados. El cierre llegará con pionono a la plancha, dulce de leche y duraznos en almíbar.

¿Dónde? José A. Cabrera 5127, Palermo. Instagram: @lacabrera_bsas

Martes 4 de agosto

Osaka presenta una nueva carta nikkei con música y coctelería

Osaka Colegiales Carolina Scoccimarro

Osaka Concepción presentará su nueva carta este martes 4 de agosto, a las 19.30, en su sede de Concepción. La noche permitirá conocer los platos y cócteles de esta nueva etapa del restaurante, acompañados por música.

Entre las incorporaciones frías aparece el Ceviche Moriawase, preparado con pesca del día, pulpo, leche de tigre de rocoto, maíz chulpi y langostinos crocantes. También se suman el Parma, un tiradito de atún con leche de tigre, Grana Padano, chalaquita, alcaparras e ikura, y el Kani Gunkan, con pulpa de centolla, emulsión de ají amarillo trufado, nori crocante y lima.

La sección de nigiris incorpora piezas de palta al fuego con salsa ra-yu y soja; papada de cerdo ahumada con salsa agridulce de karashi y lima; y molleja glaseada en soja, ajíes peruanos, chalaquita y jengibre garrapiñado.

Entre los makimonos estarán el Antiku, con langostino furai, palta, tartare de wagyu y salsa panca al fuego; y el Veggie Truffle, preparado con hongos ahumados, camote crocante, palta y salsa yuzu ponzu trufada.

Los platos calientes incluyen gyozas de asado de tira con demi-glace nikkei, salsa de rocoto y furikake; un sando de cecina de cerdo glaseada en soja; entraña Angus a la brasa con arroz al wok; entre otros.

El postre Sakura Sando combina namelaka de chocolate blanco y té de cerezas, pistacho garrapiñado y gel de maíz morado.

La presentación también celebrará que Osaka Buenos Aires volvió a ser seleccionado por la Guía Michelin.

¿Dónde? Concepción Arenal 2913, Colegiales. Instagram: @osakabsas

Del miércoles 5 al viernes 7 de agosto

Música, vinos y vinilos frente al río en Sendero

Entre los platos de Sendero sobresalen los taquitos de langostinos crocantes con emulsión de limones curados y el ojo de bife de novillo; la coctelería de Martín Suaya completa el recorrido sensorial Gentileza

Sendero continuará durante la semana con una agenda que combina gastronomía, coctelería y música frente al río.

El miércoles 5 tendrá lugar una nueva edición de Bossa & Wines, el ciclo que reúne vinos y música en vivo en un ambiente relajado. El jueves 6 será el turno de Not Welcome, acompañado por el menú Friends & Family, pensado para compartir.

El viernes 7 regresará Vinyl Sessions, con una selección musical en discos de vinilo, una activación de Belvedere y el menú de cortesía Tokyo & Friends & Family.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte. Instagram: @senderocostanera

Del miércoles 5 al sábado 8 de agosto

Ostras patagónicas en distintas versiones en Porte

Ostras de Porte Gentileza

Porte celebrará la Semana de la Ostra entre el miércoles 5 y el sábado 8 de agosto. La propuesta permitirá probar ostras patagónicas provistas por Mar de Jade, empresa especializada en pesca y mariscos sin congelar obtenidos de manera directa.

El bar ofrecerá un combo de tres ostras con una copa de Piedra Negra Brut Nature, de Bodega Piedra Negra Lurton, por $18.000. También se podrá elegir el mismo número de piezas junto con el cóctel Saint Exupéry por $18.000.

Las ostras frescas costarán $10.000 las tres unidades y $18.000 las seis. La versión Rockefeller estará disponible en porciones de tres unidades por $18.000 y seis por $32.000.

¿Dónde? Azcuénaga 1268, Recoleta. Instagram: @porte.bar

Jueves 6 de agosto

Juan Barcos y Tute Gutiérrez cocinan juntos en Cruz Godoy

Juan Ignacio Barcos prepará un menú especial junto a Tute Gutiérrez Gentileza

Juan Ignacio Barcos, chef, ganadero y dueño de Madre Rojas, llegará el jueves 6 de agosto a Cruz Godoy para preparar un menú especial junto con Tute Gutiérrez, chef y dueño del restaurante de Palermo.

La experiencia tendrá dos turnos, a las 19.30 y 22, y requerirá reserva previa a través de la plataforma Meitre de Cruz Godoy. La selección de vinos fue realizada por la sommelier Valentina Litman.

La cena comenzará con pan y manteca. Los snacks serán chipá frito con quinotos y cecina, y empanada vidriada sanjuanina.

El paso dedicado a las achuras incluirá buñuelo de seso y espinaca con raita y chutney de membrillo, además de tartare de molleja y langostino con ensalada de algas.

Como principales se servirán albóndigas de pollo con puré de papines y crema de hongos con frutos rojos, y bife de vaca vieja con puré de coliflor, toffee y trufa. El postre será tocino de cielo con crema ahumada

¿Dónde? Godoy Cruz 1725, Palermo. Instagram: @cruzgodoy.ba y @madrerojas

Tony Wu lleva su cantina china a una mesa para 16 personas

Tony Wu prepará sopa de pollo y dátiles, dumplings de langostinos y bambú, shumai, langostinos envueltos en masa philo, dumplings caldosos de cangrejo y curry de pato Gentileza

Tony Wu cocinará este jueves 6 de agosto en Revolver, en el marco de Unión, un ciclo organizado por la marca de indumentaria que convoca a cocineros amigos para preparar comidas íntimas.

La propuesta comenzará a las 20.30 y tendrá una única mesa compartida con capacidad para 16 personas. Durante el encuentro se servirá un menú preparado especialmente para la ocasión, acompañado por vinos y bebidas sin alcohol.

Entre los platos anunciados habrá sopa de pollo y dátiles, dumplings de langostinos y bambú, shumai, langostinos envueltos en masa philo, dumplings caldosos de cangrejo y curry de pato.

¿Dónde? Malabia 1150, Villa Crespo. Instagram: @tonywu_cantinachina y @roparevolver

Domingo 9 de agosto

Pastas hechas a mano y cocineros invitados en Lula

Lula recibirá al cocinero Agustín Robledo y a la pastelera Lucía Aravena, quienes trabajarán junto con el equipo liderado por el chef Teo Valentini Gentileza

Los domingos de pastas de Lula tendrán una nueva edición el 9 de agosto al mediodía. El bistró de Villa Ortúzar recibirá al cocinero Agustín Robledo y a la pastelera Lucía Aravena, quienes trabajarán junto con el equipo liderado por el chef Teo Valentini.

Para comenzar habrá pan de sémola artesanal con manteca de ajos por $4000. Entre los antipastos, por $14.000, se ofrecerán cholgas a la provenzal y berenjenas en escabeche.

La selección de pastas hechas a mano tendrá un precio informado de $25.000 e incluirá seis alternativas: lasaña de carne, spaghetti carbonara, pici cacio e pepe, schiaffoni con ragú de cordero, barchette con langostinos y manteca cítrica, y canelones de ricota y espinaca.

Para el postre habrá tatín de manzanas con crema batida, baba al rhum con quinotos en almíbar y un “falso” Tres Leches por $13.500.

¿Dónde? Estomba 991, Villa Ortúzar. Instagram: @lula_restaurante