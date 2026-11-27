En el marco del Día Nacional del Mate, que se conmemora cada 30 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de MATE BA, un evento dedicado a una de las costumbres más representativas de la Argentina. La propuesta contará con degustaciones de yerba mate, espectáculos musicales, actividades recreativas y puestos gastronómicos para disfrutar en familia.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, el Museo del Mate, la Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se realizará el domingo 29 de noviembre, de 11 a 19 horas, sobre la avenida de Mayo al 800.

Durante la jornada, este tramo de la avenida se convertirá en un paseo peatonal en el que los visitantes podrán conocer más sobre la historia, la producción y las distintas formas de preparar la tradicional infusión.

Una gran mateada en plena Ciudad de Buenos Aires: cuándo será y qué actividades habrá (Foto: Buenos Aires Ciudad) Irina Dambrauskas

Día Nacional del Mate: qué actividades habrá en MATE BA 2026

Quienes se acerquen al evento podrán recorrer diferentes stands de productores y marcas de yerba mate, descubrir nuevas variedades, conversar con los expositores y adquirir productos. También habrá puestos dedicados a la venta de mates, termos, bombillas y otros accesorios.

Desde la organización invitan al público a asistir con su propio mate y termo para compartir la experiencia. Además, se instalará un sector gastronómico con propuestas ideales para acompañar la infusión, como medialunas, pastafrolas, pastelitos y chipá.

A lo largo del domingo, el escenario principal contará con una programación que incluirá las siguientes actividades:

Charlas y demostraciones de sommeliers especializados en yerba mate.

Presentaciones sobre técnicas de preparación y características de las distintas variedades.

Encuentros con científicos y especialistas que compartirán sus investigaciones sobre la yerba mate.

Espectáculos de música en vivo, shows folclóricos y presentaciones de grupos de baile.

Asimismo, habrá un espacio destinado a los más chicos, con juegos y propuestas recreativas, y un sector artístico con actividades participativas para el público adulto.

Cómo participar del Desafío Matero

Día Nacional del Mate 2026: dónde celebrar y cómo participar de las actividades gratuitas (Foto: Buenos Aires Ciudad) Irina Dambrauskas

Otra de las grandes atracciones de la jornada tendrá lugar en el Museo del Mate, que abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita. Allí, junto con la Usina Matera, se realizará el Desafío Matero, una iniciativa que busca poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre la infusión.

Para formar parte de la experiencia, los interesados deberán retirar un Pasaporte Matero en alguno de los stands adheridos y visitar cinco expositores, donde recibirán un sello por cada parada.

Una vez completado el recorrido, podrán participar de una degustación a ciegas en la que tendrán que identificar distintas variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales, como el aroma y el sabor.

Cuándo comienza la Semana del Mate en la Argentina

El encuentro porteño será la antesala de la primera edición de la Semana del Mate, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.

Durante esos días se llevarán adelante diferentes actividades en simultáneo y estará disponible un mapa interactivo que permitirá conocer los establecimientos adheridos a la iniciativa y consultar las promociones especiales que ofrecerán para celebrar esta tradición argentina.