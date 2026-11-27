El mate tendrá su propia celebración en el centro porteño. El domingo 29 de noviembre, de 11 a 19, la Avenida de Mayo al 800 se convertirá en un paseo peatonal con degustaciones, feria de productores, gastronomía típica, espectáculos folclóricos y actividades para toda la familia. La propuesta, denominada MATE BA, tendrá entrada libre y gratuita y se realizará en vísperas del Día Nacional del Mate, que se conmemora cada 30 de noviembre.

La jornada es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, junto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Además de reunir a productores y especialistas, el encuentro dará comienzo a las celebraciones de la primera Semana del Mate, que se desarrollará del 30 de noviembre al 6 de diciembre con actividades en distintos puntos de la Argentina.

Qué actividades habrá en MATE BA

MATE BA Gentileza

Durante ocho horas, la Avenida de Mayo se transformará en un recorrido dedicado a la yerba mate y sus diferentes formas de preparación y consumo.

La feria contará con stands de marcas y productores de yerba mate, que exhibirán distintas variedades y permitirán conocer las características de sus productos. También habrá puestos dedicados a la venta de mates, termos, bombillas, portamates y otros accesorios.

La invitación incluye llevar el propio mate y termo para participar de una mateada colectiva.

La gastronomía también tendrá su espacio, con puestos que ofrecerán preparaciones tradicionales para acompañar la infusión. Entre las opciones anunciadas figuran pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas.

Charlas, espectáculos y actividades para chicos

MATE BA Gentileza

El escenario principal concentrará una programación que combinará divulgación, gastronomía y expresiones artísticas.

Durante la jornada habrá charlas y demostraciones de sommeliers especializados en yerba mate, quienes abordarán las distintas variedades, las técnicas de preparación y los perfiles sensoriales de la infusión.

También participarán científicos y especialistas que compartirán investigaciones relacionadas con la yerba mate.

La programación incluirá música en vivo, espectáculos folclóricos y presentaciones de cuerpos de baile.

Para los chicos habrá un sector con actividades recreativas, mientras que el público adulto contará con un espacio artístico dedicado a intervenciones y propuestas participativas.

El Museo del Mate abrirá gratis y habrá una cata a ciegas

MATE BA Gentileza

Uno de los espacios centrales de la celebración será el Museo del Mate, que abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita durante toda la jornada.

En su planta alta, junto con La Usina Matera, se desarrollará el Desafío Matero, una experiencia que pondrá a prueba los conocimientos de los participantes sobre la yerba mate.

La actividad tendrá una modalidad de recorrido y degustación:

Retirar un Pasaporte Matero en alguno de los stands adheridos.

Visitar cinco expositores que participen de la propuesta.

Conseguir un sello en cada uno de los cinco puestos.

Presentar el pasaporte completo para acceder al desafío.

Participar de una cata a ciegas guiada, en la que habrá que identificar distintas variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales.

La experiencia permitirá explorar las diferencias entre las variedades sin conocer previamente cuál se está degustando.

Cuándo y dónde se realiza MATE BA

MATE BA Gentileza

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Horario: de 11 a 19.

de 11 a 19. Dónde: Avenida de Mayo al 800, Monserrat, Ciudad de Buenos Aires.

Avenida de Mayo al 800, Monserrat, Ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Actividades: feria de productores, degustaciones, gastronomía, charlas, música en vivo, espectáculos folclóricos, actividades recreativas y Desafío Matero.

feria de productores, degustaciones, gastronomía, charlas, música en vivo, espectáculos folclóricos, actividades recreativas y Desafío Matero. Más información: BA Capital Gastronómica y programación oficial de MATE BA.

Semana del Mate 2026: siete días de degustaciones, talleres y promociones

La celebración porteña será el punto de partida de la primera edición de Semana del Mate, una iniciativa que se realizará desde el lunes 30 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.

A diferencia de MATE BA, no se tratará de una feria concentrada en una única sede. La propuesta reunirá actividades organizadas por marcas, productores, comercios, espacios gastronómicos, instituciones y creadores en distintos puntos del país.

La primera edición tendrá especial presencia en Buenos Aires, Misiones, Rosario y Córdoba, además de otras localidades que se incorporen a la programación.

Durante los siete días se desarrollarán degustaciones, entregas de muestras, promociones, lanzamientos de productos, catas, talleres, visitas a establecimientos productivos, actividades culturales, encuentros y beneficios comerciales.

La iniciativa también incluirá acciones gastronómicas vinculadas con el mate, propuestas de divulgación y experiencias para conocer mejor el proceso productivo de la yerba.

Cómo consultar las actividades de la Semana del Mate

La programación estará distribuida entre los establecimientos y espacios participantes. Para conocer las propuestas, las ubicaciones y los beneficios disponibles, se habilitó un sitio oficial con un calendario y un mapa interactivo.