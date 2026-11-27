Las hamburguesas, las costillas con salsa barbacoa, los desayunos al estilo estadounidense y los postres tradicionales serán protagonistas de la American Food Week, una propuesta gastronómica que se realizará en Buenos Aires del lunes 30 de noviembre al miércoles 9 de diciembre. Durante diez días, bares, restaurantes, cafeterías y confiterías ofrecerán platos especiales y promociones.

La iniciativa es impulsada por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, a través de su Oficina de Asuntos Agrícolas (USDA/FAS), junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. La actividad forma parte de las celebraciones por los 250 años de la Independencia estadounidense.

Qué se podrá comer durante la American Food Week

Ribs de Bruce Grill Station Gentileza

La propuesta gastronómica incluye hamburguesas, costillas BBQ, preparaciones con pollo, desayunos, meriendas y especialidades dulces, como pancakes, waffles, donuts, brownies y cookies.

Cada establecimiento participante tendrá su propia propuesta, con menús especiales, combinaciones de platos y bebidas o beneficios promocionales.

Cuáles son los restaurantes y bares adheridos y qué promociones ofrecen

Varios locaales ofrecerán hamburguesas en promoción

El buscador oficial de American Food Week reúne 134 locales gastronómicos, entre restaurantes, bares, hamburgueserías, cafeterías y confiterías. Entre las propuestas anunciadas figuran las siguientes:

Angus Brother. Hamburguesa Oklahoma con doble medallón de carne, cebolla, cheddar, pepinos y mostaza. ¿Dónde? Av. General Las Heras 3848 y Olleros 2665.

Hamburguesa Oklahoma con doble medallón de carne, cebolla, cheddar, pepinos y mostaza. ¿Dónde? Av. General Las Heras 3848 y Olleros 2665. Arredondo. Hamburguesa con papas fritas a $19.900. ¿Dónde? Virrey Arredondo 2562.

Hamburguesa con papas fritas a $19.900. ¿Dónde? Virrey Arredondo 2562. Bar La Academia. Hamburguesa con salsa BBQ y 2x1 en Bloody Mary. ¿Dónde? Montevideo 341.

Hamburguesa con salsa BBQ y 2x1 en Bloody Mary. ¿Dónde? Montevideo 341. Benzo. 15% de descuento en la hamburguesa N.º 2 Bacon simple (valor publicado: $11.300). ¿Dónde? Paraguay 3510.

15% de descuento en la hamburguesa N.º 2 Bacon simple (valor publicado: $11.300). ¿Dónde? Paraguay 3510. Calmo. Hamburguesa Calmo. ¿Dónde? Av. Los Incas 3909.

Hamburguesa Calmo. ¿Dónde? Av. Los Incas 3909. Cervelar Villa Urquiza. Hamburguesa estilo Chicago acompañada por papas y gaseosa. ¿Dónde? Olazábal 4800.

Hamburguesa estilo Chicago acompañada por papas y gaseosa. ¿Dónde? Olazábal 4800. Doce25 Lobby Bar. Hamburguesa con cheddar, panceta y cerveza Miller a $40.000; alitas de pollo con cerveza Miller a $25.000; papas con cheddar, panceta y cerveza Miller a $28.000. ¿Dónde? San Martín 1193.

Hamburguesa con cheddar, panceta y cerveza Miller a $40.000; alitas de pollo con cerveza Miller a $25.000; papas con cheddar, panceta y cerveza Miller a $28.000. ¿Dónde? San Martín 1193. El Desembarco. Hamburguesa San Antonio con papas fritas a $9999; papas fritas con cerdo desmenuzado a $9999. ¿Dónde? Castro Barros 785 y Bolívar 862.

Hamburguesa San Antonio con papas fritas a $9999; papas fritas con cerdo desmenuzado a $9999. ¿Dónde? Castro Barros 785 y Bolívar 862. Hueburger. Hamburguesa Bacon Cream con bebida a $25.800. ¿Dónde? Av. Lincoln 4520.

Hamburguesa Bacon Cream con bebida a $25.800. ¿Dónde? Av. Lincoln 4520. La Ópera. Hamburguesa American con papas fritas a $29.000. ¿Dónde? Av. Corrientes 1799.

Hamburguesa American con papas fritas a $29.000. ¿Dónde? Av. Corrientes 1799. Mala Cara. Hamburguesa con papas y bebida a $25.000; costillas de cerdo BBQ con papas y bebida a $28.000; brownie con helado y arándanos a $9500. ¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 1500.

Hamburguesa con papas y bebida a $25.000; costillas de cerdo BBQ con papas y bebida a $28.000; brownie con helado y arándanos a $9500. ¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 1500. McDonald’s. 30% de descuento en los combos Tasty Feat y Cuarto de Libra. ¿Dónde? 55 sucursales adheridas.

30% de descuento en los combos Tasty Feat y Cuarto de Libra. ¿Dónde? 55 sucursales adheridas. Milion Argentina. Hamburguesa de la casa. ¿Dónde? Paraná 1048.

Hamburguesa de la casa. ¿Dónde? Paraná 1048. Shivo’s. Hamburguesa especial a $21.000. ¿Dónde? Tinogasta 3239.

Hamburguesa especial a $21.000. ¿Dónde? Tinogasta 3239. TMT Burger. Hamburguesa CEO con doble carne, doble cheddar, salsa BBQ y cebolla crocante, acompañada por papas sazonadas. ¿Dónde? Honduras 5670.

Hamburguesa CEO con doble carne, doble cheddar, salsa BBQ y cebolla crocante, acompañada por papas sazonadas. ¿Dónde? Honduras 5670. Trixie American Diner. Hamburguesa con cheddar, panceta y cerveza Miller a $40.000; alitas de pollo con cerveza Miller a $25.000; papas con cheddar, panceta y cerveza Miller a $28.000. ¿Dónde? Av. Costanera Rafael Obligado 1221.

Cómo encontrar todos los restaurantes adheridos y sus descuentos

Cookies para Halloween

La campaña cuenta con una página web oficial que permite consultar los establecimientos participantes y conocer sus propuestas gastronómicas.

El sitio incluye un mapa interactivo, un buscador por nombre o dirección y un apartado dedicado a los platos y las promociones, dividido en cuatro categorías: hamburguesas, platos típicos, bebidas y especialidades dulces.

Los establecimientos participantes tendrán una identificación de American Food Week.

Cuándo es la American Food Week 2026

Fecha: del lunes 30 de noviembre al miércoles 9 de diciembre.

del lunes 30 de noviembre al miércoles 9 de diciembre. Dónde: establecimientos gastronómicos adheridos.

establecimientos gastronómicos adheridos. Horarios: según cada local.

Una celebración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

Las donuts, uno de los bocados de pastelería más representativos de Estados Unidos

La American Food Week se enmarca en las actividades relacionadas con el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se cumplió el 4 de julio de 2026.

La propuesta busca acercar distintas expresiones de la gastronomía estadounidense al público de Buenos Aires y utilizar la cocina como espacio de intercambio cultural entre ambos países.