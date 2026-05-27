Día de la Hamburguesa: opciones con blends especiales, papas caseras y promociones para celebrar el 28 de mayo

El 28 de mayo se celebra popularmente el Día de la Hamburguesa, una efeméride gastronómica de origen incierto: no hay una fuente institucional clara que confirme desde cuándo se conmemora, quién la impulsó ni por qué se eligió esa fecha. Por eso, el dato debe presentarse como una celebración extendida, pero no como una conmemoración oficial ni como una fecha histórica comprobada.

Una de las versiones más citadas sobre el origen de la hamburguesa moderna ubica su nacimiento en 1900, en Louis’ Lunch, en New Haven, Connecticut. Allí, Louis Lassen habría preparado para un cliente apurado una porción de carne vacuna picada y asada entre dos panes. Esa historia fue reconocida en registros institucionales de Estados Unidos, aunque el origen exacto del plato sigue en discusión y otras ciudades y cocineros también se disputan su creación.

En ese contexto, el vínculo entre el 28 de mayo y el episodio de Louis Lassen debe tomarse con cautela. Puede mencionarse que ese día se celebra popularmente el Día de la Hamburguesa y que una de las historias más difundidas sobre el nacimiento del plato remite a Louis’ Lunch, pero no conviene afirmar que la fecha nació en 1900 ni que esa anécdota dio origen directo a la efeméride.

Un blend con 20% de grasa en Mambo

Mambo, en Villa Crespo Mambo

De viernes a domingo, los mediodías en Mambo tienen una gran protagonista: su hamburguesa. “Trabajamos con la selección de los cortes, asegurándonos de que el blend tenga el 20% de grasa en la preparación total, que lo hace más sabroso - detalla su chef, Santiago Pérez-. La dejamos estacionar un día, o dos en cámara y eso le da una profundidad de sabor particular en la cocción. La carne la picamos nosotros así nos garantizamos todo el proceso”.

La más buscada, solo mediodías en Mambo Mambo

La propuesta tiene un medallón de 180 g en pan de papa, salsa mil islas y queso Patagonzola ($30.000). “Sale con papas de triple cocción y una sal que es un mix de especias”. Se sirve solo al mediodía, de viernes a domingo, de 12 a 16.

¿Dónde? Malabia 820, Villa Crespo. Instagram: @mambo.restoran

Una hamburguesa de museo en Coronado

La versión de Coronado en MALBA Coronado

En Coronado, el restaurante en el MALBA, el chef Martín Lukesh creó una hamburguesa casera que se prepara a diario. “Partimos de cortes de carne como roast beef, tapa de asado y tocino de cerdo, picamos la carne y armamos los medallones. Es una hamburguesa simple, donde la calidad también está pensada en el pan tipo brioche, con la cantidad de manteca justa para que no sea pesado y que se hornea antes de cada servicio para así lograr frescura y esponjosidad. La presentamos con lechuga, cebolla morada, una salsita especial y pepinillos encurtidos y salen acompañadas con nuestras papas fritas” ($29.800).

¿Dónde? Av. Presidente Figueroa Alcorta 3415, Palermo. Instagram: @coronado.bsas

Parada obligada: Fat Broder

Las hamburguesas en Fat Broder Fat Broder

Un clásico en Palermo, en Fat Broder preparan su Fat Classic, un medallón de 100 g de asado, queso muzzarella, lechuga, tomate y cebolla colorada; la Fat Jack, con queso Jack picante, jowl bacon, salsa BBQ de mango picante, y lechuga y, para los que se atreven a sabores más fuertes, la Blue Bernie, un medallón de 100 g, con queso azul, cebolla caramelizada y hongos de pino (simple, $19.500; doble, $22.500). Todas sus hamburguesas están disponibles en su versión sin TACC.

¿Dónde? Charcas 3787, Palermo. Instagram: @fatbroderpalermo

Con carne de pastura orgánica certificada en Carne

La hamburguesa completa, de Mauro Colagreco en Carne Carne

Desde que abrió su hamburguesería Carne en Argentina, en 2016, el chef Mauro Colagreco apostó por hamburguesas con “ingredientes honestos, productores que protegen la tierra y una cocina hecha con amor y cuidado”. Ofrece hamburguesas hechas con carne de pastura orgánica certificada, acompañadas de papas fritas crocantes y ketchup 100% artesanal, elaborado con tomates sin conservantes.

Entre las opciones figuran la hamburguesa con queso ($13.000), la Doble Carne, doble queso ($16.900), y la hamburguesa completa ($18.000).

¿Dónde? Calle 50 452, La Plata; Larrea 1535, Recoleta; Dot Baires Shopping, Saavedra; y Distrito Arcos, Palermo. Instagram: @carnehamburguesas

Cheeseburgers con fritas a $2500 en Burger 54

En Burger54, por el Día de la Hamburguesa además de su menú habitual, contarán con beneficios y promociones exclusivas en sus locales. Disponible a partir de las 19 horas, las primeras 50 cheeseburgers con papas fritas de cada local costarán $2500. La propuesta será válida exclusivamente para consumo en salón y podrá disfrutarse en todas las sucursales de la cadena. A su vez, durante toda la noche, los clientes que visiten los locales podrán disfrutar de cheeseburgers (carne, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y salsa especial) con un 50% de descuento. Además, quienes utilicen su app especial podrán acceder a un 30% de descuento en su hamburguesa Double Meat.

Promociones especiales en Burger 54 Burger 54

¿Dónde? Fernández de Enciso 3973, Devoto; Av. del Libertador 13632, Martínez; y Agustín M. García 7454, Nordelta.

Con una carta sencilla y efectiva en Kiddo

De culto, en Kiddo Kiddo

De la mano de Alejandro “Burger Kid” Roig, Kiddo es otro de los grandes favoritos. Con una carta sencilla y efectiva que incluye la Cheeseburger (carne, queso, ketchup, mayonesa y cebolla, $9500 la simple, $13.500 la doble, y $9500 la veggie), la Park (con queso, lechuga, tomate, cebolla y aderezo Kiddo) o la Melvin (con queso, panceta ahumada, cebolla crispy y aderezo especial), todas con la carne bien marcada y las proporciones exactas, además de sus papas fritas sazonadas.

¿Dónde? Arévalo 2882, Las Cañitas; y Honduras 5265, Palermo. Instagram: @kiddo.arg

Medallón de Angus madurado 45 días: Pony Line

Hamburguesa Pony Line Four Seasons Hotel Buenos Aires

En Pony Line, su hamburguesa ya es un clásico. Para pedir la emblemática Burger Clásica —un blend de Angus-wagyu, brioche, panceta ahumada, Lincoln, salsa BBQ, pepinillos y cebolla crocante, $48.000— o ir más allá con su Burger Dry: un medallón de Angus madurado 45 días, con pan brioche, lechuga, tomate, relish y queso Lincoln, $52.000. Se sirve al mediodía, de lunes a viernes, o bien de noche, en el Four Seasons Hotel Buenos Aires.

¿Dónde? Posadas 1086, Recoleta. Instagram: @ponyline.bar

La leyenda: Pepino

La emblemática hamburguesa de Pepino Pepino

Desde 1969, cuando se dedicaron de lleno a sus hamburguesas, Pepino se convirtió en parada obligada en zona norte. Con clientes regulares que traspasan generaciones y burgers que le ganan a todas las modas.

¿Dónde? Av. del Libertador 14.475, Martínez. Instagram: @pepino.hamburguesas.ok

Un clásico de Colegiales, Arredondo

Las elegidas en Arredondo Arrendondo

Un secreto a voces, las hamburguesas de Arredondo superaron el boca a boca en el barrio de Colegiales. Con medallones de 120 g de carne (un blend de ojo de bife, asado y bife de chorizo) y pan Kalis, salen con papas fritas. Para elegir entre la Arredondo (con queso cheddar, panceta, cebolla crispy y alioli, $21.900), la Reina (con queso cheddar, cebolla morada, pepinillos agridulces, panceta crispy, ketchup y mostaza, $19.900) o versiones como Liniers (con cheddar, guacamole casero y huevo a la plancha, $19.900).

¿Dónde? Arredondo 2560/2562, Colegiales. Instagram: @arredondo.ba

Smashed en Rock n’ Ribs

Smashed en Rock n' Ribs Rock n' Ribs

Para disfrutar en el Rosedal de Palermo, en Rock n’ Ribs apuestan por las hamburguesas smashed. Con su 1/4 de Libra (con dos hamburguesas smashed, queso cheddar, cebolla picada, ketchup y mostaza, $24.000), Crispy Bacon (doble hamburguesa, cheddar, panceta, cebolla crispy y una salsa especial casera, $24.000) o la American (doble hamburguesa, cheddar, lechuga, tomate y salsa casera, $24.000), todas vienen con papas fritas.

¿Dónde? Av. del Libertador 3883, Arco 12, Palermo. Instagram: @rocknribsarg

De culto: The Food Truck Store

Día de la hamburguesa -The Food Truck Store The Food Truck Store

En el Día de la Hamburguesa, muchos se acercan a rendirle culto a The Food Truck Store de Rodo Cámara. Con burgers para todos los gustos, para degustar desde La Clásica (con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y pickles, $12.600) y La Desinfluencer (con cheddar, tomate, palta y huevo frito) a la especial del mes: la Emily (con doble medallón de carne de 120 g, queso suizo, cebolla caramelizada, pickles y salsa picante, $21.000).

¿Dónde? Echeverría 1627, Belgrano; Av. Las Heras 2201, Recoleta; y Bulnes 2774, Palermo. Instagram: @thefoodtruckstore

La campeona del mundo 2026 en La Birra Bar

Las hamburguesas campeonas del mundo La Birra Bar

En La Birra Bar, los campeones del mundo en la última edición de Dubai Burger Championship realizada en enero, se lucen con una carta llena de variantes.

Para pedir desde la clásica, con pan brioche, cebolla crispy, white cheddar y mayochurri trufado (Simple, 120 g $19.000, Doble, $24.000 o Triple $29.000) y la Monterrey (de 120 g de carne con provoleta, queso Emmental, cheddar, guacamole y jalapeños, $24.000), a las “hamburguesas” veggies, como la Boedo Veggie (medallón veggie con salsa clásica, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos y cheddar).

¿Dónde? Gurruchaga 729, Villa Crespo; Coronel Ramón Lista 5020, Devoto; y Maipú 2931, Olivos. Instagram: @labirrabar

Con papas con chimichanga en Desembarco

La hamburguesa San Antonio Desembarco

En los locales de Desembarco, los habitué hicieron de la San Antonio la número uno (2 medallones de carne de 100 g cada uno, panceta ahumada, huevo frito y salsa mil islas en pan de papa, acompañada de papas con chimichanga, $21.800). También eligen la Bajoncito (100 g de carne, cheddar, panceta ahumada, con sus papas con chimichanga, $14.000) u opciones como la Vicio (100 g de carne, pepinillo, salsa 1/4 de libra y cheddar, en pan de papa, que sale con papas con chimichaga, $12.600).

¿Dónde? Doblas 607, Caballito; Nueva York 3670, Devoto; Castro Barros 785, Boedo; y sucursales. Instagram: @eldesembarcook

Con blend de vacío, picaña y falsa entraña en Desarmadero

En Palermo, un clásico es Desarmadero. Allí elaboran sus hamburguesas con blend de vacío, picaña y falsa entraña, y las sirven con pan de papa casero, acompañadas con papas fritas. Un must es la Burger Desarmadero (con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla crocante y salsa barbacoa, $19.300), ideal para acompañar con una cerveza de las más de 40 canillas de cerveza artesanal.

Para disfrutar con unas cervezas Rodrigo Néspolo

También cuentan con novedosas opciones como su Burger de Cordero (con queso brie, hummus, tomate asado, rúcula y cebolla morada, $19.900), o la Mexican Burger (con queso pategrás, guacamole, nachos y jalapeños, $19.900).

Suman opciones vegetarianas y veganas como la Veggie Burger (hecha con lentejas, $18.100) o la Not Burger (con doble medallón vegetal, con lechuga, tomate, pickles de pepino, cebolla morada y Not Mayo de limón, $21.900) y también cuentan con hamburguesas sinTACC.

¿Dónde? Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo. Instagram: @desarmaderobar

Sabores peruanos en Tanta

Con mayonesa de ají amarillo en Tanta Tanta

En Tanta, el espacio creado por el chef Gastón Acurio, cuentan en su carta con una hamburguesa de 200 g, de carne vacuna con un toque especial, que combina sabores tradicionales del Perú: se sirve con lechuga, tomate, queso cheddar, cebolla salteada, pickles, salsa golf, mayonesa de ají amarillo, ají de pollería y papas al hilo. La acompañan con papas fritas ($20.000).

¿Dónde? Esmeralda 938, Microcentro. Instagram: @tanta_argentina

El clásico de zona norte: Palo Verde

Un clásico zona norte Palo Verde

En Palo Verde, en Acassuso, el Día de la Hamburguesa se celebra con un hit de la casa: la hamburguesa N°7, la Palo Verde (con jamón, queso, tomate, lechuga, cebolla, pepino, panceta y huevo, que viene con papas o batatas fritas, $20.000). Especial para los que gusten sabores caseros: la 4M (la hamburguesa con morrón, queso y cebolla asada, $16.000) o la 4R (con roquefort, panceta y cebolla asada, $16.000).

¿Dónde? Av. Santa Fe 840, Acassuso.

Con pan de pretzel en Casa Dingo

La nueva incorporación a la carta Dingo

En el café y restaurante de inspiración australiana Casa Dingo, acaban de sumar a su carta La Burga. Se trata de una una hamburguesa hecha con bun de pretzel, medallón de 200 g, queso cheddar, bacon, mayonesa de pickles, cebolla y lechuga ($26.000) para pedir en cualquier momento del día.

¿Dónde? Armenia 1908, Palermo. Instagram: @casadingo