La Fuerza Invisible: el documental argentino sobre Sierra Leona llega al Cine Gaumont

Una tela blanca y un proyector. Así es como llevaron Pedro Fernández Quiroga y Taio Gardey su documental a las comunidades de Sierra Leona. Antes de compartirlo con el mundo, ambos argentinos le regalaron ese momento a las personas que le dieron vida a su proyecto.

Este sábado, el documental llega a la pantalla grande. El icónico Cine Gaumont será el escenario para viajar en tiempo y espacio, cruzar el Atlántico y revivir los momentos más oscuros, resilientes y transformadores de Sierra Leona. La cita es a las 20.30 y las entradas ya están disponibles.

De qué va La Fuerza Invisible: Sierra Leona

En un contexto rodeado de pantallas, inmediatez y desconexión, observar resulta un acto de valentía. La Fuerza Invisible pone el ojo donde el mundo da la espalda.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona.

Después de su primer documental sobre las comunidades afrobolivianas, Gardey y Fernández Quiroga decidieron viajar a África, conocer en profundidad el origen de la historia. Sierra Leona apareció -cuenta Gardey- de una manera que todavía le cuesta explicar. “Inentendible, no sabemos por qué”, dice. Llegaron prácticamente solos, sin red de contactos ni hoja de ruta, con una cámara profesional y muchas ganas de escuchar.

Encontraron una sociedad que cargaba dos traumas muy grandes. En 1991 la guerra civil de Sierra Leona dio inicio a uno de los períodos más oscuros de su historia. Murieron 70.000 personas y más de 10.000 niños y niñas fueron esclavizados y usados como soldados. Años más tarde el país fue sacudido por la epidemia de Ébola, una de las crisis sanitarias más profundas de los últimos tiempos.

Pedro Fernández Guiroga, periodista y director de La Fuerza Invisible: Sierra Leona.

Sin embargo, la producción argentina no se detiene en la tragedia, sino en la resiliencia, la reconstrucción, el perdón y la dignidad de sus pueblos. La obra incluye testimonios poderosos como, por ejemplo, de jóvenes desplazados durante la guerra o niños que fueron soldados.

¿Cómo hace la comunidad para seguir adelante? “Hay infinidad de historias que prueban el ingenio, la fortaleza, la resiliencia, el talento y la solidaridad de los africanos para superar obstáculos inimaginables”, dicen Fernández Quiroga y Gardey, directores del documental.

Volver a devolver (y echar raíces)

Taio Gardey, experto en relaciones internacionales y director de La Fuerza Invisible: Sierra Leona.

El ADN de la Fuerza Invisible consiste en volver al terreno para mostrarle a los protagonistas su legado cultural. Si bien esta práctica no es habitual en el universo documental, para ellos es una condición ética.

Fernández Quiroga explica: “No es algo que se estila mucho en el rubro, pero nosotros siempre lo creímos como un precepto esencial para que haya una comunicación justa. Si no, tiende a haber un desequilibrio entre perspectivas”.

Es ahí donde sucede la magia. Cuando los responsables de mantener a un país de pie se ven proyectados, con la valentía de contar su verdad, la frente en alto y la fuerza invisible que los impulsa a seguir adelante.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona.

Gardey nunca se fue. Ocho años después de aquel primer viaje sigue viviendo en Sierra Leona, donde dirige FOOP, una ONG de agricultura sustentable en una de las comunidades que filmaron. “Donde uno está bien, se queda”, sintetiza. Fernández Quiroga, por su parte, recorrió otros países africanos y está por publicar su nuevo libro.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona fue reconocida a nivel internacional. Ganó premios en Polonia, España, Indonesia, Colombia y Reino Unido. Este sábado vuelve a ser presentada en comunidad e invita a los argentinos a sentarse, observar y no dar la espalda.