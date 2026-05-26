El bar que alquila parrillas para hacer el asado y solo llevar la carne: “Te sentís en el patio de tu casa”

En una ciudad como Buenos Aires que a veces parece rendida a la velocidad y el algoritmo, hay rituales que se resisten a desaparecer. El asado es, quizás, el más sagrado de todos, pero también el más difícil de ejecutar en el corazón de la ciudad. Entre balcones franceses y edificios que prohíben el humo, las ganas de prender el fuego suelen chocar con la logística de un departamento o el cansancio de recibir a veinte personas en casa. Fidel Pérez Ochoa, expublicista, cambió las métricas y las campañas por un proyecto propio: un patio en medio de Palermo donde el asar carnes a las brasas no es un lujo.

Así nació la propuesta de Bierhof, un refugio que funciona como una extensión del quincho que todos quisiéramos tener, pero a metros de Plaza Armenia. La historia de Fidel es la de un outsider que se animó a aplicar una lógica diferente a la gastronomía. Antes de abrir el bar, habitaba un mundo de pantallas y agencias de publicidad, pero un viaje a Filadelfia le cambió el chip al descubrir los Beer Gardens, parques al aire libre que abren solo en verano con largos tablones como mesas compartidas para tomar cerveza.

Él quiso traer esa mística pero adaptándola al clima y al ritmo local para que funcione todo el año. Incluso el nombre es un guiño a esa raíz. “Bier es cerveza y Hof es patio, le pegaba más a un concepto de patio en Palermo que a uno de jardín”, explica.

Aunque ambas parrillas tienen el mismo tamaño, los sectores están pensados para distintos grupos: uno funciona como una mesa larga para hasta 24 personas y el otro para 20, con posibilidad de ampliarse a 24 y 30 invitados respectivamente Gentileza

Al volver, tardó cuatro años en darle forma a su propio patio, movido por lo que define como una inconsciencia necesaria. Para él, ese desconocimiento del rubro fue su mayor activo. “Esa inconsciencia te quita el miedo a experimentar. No es que uno no lo tenga, pero se diluye y te permite avanzar”, dice.

Aunque el origen del proyecto fue un chulengo que trajo de su casa para hacerle un asado a su equipo de trabajo, el éxito rotundo del “boca a boca”, potenciado por un video viral de casi medio millón de vistas, transformó ese rincón en una estructura sólida con dos parrillas.

Hoy, el servicio es un motor clave del bar, con una logística pensada para que el cliente solo se ocupe de lo importante. El alquiler ronda los $60.000 e incluye todo: 9 kilos de carbón, iniciador, salsa criolla, chimichurri, panera y vajilla completa, incluyendo también las provoleteras.

“El diferencial es que vos venís, te sentís en el patio de tu casa y te olvidás de todo lo molesto. Cuando terminás, te vas y no tenés que limpiar nada; esa sensación es la más linda de todas”, cuenta Fidel.

Aunque ambas parrillas tienen el mismo tamaño, los sectores están pensados para distintos grupos: uno funciona como una mesa larga para hasta 24 personas y el otro para 20, con posibilidad de ampliarse a 24 y 30 invitados respectivamente.

La propuesta también es flexible: para empresas o celebraciones de mayor escala, el bar puede cerrarse por completo y albergar eventos de hasta 250 personas, incluso el equipo puede encargarse de hacer el asado.

Si bien nació con alma cervecera, Fidel decidió traer vinos de bodegas boutique de San Juan, Catamarca o Mendoza Gentileza

Pero la experiencia en Bierhof no termina en las brasas; el bar sostiene una apuesta fuerte por lo analógico, especialmente los viernes, cuando el patio se activa con juegos como el metegol, ping-pong, pool y hasta el clásico Tejo. A esto se le suman activaciones que rompen la rutina tradicional, como artistas pintando cuadros en vivo o sesiones de tatuajes.

“Es una búsqueda continua de ofrecer algo diferente al cliente. Me gusta que un día llegues y te toque ver cómo un pibe está pintando o que simplemente digas: ‘Ah, mirá, hay un metegol ¿Jugamos un ratito?’”, explica.

La llegada de las parrillas también obligó a madurar la propuesta de bebidas. Si bien nació con alma cervecera, Fidel decidió traer vinos de bodegas boutique de San Juan, Catamarca o Mendoza. La evolución del público fue notable, animándose a cepas menos obvias como el Teroldego, la Garnacha o incluso un Albariño de costa de Chapadmalal. El objetivo es la exclusividad: “Lo más lindo es que pidas un vino que en tu vida viste y digas: ‘Che, qué espectacular’. Sabés que para volver a encontrarlo, tenés que volver acá”.

No hace falta producirse, ni cumplir con ninguna etiqueta palermitana. Fidel logró crear un espacio que no se siente como un negocio, sino como ese lugar compartido donde todos son un poco dueños por un rato.

En tiempos en los que los vínculos parecen cada vez más virtuales, Bierhof funciona como un refugio analógico. Es una invitación a la presencia absoluta y al encuentro cara a cara en un espacio que su dueño define como “la no regla”. Entre el aroma del asado y el calor de una copa de vino, este patio logró rescatar lo más terrenal de nuestra cultura: la certeza de que, al final, nada reemplaza el fuego compartido.