Dos barcos militares de Japón llegan a Buenos Aires: cuándo y dónde se pueden visitar de manera gratuita

Dos barcos militares de Japón llegan a la Argentina. Se trata del Kashima y el Shimanaze, navíos del escuadrón de entrenamiento de la la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. La visita forma parte de un misión de instrucción y busca fortalecer las relaciones bilaterales entre Japón y Argentina que comenzaron hace 127 años.

Los buques Kashima y Shimakaze de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón Embajada del Japón

La flota —con una tripulación de 570 personas—, permanecerá en el Apostadero Naval de Dársena Norte y los buques serán abiertos al público y se podrán visitar el domingo 17 de agosto y el martes 19 en Dársena Norte del Apostadero Naval.

“Esta será la 75ª edición del viaje de instrucción internacional que organiza anualmente Japón desde 1957, con el objetivo de formar a sus futuros oficiales navales y fortalecer los lazos de amistad con los países que visita”, explican en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina.

Será un “recorrido internacional que busca formar a los oficiales recién egresados de la Escuela de Candidatos a Oficiales. A través de experiencias prácticas de navegación y ejercicios conjuntos, se promueve su desarrollo profesional y una visión internacional”.

Una experiencia inolvidable. La llegada de la flota "tiene el objetivo de formar a sus futuros oficiales navales y fortalecer los lazos de amistad con los países que visita"

La flotilla está liderada por el contraalmirante Hiroshi Watanabe, actual Comandante del Escuadrón de Entrenamiento de las Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, acompañado por el comandante Tadashi Ikeda, capitán del buque J.S. Kashima, y el comandante Kenichi Kojo, capitán del buque J.S. Shimakaze.

Las actividades por los 127 de relaciones bilaterales entre la Argentina y Japón

Las visitas abiertas a los barcos militares de Japón —que estarán amarrados en Dársena Norte, Apostadero Naval del Puerto de Buenos Aires— son una oportunidad única para interactuar con el personal y tomar imágenes. La entrada a los buques y el recorrido es gratuito. Se suspende en caso de lluvia.

Ambos buques se podrán visitar solo dos días: el domingo 17 de agosto de 14.30 a 18 (último ingreso 16.30) y martes 19 de agosto de 9.30 a 12 (último ingreso 11) y de 14 a 17.30 (último ingreso 16.30).

Una oportunidad punica para poder interactuar con la tripulación de los buques Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Además, este domingo 17, de 15.30 a 17, los marinos nipones desembarcarán en Palermo para ser parte de distintas demostraciones en el Jardín Japonés. Habrá muestras de judo, kendo y iaidō, un arte marcial japonés​ relacionado con el desenvainado y el envainado de la katana, la una espada japonesa. También habrá show musicales en la Isla Grande a cargo de su Banda Sinfónica.

El domingo, en el Jardín Japonés, los oficiales japoneses serán protagonistas de distintos shows: judo, kendo, iaidō, además de música, a cargo de la Banda Sinfónica Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Se ingresa con el ticket al Jardín Japonés (ingreso por Av. Berro esquina Av. Casares), que está abierto de 10 a 19. Entrada: $4500 (residentes argentinos) y $13.500 (no residentes). Menores de 12 y mayores de 65 años, ingreso gratuito.

Este viaje de instrucción se extiende durante 153 días, con 107 jornadas en altamar y 46 en distintos puertos Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

La actividad: el Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón y la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) con la colaboración del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina y la Fundación Cultural Argentino Japonesa del Jardín Japonés.

La Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Durante su estadía en la Argentina, el escuadrón japonés también será parte de distintas actividades de voluntariado junto a la armada argentina. Este viaje de instrucción se extiende durante 153 días, con 107 jornadas en alta mar y 46 en distintos puertos.

La flota -con una tripulación de 570 personas- llega a Buenos Aires este fin de semana Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Durante su recorrido, la flotilla visitará 11 puertos en 7 países de América y Japón donde están incluidos Pearl Harbor (Estados Unidos), Acapulco (México), Callao (Perú), Valparaíso (Chile) y Buenos Aires. La flota seguirá camino hacia Santos y Fortaleza (Brasil) y Jacksonville y San Diego (Estados Unidos).