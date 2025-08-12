Tango BA Festival y Mundial: fechas, sedes, entradas gratis y calendario de competencias

El evento tanguero más importante del mundo regresa del 20 de agosto al 2 de septiembre, con sedes en distintos puntos de la Ciudad y parejas de más de 50 países
El pulso del 2x4 vuelve a concentrarse en Buenos Aires con una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial. La programación reúne conciertos, milongas, actividades especiales y la competencia de baile que convoca a parejas de más de 50 países. La agenda se desplegará del 20 de agosto al 2 de septiembre, en distintos espacios porteños.
El lanzamiento será el miércoles 13 de agosto, a las 20.00, con un concierto homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón. Se presentará La Orquesta Típica Pichuco junto al maestro José “Pepe” Colángelo, con arreglos históricos que volverán a sonar en el Colón. La entrada será libre y gratuita: se podrán retirar hasta dos por persona de 10.00 a 19.00, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575).
Cómo es la competencia del Mundial de Tango
El Mundial que se lleva a cabo en Buenos Aires es la competencia de baile de tango más importante a nivel global. Participan tanto profesionales como aficionados, en dos categorías: Tango de Pista y Tango Escenario. Las parejas clasifican en preliminares realizadas en el país y el exterior, avanzan a Semifinales y buscan un lugar en la Gran Final.
Calendario de competencias
Clasificatorias
- 23 y 24 de agosto, 12.00: Tango de Pista.
- 25 y 26 de agosto, 12.00: Tango Escenario.
Cuartos de final
- 27 de agosto, 12.00: Tango de Pista.
- 28 de agosto, 12.00: Tango Escenario.
Semifinales
- 29 de agosto, 15.00: Tango de Pista.
- 30 de agosto, 15.00: Tango Escenario.
Cómo sacar las para Tango BA
Para las rondas de Clasificatorias y Cuartos de final, las entradas serán libres y gratuitas, hasta agotar stock. Para las Semifinales, las entradas también serán gratuitas y podrán reservarse 72 horas antes de cada competencia en el sitio oficial de Tango BA.
Datos claves de Tango BA
- Fechas: del 20 de agosto al 2 de septiembre.
- Sedes: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Lanzamiento: miércoles 13 de agosto, 20.00, homenaje a Troilo en el Teatro Colón.
- Entradas: libres y gratuitas; cupos limitados y reservas para Semifinales desde 72 horas antes.
