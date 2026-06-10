Solomun vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será su próximo show y cómo comprar entradas

Mladen Solomun volverá a presentarse en la Argentina el sábado 24 de octubre de 2026, en Mandarine Park, dentro del predio de Punta Carrasco, en la Ciudad de Buenos Aires. El regreso fue anunciado por las cuentas oficiales del artista, que ubicaron la fecha como una nueva parada porteña del DJ bosnio-alemán.

La presentación será una de las citas fuertes de la agenda electrónica internacional en Buenos Aires. Solomun, referente del house y del sonido melódico europeo, mantiene una relación sostenida con la escena local y ya pasó en distintas oportunidades por Mandarine Park, uno de los espacios habituales para grandes fechas de música electrónica al aire libre.

Cuándo y dónde toca Solomun en Argentina

Solomun marcó un antes y después en la historia de Mute Gentileza Mute

Cuándo: sábado 24 de octubre de 2026

sábado 24 de octubre de 2026 Horario: 23.00

23.00 Dónde: Mandarine Park, Acceso Punta Carrasco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mandarine Park, Acceso Punta Carrasco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Entradas: ocho tandas agotadas

ocho tandas agotadas Venta oficial: Bombo

Cómo comprar entradas para Solomun en Argentina

La venta oficial se realiza a través de Bombo, plataforma que permite comprar tickets desde su aplicación móvil. Según la información disponible en la ticketera y canales de venta asociados, las entradas para esta fecha figuran agotadas.

La venta oficial de las entradas del show de Solomun en la Argentina se realiza a través de Bombo, plataforma que permite comprar tickets desde su aplicación móvil Instagram/@solomun

El paso a paso, en caso de que se habiliten nuevos cupos o reventa oficial, es el siguiente:

Descargar la app de Bombo.

Crear una cuenta o iniciar sesión.

Buscar “Solomun” o ingresar desde el link oficial del evento.

Verificar la fecha, sede y disponibilidad.

Seleccionar la entrada disponible.

Completar los datos solicitados.

Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué conviene saber antes de ir

Revisar la app oficial: ante eventos agotados, conviene chequear si se habilita intercambio o disponibilidad oficial.

ante eventos agotados, conviene chequear si se habilita intercambio o disponibilidad oficial. Evitar la reventa informal: Bombo informa que trabaja con operaciones trazables y sin intermediarios dentro de su ecosistema.

Bombo informa que trabaja con operaciones trazables y sin intermediarios dentro de su ecosistema. Confirmar el acceso: la referencia publicada para el evento es Acceso Punta Carrasco.

la referencia publicada para el evento es Acceso Punta Carrasco. Llegar con tiempo: se trata de una fecha de alta convocatoria dentro de un predio de Costanera Norte.

Quién es Solomun

Mladen Solomun, conocido artísticamente como Solomun, es un DJ y productor bosnio-alemán asociado al house, el deep house y la electrónica melódica. Su perfil internacional creció desde la escena de Hamburgo y a partir de proyectos como Diynamic y sus residencias en Ibiza.