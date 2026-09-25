El Chaqueño Palavecino en Buenos Aires: qué día toca y cuánto cuestan las entradas para República Folklore 2026

El festival será el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad; reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios y tendrá tickets para cada jornada y abonos para todo el fin de semana
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El Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 21 de noviembre en República Folklore 2026, el festival que se realizará durante dos jornadas en el Parque de la Ciudad. Ese día también actuarán Soledad, Cazzu, Los Tekis, Ahyre y Nahuel Pennisi, mientras que Abel Pintos, Los Nocheros y otros referentes estarán en la programación del domingo 22.
El encuentro reunirá a más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios y tendrá más de 12 horas de música por jornada. Además de los recitales, habrá gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile y juegos criollos. Las entradas se venden a través de All Access, con opciones para asistir un solo día o comprar un abono para ambas jornadas.
Cuándo toca el Chaqueño Palavecino en República Folklore 2026
El Chaqueño Palavecino tocará el sábado 21 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Será una de las principales figuras de la primera jornada, que también tendrá a Soledad, Cazzu y Los Tekis entre sus nombres centrales.
Soledad participará de los dos días del encuentro, mientras que Abel Pintos se presentará el domingo 22 de noviembre.
Grilla de República Folklore: sábado 21 de noviembre
La programación anunciada para la primera jornada es:
- Chaqueño Palavecino
- Soledad
- Cazzu
- Los Tekis
- Ahyre
- Los Nombradores del Alba
- Los de Imaguaré
- Orozco-Barrientos
- Los Alonsitos
- Nahuel Pennisi
- Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
- Cuti y Roberto Carabajal
- Catherine Vergnes
- Juanjo Abregu
- Los Bofill
- La Callejera
- Nacho Cuellar
- Néstor Garnica
- Tomás Lipán
- Los Tabaleros
- Nati Pastorutti
- Wara Calpanchay
- Nicolás Membriani
- Yoel Hernandez
- Tupá
Grilla de República Folklore: domingo 22 de noviembre
La segunda jornada tendrá a Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad entre sus principales figuras. La programación anunciada se completa con:
- Lázaro Caballero
- Los Manseros Santiagueños
- Sergio Galleguillo
- Peteco con Riendas Libres
- Duo Coplanacu
- Teresa Parodi
- Maggie Cullen
- Carafea
- Indio Lucio Rojas
- Campedrinos
- Orellanalucca
- Juanjo Abregu
- Gauchos of the Pampa
- Diableros Jujeños
- Mariana Carrizo
- Paquito Ocaño
- Malena Garnica
- Sele Vera
- Nicolás Membriani
- La Bruja Salguero
- Marité Berbel
- Dos Más Uno
Cuándo y dónde es República Folklore
República Folklore se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre desde las 15.00. Buenos Aires Ciudad informa que las dos jornadas tendrán lugar en el Parque de la Ciudad. Linda Buenos Aires
Dónde: Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati.
Cuáles son los precios de las entradas
Hay dos modalidades de acceso:
- Entrada por día: $100.000.
- Abono para los dos días: $180.000.
La venta general contempla todos los medios de pago y un beneficio de seis cuotas sin interés con Banco Macro Visa.
Cómo comprar entradas para República Folklore
- Ingresar a la venta oficial de República Folklore en All Access.
- Elegir la jornada a la que se quiere asistir o el abono correspondiente a los dos días.
- Seleccionar la cantidad de entradas y continuar con el proceso de compra.
- Completar la operación con alguno de los medios de pago habilitados.
Qué habrá además de los shows
La propuesta se extenderá más allá de los escenarios. El predio tendrá espacios inspirados en las peñas, una pulpería tradicional y un patio de comidas regionales.
También funcionará un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y propuestas turísticas de distintos puntos del país. Se sumarán clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.