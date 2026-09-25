El Chaqueño Palavecino en Buenos Aires: qué día toca y cuánto cuestan las entradas para República Folklore 2026

El Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 21 de noviembre en República Folklore 2026, el festival que se realizará durante dos jornadas en el Parque de la Ciudad. Ese día también actuarán Soledad, Cazzu, Los Tekis, Ahyre y Nahuel Pennisi, mientras que Abel Pintos, Los Nocheros y otros referentes estarán en la programación del domingo 22.

El encuentro reunirá a más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios y tendrá más de 12 horas de música por jornada. Además de los recitales, habrá gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile y juegos criollos. Las entradas se venden a través de All Access, con opciones para asistir un solo día o comprar un abono para ambas jornadas.

Cuándo toca el Chaqueño Palavecino en República Folklore 2026

El Chaqueño Palavecino tocará el sábado 21 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Será una de las principales figuras de la primera jornada, que también tendrá a Soledad, Cazzu y Los Tekis entre sus nombres centrales.

Soledad participará de los dos días del encuentro, mientras que Abel Pintos se presentará el domingo 22 de noviembre.

Grilla de República Folklore: sábado 21 de noviembre

Cazzu Gentileza

La programación anunciada para la primera jornada es:

Chaqueño Palavecino

Soledad

Cazzu

Los Tekis

Ahyre

Los Nombradores del Alba

Los de Imaguaré

Orozco-Barrientos

Los Alonsitos

Nahuel Pennisi

Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

Cuti y Roberto Carabajal

Catherine Vergnes

Juanjo Abregu

Los Bofill

La Callejera

Nacho Cuellar

Néstor Garnica

Tomás Lipán

Los Tabaleros

Nati Pastorutti

Wara Calpanchay

Nicolás Membriani

Yoel Hernandez

Tupá

Grilla de República Folklore: domingo 22 de noviembre

Abel Pintos Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

La segunda jornada tendrá a Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad entre sus principales figuras. La programación anunciada se completa con:

Lázaro Caballero

Los Manseros Santiagueños

Sergio Galleguillo

Peteco con Riendas Libres

Duo Coplanacu

Teresa Parodi

Maggie Cullen

Carafea

Indio Lucio Rojas

Campedrinos

Orellanalucca

Juanjo Abregu

Gauchos of the Pampa

Diableros Jujeños

Mariana Carrizo

Paquito Ocaño

Malena Garnica

Sele Vera

Nicolás Membriani

La Bruja Salguero

Marité Berbel

Dos Más Uno

Cuándo y dónde es República Folklore

República Folklore se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre desde las 15.00. Buenos Aires Ciudad informa que las dos jornadas tendrán lugar en el Parque de la Ciudad. Linda Buenos Aires

Dónde: Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati.

Cuáles son los precios de las entradas

Hay dos modalidades de acceso:

Entrada por día: $100.000.

$100.000. Abono para los dos días: $180.000.

La venta general contempla todos los medios de pago y un beneficio de seis cuotas sin interés con Banco Macro Visa.

Cómo comprar entradas para República Folklore

Ingresar a la venta oficial de República Folklore en All Access.

Elegir la jornada a la que se quiere asistir o el abono correspondiente a los dos días.

Seleccionar la cantidad de entradas y continuar con el proceso de compra.

Completar la operación con alguno de los medios de pago habilitados.

Qué habrá además de los shows

La propuesta se extenderá más allá de los escenarios. El predio tendrá espacios inspirados en las peñas, una pulpería tradicional y un patio de comidas regionales.

También funcionará un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y propuestas turísticas de distintos puntos del país. Se sumarán clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.