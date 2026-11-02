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Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos 2026: una escapada para comer asado y disfrutar de tres días de folclore y tradiciones criollas

La quinta edición tendrá un concurso de cocina a la estaca, espectáculos musicales y una feria con productos regionales; la celebración se realizará durante el primer fin de semana de noviembre

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El domingo 8 de noviembre se realizará uno de los momentos centrales de la celebración: el concurso de asado a la estaca, una modalidad de cocción tradicional vinculada con la gastronomía rural argentina
El domingo 8 de noviembre se realizará uno de los momentos centrales de la celebración: el concurso de asado a la estaca, una modalidad de cocción tradicional vinculada con la gastronomía rural argentinaInstagram/Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

El asado, la música folclórica y las costumbres criollas serán protagonistas de una nueva celebración en la provincia de Buenos Aires. Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, Lobos recibirá la quinta edición de la Fiesta de la Tradición y el Asado, un encuentro gastronómico y cultural que se desarrollará en el Parque Municipal Ingeniero Hiriart, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas habrá puestos gastronómicos, feria de artesanías, música en vivo y danzas tradicionales. El principal atractivo llegará el domingo, cuando se realice el concurso de asado a la estaca. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Lobos, combina gastronomía y expresiones de la cultura criolla en una alternativa para una escapada de fin de semana.

Un concurso de asado a la estaca como principal atractivo

A diferencia de la parrilla convencional, el sistema de estacas permite trabajar con piezas de mayor tamaño y controlar la cocción a partir de la distancia respecto de las brasas
A diferencia de la parrilla convencional, el sistema de estacas permite trabajar con piezas de mayor tamaño y controlar la cocción a partir de la distancia respecto de las brasasInstagram/Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

El domingo 8 de noviembre se realizará uno de los momentos centrales de la celebración: el concurso de asado a la estaca, una modalidad de cocción tradicional vinculada con la gastronomía rural argentina.

La técnica consiste en cocinar la carne sostenida sobre una estructura próxima al fuego, mediante una exposición prolongada al calor. A diferencia de la parrilla convencional, el sistema de estacas permite trabajar con piezas de mayor tamaño y controlar la cocción a partir de la distancia respecto de las brasas.

El certamen formará parte de las actividades de cierre de la quinta edición, que también tendrá espectáculos musicales y danzas tradicionalistas.

Qué actividades habrá en la Fiesta de la Tradición y el Asado

La celebración forma parte de las actividades culturales y turísticas de Lobos y constituye una alternativa para combinar una salida gastronómica con un recorrido por esta localidad bonaerense
La celebración forma parte de las actividades culturales y turísticas de Lobos y constituye una alternativa para combinar una salida gastronómica con un recorrido por esta localidad bonaerenseInstagram/Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

La programación combinará propuestas gastronómicas y culturales, con actividades distribuidas durante los tres días.

Entre los principales atractivos se encuentran:

  • Concurso de asado a la estaca: competencia gastronómica que se realizará el domingo 8 de noviembre.
  • Patio peñero: el viernes habrá un espacio dedicado al encuentro alrededor de la música folclórica.
  • Feria de artesanías: puestos con diferentes productos y trabajos artesanales.
  • Paseo gastronómico: food trucks y gazebos con propuestas de comida.
  • Feria de viveros: espacios dedicados a plantas y productos del sector.
  • Música en vivo: actuaciones musicales durante las tres jornadas.
  • Danzas tradicionales: presentaciones vinculadas con las expresiones culturales criollas.

La combinación de gastronomía, feria y espectáculos permitirá organizar la visita alrededor de distintas actividades, mientras que el concurso del domingo concentrará el interés de quienes siguen las competencias de asadores.

Cuándo y dónde será la Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

El viernes estará dedicado, entre otras propuestas, al patio peñero; el sábado continuará la programación gastronómica y cultural, mientras que el domingo se desarrollará el concurso de asado a la estaca
El viernes estará dedicado, entre otras propuestas, al patio peñero; el sábado continuará la programación gastronómica y cultural, mientras que el domingo se desarrollará el concurso de asado a la estacaInstagram/Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

La quinta edición se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, con los siguientes horarios:

  • Viernes 6 de noviembre: desde las 19.
  • Sábado 7 de noviembre: desde las 11.
  • Domingo 8 de noviembre: desde las 11.
  • Dónde: Parque Municipal Ingeniero Hiriart, Lobos, provincia de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita durante las tres jornadas.

El viernes estará dedicado, entre otras propuestas, al patio peñero. El sábado continuará la programación gastronómica y cultural, mientras que el domingo se desarrollará el concurso de asado a la estaca.

La celebración forma parte de las actividades culturales y turísticas de Lobos y constituye una alternativa para combinar una salida gastronómica con un recorrido por esta localidad bonaerense.

Información práctica

  • Evento: 5.ª Fiesta de la Tradición y el Asado.
  • Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre de 2026.
  • Lugar: Parque Municipal Ingeniero Hiriart, Lobos.
  • Acceso: gratuito.
  • Actividad destacada: concurso de asado a la estaca, domingo 8.
  • Organiza: Municipalidad de Lobos.
  • Información oficial: Cultura Lobos en Instagram.

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