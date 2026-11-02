Fiesta del Cordero Costero 2026 en Mar de Cobo: cuándo es, qué comer y qué artistas se presentan gratis

Los corderos al asador, los fogones y la gastronomía regional volverán a ser protagonistas de una celebración tradicional de la costa bonaerense. Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, Mar de Cobo recibirá la 19.ª Fiesta Provincial del Cordero Costero, un encuentro que combina cocina, música y propuestas culturales, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas habrá puestos gastronómicos, food trucks, feria de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales y el tradicional desfile. La celebración, impulsada por instituciones de la localidad con el acompañamiento de la Municipalidad de Mar Chiquita, tendrá como figuras centrales a Los del Fuego, Rocío Quiroz y Los Musiqueros Entrerrianos.

El cordero al asador, protagonista de la fiesta

Gentileza/Fiesta del Cordero Costero Gentileza/Fiesta del Cordero Costero

La gastronomía constituye el principal atractivo de este encuentro que se realiza desde 2008 y que tiene como especialidad al cordero costero.

Los tradicionales fogones volverán a ocupar un lugar central en la celebración, con corderos preparados al asador, una de las formas de cocción asociadas con las costumbres rurales de la Argentina.

Esta preparación forma parte de la identidad gastronómica de la fiesta, que también contará con otras propuestas de comida distribuidas entre los puestos y food trucks.

El encuentro nació como una celebración de la comunidad de Mar de Cobo y, con el paso de los años, incorporó espectáculos musicales, ferias y actividades culturales. Su desarrollo está vinculado con la participación de instituciones locales, emprendedores y artesanos que encuentran en estas jornadas un espacio para exhibir sus productos y actividades.

Qué artistas se presentan en la Fiesta del Cordero Costero 2026

La programación musical tendrá tres espectáculos principales, uno por cada jornada.

Los artistas confirmados son:

Viernes 13 de noviembre: Los del Fuego.

Los del Fuego. Sábado 14 de noviembre: Rocío Quiroz.

Rocío Quiroz. Domingo 15 de noviembre: Los Musiqueros Entrerrianos, encargados del cierre de la fiesta.

Además de estas presentaciones, el escenario recibirá a artistas locales y regionales de distintos géneros musicales.

La música será parte de una programación que combina actividades gastronómicas y culturales durante todo el fin de semana.

Qué actividades habrá durante las tres jornadas

Además de los fogones y los espectáculos musicales, la 19.ª Fiesta Provincial del Cordero Costero contará con distintas propuestas para recorrer.

Entre los principales atractivos se encuentran:

Fogones tradicionales: preparación de corderos al asador.

preparación de corderos al asador. Paseo gastronómico: puestos de comida y food trucks.

puestos de comida y food trucks. Feria de emprendedores: espacios para la exhibición y comercialización de productos.

espacios para la exhibición y comercialización de productos. Feria de artesanos: puestos dedicados a diferentes producciones artesanales.

puestos dedicados a diferentes producciones artesanales. Espectáculos musicales: presentaciones de artistas locales, regionales y las tres figuras centrales de la programación.

presentaciones de artistas locales, regionales y las tres figuras centrales de la programación. Desfile tradicional: una de las actividades características de esta celebración.

una de las actividades características de esta celebración. Actividades recreativas: propuestas destinadas a las familias.

La participación de instituciones de Mar de Cobo constituye otro de los rasgos de la fiesta. La celebración se desarrolla mediante el trabajo conjunto de entidades de la comunidad y el municipio, que acompañan la realización de las actividades culturales y gastronómicas.

Cuándo y dónde será la Fiesta del Cordero Costero 2026

La 19.ª edición se realizará durante tres jornadas consecutivas:

Viernes 13 de noviembre: primera jornada, con la presentación de Los del Fuego.

primera jornada, con la presentación de Los del Fuego. Sábado 14 de noviembre: segunda jornada, con Rocío Quiroz como figura principal.

segunda jornada, con Rocío Quiroz como figura principal. Domingo 15 de noviembre: cierre de la celebración, con Los Musiqueros Entrerrianos.

Dónde: Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita durante las tres jornadas.

La localidad se encuentra sobre el corredor de la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 487.

El festival combina así una propuesta gastronómica centrada en el cordero costero con actividades culturales y musicales, en una alternativa de escapada a la costa bonaerense durante noviembre.