Frida Kahlo en Argentina. Cómo disfrutar de la Semana de la Alta Costura dedicada a la genial artista mexicana en el MALBA

La Semana de la Alta Costura argentina, el proyecto fundado y dirigido por Elina Costantini, regresa con una edición extraordinaria que consolida definitivamente su lugar como un espacio de vanguardia donde la moda dialoga con las expresiones más profundas del arte y la cultura latinoamericana.

Este año, la propuesta adquiere una relevancia histórica singular al enmarcarse en las celebraciones por el 25° aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). En este contexto de festejo, el museo recibirá por primera vez en América Latina la gran exposición Viva Frida, un hito cultural realizado en colaboración directa con el Museo Frida Kahlo de México y bajo la dirección de la propia Elina Costantini.

Este acontecimiento excepcional se convierte en el eje conceptual vertebrador de toda la edición. Inspiradas en el pensamiento, la solidez simbólica y el universo creativo de Kahlo, cuatro destacadas diseñadoras argentinas junto a una diseñadora invitada de México articularán un recorrido estético que explora conceptos clave como la identidad, la memoria, el territorio, la tradición y la contemporaneidad.

A través de esta sinergia, la Semana de la Alta Costura propone una experiencia inmersiva única donde la moda, el arte, el diseño y la arquitectura convergen. El resultado es un homenaje vivo que celebra la creatividad femenina, reivindica el valor del trabajo artesanal y textil, y fortalece un puente cultural histórico y fraterno entre Argentina y México.

La exhibición Viva Frida en el marco de los 25 años del MALBA - Semana de Alta Costura (SAC) Gentileza SAC

La presentación a la prensa, con Eduardo Costantini, fundador del MALBA, Elina Costantini, creadora y directora de la SAC, y la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach Suárez Gentileza SAC

Un diálogo entre moda, arte, diseño y arquitectura, que celebra la creatividad femenina y fortalece el puente cultural entre Argentina y México Gentileza SAC

La identidad de Frida Kahlo reflejada en los desfiles de SAC Gentileza SAC

Frida Kahlo en Buenos Aires

En esta cuarta edición, la SAC toma como inspiración el universo simbólico de Frida Kahlo desde una mirada contemporánea. Su obra revela un mundo donde el cuerpo, la naturaleza y la creación permanecen profundamente conectados. Cada imagen, cada color y cada símbolo forman parte de una misma trama muy personal e inspiradas en esa mirada, y bajo la dirección de Elina Costatini, un selecto grupo de diseñadoras presentarán, desde sus colecciones, una reinterpretación contemporánea del universo de Frida Kahlo.

Las actividades comenzarán el lunes 14 de septiembre con la presentación del desfile de Natalia Antolín y su colección “Alas y raíces”. Le seguirán el martes 15 Camila Romano, con “Entre todo y nada”, y Pía Carregal con “Morfogéneses”.

En esta ocasión, SAC recibirá a la mexicana Carla Fernández. Nacida en Coyoacán, la diseñadora se presentará el miércoles 16 con una retrospectiva de sus más de 25 años de carrera y su universo nativo mexicano.

El domingo 20 de septiembre, la Semana de Alta Costura extenderá su propuesta hacia el espacio público con un megadesfile con entrada libre y gratuita en la explanada del MALBA.

El gran cierre será el 21 de septiembre, Día de la Primavera, con una imaperdible fiesta mexicana: música en vivo, bebidas y comidas típicas mexicanas en el MALBA.

Por primera vez en Sudamérica, llega la exposición "Viva Frida" Gentileza SAC

Frida Kahlo, gran protagonista en el MALBA y en la Semana de la Alta Costura Gentileza SAC

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