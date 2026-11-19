Empezó como un hobby en 2018 y se transformó en una pyme que creció de manera exponencial. Fuegos JL lleva el nombre de su fundador, Julián Lanzillotta, emprendedor que fue pionero en la creación de fogoneros artesanales de nuestro país.

Julián es un emprendedor nato. Creció detrás del mostrador de la ferretería familiar en Moreno, donde siempre trabajó. Un día, la sed de curiosidad lo llevó a construir un asador para su casa y utilizó materiales reciclados, chatarra, y ruedas de carros de campo. Sin saberlo, daba el primer paso de lo que más tarde se convertiría en su emprendimiento.

La marca fundada por Julián Lanzillotta establece un vínculo directo con los clientes de Zona Norte.

Sin embargo, el segundo modelo fue el punto de inflexión de su historia. Lo llevó a su club de rugby, Mariano Moreno, y sus compañeros le pidieron uno también. “El emprendimiento se expandió de manera muy orgánica y la demanda comenzó a crecer. Sin ningún tipo de prensa, a través de Instagram mostré los productos”, explica Julián.

Para festejar la apertura de su nuevo espacio en La Aldea de Pilar (km 44), Fuegos JL organizó un asado con familiares y amigos, una jornada que reflejó por completo el corazón y la identidad del proyecto.

El boca a boca hizo lo propio también, ya que amigos, conocidos y figuras del deporte comenzaron a recomendar los fogoneros, ampliando cada vez más su alcance. Los hermanos Ramiro y Rogelio Funes Mori, Manu Ginóbili, Andrés D’Alessandro, Diego “Peque” Schwartzman, Fernando Gago, Rolando “Flaco” Schiavi y Rodrigo De Paul, entre otros, quisieron el suyo personalizado. Incluso llegaron hasta Inglaterra, a manos de Alexis Mac Allister.

En 2022, en el marco del Mundial de Qatar, Fuegos JL fue la encargada de proveer las parrillas de la Selección de Argentina mediante una licitación. Cuando la demanda fue arrasadora, de acuerdo a la marca, Julián invirtió USD 400.000 para abrir su primera fábrica, industrializar la producción y diversificar las líneas de productos. Siempre con el objetivo de resguardar ese trabajo artesanal que distingue a cada pieza.

Hoy, la empresa emplea a 30 personas y desembarca en Zona Norte con su primera franquicia para exponer toda su línea. Tanto por la vía de exportación formal como a través del régimen Exporta Simple para Pymes, exporta los productos a 58 países con apoyo en una red de distribuidores internacionales.

Con un pie en Zona Norte

En un evento que logró reflejar el corazón de Fuegos JL, amigos y familia compartieron un asado para acompañar la apertura de este local situado en el complejo de La Aldea de Pilar, kilómetro 44 de la autopista Panamericana. La Aldea se caracteriza por su oferta gastronómica de primer nivel, casas de decoración y paisajismo de vanguardia.

“La idea es que esta apertura sea la primera de muchas. Empezamos por Zona Norte porque acá está concentrado el público que siempre nos compró. Fuegos JL está vigente desde hace 8 años; siempre vendimos por esta zona y no había presencia de la marca con un local. Esta es una gran apuesta”, sostuvo Julián.

Fuegos JL es una empresa argentina de asadores y parrillas fundada en 2018 por Julián Lanzillotta en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El diseño de este local sigue la línea arquitectónica del complejo La Aldea: el uso de materiales nobles, revestimientos de madera y detalles en hierro como protagonistas. El proyecto estuvo a cargo de Nicolás Lanzillotta, fundador de Estudio Lanz, estudio especializado en diseño de espacios comerciales e identidad espacial.

“Desde Estudio Lanz desarrollamos el concepto de diseño interior de esta primera franquicia, buscando integrar la identidad de Fuegos JL con la impronta arquitectónica de La Aldea. Trabajamos con Yakisugi, una antigua técnica japonesa de carbonización superficial de la madera, que aporta textura, profundidad y carácter a los espacios. Incorporamos también terminaciones oxidadas, maderas naturales y materiales nobles, construyendo un lenguaje visual que dialoga con la identidad de los productos de Fuegos JL”, explicó Nicolás.

Después de conquistar nuevos mercados y llegar a figuras del deporte, Fuegos JL apuesta a seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local con esta apertura en Pilar.

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