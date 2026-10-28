Halloween con chicos: de un parque inflable a una carrera de disfraces y otros planes con precios y horarios

Halloween se celebra el sábado 31 de octubre y cada año son más los espacios que se suman a los festejos. Museos, teatros, parques de diversiones y municipios preparan actividades especiales para disfrutar en familia.

Este fin de semana habrá carreras de disfraces, recorridos de terror, espectáculos musicales, talleres, juegos y propuestas para que los más chicos recorran comercios en busca de golosinas. Algunas actividades son gratuitas y otras requieren entrada o reserva previa.

1. Merienda con taller de pociones

Taller de pociones incluido en el precio de la entrada al pelotero

En Villa Urquiza, Ladrillo Juego y Café combina una cafetería de especialidad para adultos con un espacio de entretenimiento para chicos de hasta 8 años. El lugar cuenta con un pelotero y una miniciudad que pueden disfrutarse durante turnos de una hora y 50 minutos.

Este fin de semana, el establecimiento se suma a los festejos de Halloween e invita a las familias a asistir disfrazadas. En cada turno se elegirá un disfraz ganador, que recibirá como premio una entrada para volver a jugar durante noviembre.

Además, el sábado a las 15 se realizará un taller de pociones con regalos y sorpresas.

Cuándo: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Taller de pociones: sábado a las 15.

sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Taller de pociones: sábado a las 15. Dónde: Ladrillo Juego y Café, Blanco Encalada 5636, Villa Urquiza.

Ladrillo Juego y Café, Blanco Encalada 5636, Villa Urquiza. Precio: $16.900 por el pase de juegos, que incluye un niño y un adulto.

Cómo reservar:

Ingresar al sitio oficial de Ladrillo.

Seleccionar una fecha y consultar los turnos disponibles.

Reservar mediante una seña de $4500. El saldo se abona en el establecimiento.

2. Musical con los clásicos villanos

Un musical para toda la familia

Para quienes prefieren una propuesta teatral, Rueda Mágica Producciones presenta Halloween: El regreso de las brujas, un musical que tendrá una función especial en Paseo La Plaza.

La historia sigue a Winnie, Mary y Sarah, tres brujas que intentarán completar un conjuro para conseguir que Halloween dure eternamente.

Para lograrlo, buscarán la ayuda de conocidos villanos infantiles, como Úrsula, Maléfica, Jafar y el Dr. Facilier.

La propuesta combina música, baile y momentos de suspenso en un espectáculo pensado para toda la familia.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 31 de octubre, a las 17.

sábado 31 de octubre, a las 17. Dónde: Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, San Nicolás, CABA.

Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, San Nicolás, CABA. Precio: $26.000.

Cómo comprar entradas

Ingresar a la publicación del espectáculo en Plateanet.

Consultar la función y la disponibilidad de localidades.

Continuar con el proceso de compra informado por la ticketera.

3. Tour por las leyendas de Recoleta

Tour teatral del terror

La propuesta es que los chicos se disfracen y vayan a un tour guiado dedicado especialmente para los niños. No buscan que los chicos se asusten, sino que haya una mezcla de algunos nervios con risas.

El recorrido es teatral, diferentes personajes les irán contando los misterios del barrio de Recoleta, se descubrirán historias raras, leyendas urbanas, fantasmas, cadáveres y maldiciones. Por supuesto que también habrá una estación de dulces.

Cada tres niños un adulto va gratis, y en grupos de diez hay descuentos. La empresa organizadora, Turistearte, se dedica a generar experiencias que buscan que los argentinos conozcan más sobre su propia cultura, historia y patrimonio. En esta ocasión el tour está 100% pensado y diseñado para los más chicos.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 31 de octubre, a las 15.

sábado 31 de octubre, a las 15. Dónde: punto de encuentro en la escultura Atlas de Recoleta, frente a La Biela, sobre Pres. Roberto M. Ortiz al 1800.

punto de encuentro en la escultura Atlas de Recoleta, frente a La Biela, sobre Pres. Roberto M. Ortiz al 1800. Entradas desde $23.760.

Cómo comprar entradas

Ingresar a la página oficial de Turistearte del Terror Kids.

Consultar la fecha y la disponibilidad.

Seleccionar la opción de compra indicada en el sitio.

4. Show de circo con las guerreras K-pop

Circo de Halloween

Un espectáculo de circo con temática de Halloween llevará a las Guerreras K-pop a una nueva aventura, acompañadas por malabaristas, acróbatas y personajes cómicos.

La propuesta invita a los chicos a asistir disfrazados y disfrutar de las ocurrencias del tío Lucas, las destrezas del malabarista y las intervenciones de los acróbatas.

Por cada entrada abonada se entrega una entrada gratuita para un menor de 10 años, según la promoción publicada por la ticketera.

Las entradas pueden adquirirse online hasta el viernes 30 de octubre o de manera presencial en la boletería el día del espectáculo.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 31 de octubre, a las 16.30.

sábado 31 de octubre, a las 16.30. Dónde: Cochabamba 415, San Telmo, CABA.

Cochabamba 415, San Telmo, CABA. Entradas desde $15.000.

Cómo comprar entradas

Ingresar a Halloween San Telmo en eTickets.

Seleccionar la fecha y el horario disponibles.

Elegir las entradas y continuar con la compra.

5. La carrera del terror

Carrera con categoría para niños

La municipalidad de Vicente López organiza la 10.ª edición de la carrera más espeluznante.

Este año, el terror se mezcla con la magia, los trucos y la locura del circus, donde cada kilómetro es parte del show.

¿En qué consiste la edición Circus? En que personajes salidos de un circo oscuro acompañaran a los corredores mientras avanzan entre luces, humo y música que transformará la noche en un espectáculo. En cada tramo del circuito habrá sorpresas temáticas y todos deben correr disfrazados.

Habrá tres categorías: 5K y 3K adultos y categoría Kids que abarca de 6 a 14 años. Tanto para adultos como para niños se entregará un premio al mejor disfraz, y todos los que completen la carrera recibirán su medalla. El viernes se podrá retirar el kit para los participantes.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 31 de octubre. Convocatoria a las 19.45 y largada a las 20.30.

sábado 31 de octubre. Convocatoria a las 19.45 y largada a las 20.30. Dónde: Paseo de la Costa y Laprida, Vicente López.

Paseo de la Costa y Laprida, Vicente López. Más información: Halloween Run 2026.

6. Laberinto y sala de escape gratuita

Con entrada libre y gratuita llega Terror Fan en Avellaneda con propuestas para disfrutar de un mundo de terror y fantasía.

Para los valientes en la casa del terror habrá un laberinto con una experiencia inmersiva donde los peores miedos pueden cobrar vida. Es un recorrido atrapante, rodeado de oscuridad, tensión y una atmósfera inquietante que pondrá a prueba todos los sentidos. Se puede correr, gritar y esconderse, todo vale para atravesarlo.

Para los fanáticos del El extraño mundo de Jack, habrá una atracción para adentrarse en un universo donde la oscuridad se transforma en magia y lo extraño se vuelve maravilloso.

A los que les gusta el mundo de Alicia habrá una experiencia inmersiva donde los sueños cobran vida, colores, formas, luces y escenarios se combinarán para despertar la imaginación y transportarse a un lugar donde nada es lo que parece.

Habrán salas de escape, shows en vivo, personajes, juegos, trivias, concurso de cosplay, stands de emprendedores y otras sorpresas más.

Cuándo y dónde

Cuándo: Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 12 a 20.30.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 12 a 20.30. Dónde: Parque Municipal Multipropósito «La Estación». Gral. Güemes 700Avellaneda, Buenos Aires 1870.

Parque Municipal Multipropósito «La Estación». Gral. Güemes 700Avellaneda, Buenos Aires 1870. Precio: Gratis.

7. Tren fantasma

Tren fantasma, tren zombie o tren carnicero

El Museo Ferroviario se convertirá durante tres noches en el escenario perfecto para vivir Halloween.

Durante el fin de semana se podrá subir al antiguo tren y recorrer los vagones históricos del museo pero con un plus: los pasajeros podrán cruzarse con brujas y fantasmas que parecieran haber viajado desde otras épocas.

Se podrá elegir para visitar el tren fantasma, el tren zombi y el tren carnicero. Además, habrá maratones de películas de terror, lectura de cuentos siguiendo la temática, feria de emprendedores, puestos gastronómicos, premio al mejor disfraz y mejor cosplay, juguetes embrujados, tarot y mucho más.

Como es habitual se podrán ver las locomotoras a vapor, relojes de estación, telégrafos y uniformes originales, pero esta vez entre telarañas y en un ambiente terrorífico diseñado para todas las edades.

Cuándo y dónde

Cuándo: viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre.

viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre. Dónde: Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, Av. del Libertador 405, Retiro.

Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, Av. del Libertador 405, Retiro. Precio: las tarifas generales vigentes del museo son de $5000 para residentes y $7000 para extranjeros. Los menores de 6 años, jubilados y pensionados, personas con discapacidad con CUD y empleados ferroviarios tienen ingreso gratuito.

las tarifas generales vigentes del museo son de $5000 para residentes y $7000 para extranjeros. Los menores de 6 años, jubilados y pensionados, personas con discapacidad con CUD y empleados ferroviarios tienen ingreso gratuito. Más información: Museo Nacional Ferroviario.

8. Pedir dulces en los comercios

Los comercios de Escobar se preparan para recibir a los niños

La Municipalidad de Escobar organiza una jornada especial de Halloween con actividades para toda la familia y un circuito de comercios que repartirán golosinas.

Los festejos comenzarán a las 17 en la peatonal de la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, con música en vivo, sorteos y espectáculos de magia.

Durante la tarde, los chicos podrán recorrer los negocios adheridos para retirar dulces y observar las vidrieras decoradas especialmente para la ocasión.

También se entregarán reconocimientos al disfraz más original y a la mejor decoración comercial.

A partir de las 20, la actividad continuará en la Plaza San Martín con la presentación de Gastón Fabbiani, conocido como “el Gran Showman”, quien ofrecerá un espectáculo de magia y humor.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 31 de octubre, desde las 17. Espectáculo de magia a las 20.

sábado 31 de octubre, desde las 17. Espectáculo de magia a las 20. Dónde: avenida Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, Belén de Escobar.

avenida Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, Belén de Escobar. Precio: actividad gratuita.

actividad gratuita. Más información: Municipalidad de Escobar.

9. Parque de diversiones terrorífico

Una jornada especial dentro del horario del parque

El Parque de la Costa prepara dos jornadas especiales en las que las atracciones y los espectáculos estarán acompañados por personajes de terror.

Durante las Noches de Halloween, los visitantes podrán asistir disfrazados y encontrarse con momias, criaturas y otras figuras temáticas distribuidas por el predio.

La programación incluirá un DJ set en vivo y distintas propuestas de entretenimiento para toda la familia.

Entre las atracciones anunciadas se encuentran La Mansión del Terror, El Infierno, La Maldición de Anubis y El show de Tutankamón y las momias.

El parque también anuncia una promoción 3x2 en pasaportes Full y Promo, tanto para compras online como en boleterías, de acuerdo con sus condiciones comerciales.

Cuándo y dónde

Cuándo: viernes 30 y sábado 31 de octubre, desde las 17.

viernes 30 y sábado 31 de octubre, desde las 17. Dónde: Parque de la Costa, Vivanco 1509, Tigre.

Parque de la Costa, Vivanco 1509, Tigre. Precio: consultar el valor vigente de los pasaportes especiales de Halloween.

Cómo comprar entradas

Ingresar al sitio oficial del Parque de la Costa.

Acceder a la opción de compra de las Noches de Halloween.

Consultar disponibilidad, precios y condiciones antes de completar la operación.

10. Parque inflable con horario especial

HOOP Extreme Park, en Villa Devoto, tendrá dos jornadas especiales de Halloween con actividades nocturnas y juegos temáticos.

La propuesta permitirá disfrutar de los inflables y distintas atracciones del complejo, entre ellas el laberinto gigante, las palestras y Génesis, un espacio con toboganes, piscinas de cubos de espuma, escaladoras y circuitos de obstáculos.

Durante el evento, el parque contará con una ambientación especial para Halloween. La propuesta invita a los participantes a concurrir disfrazados.

El ingreso general al establecimiento es gratuito, pero la participación en el evento nocturno requiere adquirir el pase correspondiente.

Cuándo y dónde

Cuándo: viernes 30 y sábado 31 de octubre, de 20 a 22.

Dónde: HOOP Extreme Park, Bermúdez 2239, Villa Devoto.

Precio: $25.000 por entrada para el turno completo.

Cómo reservar