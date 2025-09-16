La Feria Francesa celebra la primavera con macarons, croissants, quesos y visitas a la embajada de Francia

Esta nueva edición se integra al calendario cultural europeo con más de 35 stands de especialidades francesas
El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, la Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia) volverá a llenarse de aromas dulces y salados con una nueva edición de la Feria Francesa. De 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita, se celebrará la llegada de la primavera y las Jornadas Europeas del Patrimonio con gastronomía, actividades culturales y música en vivo. En caso de lluvia, la feria se reprogramará para el fin de semana siguiente.
Este año, la feria se integra al calendario cultural europeo con una propuesta doble: recorrer más de 35 stands de especialidades francesas —desde baguettes y croissants hasta quiches, crêpes, macarons, éclairs y quesos artesanales— y participar de visitas guiadas a la Embajada de Francia, abiertas al público con inscripción previa.
El evento está organizado por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, que desde 2010 nuclea a chefs, productores y profesionales francófonos radicados en el país.
La experiencia se completa con clases magistrales de cocina, shows musicales y hasta una masterclass de skincare, que suma un guiño lifestyle a la programación.
La feria no solo pone en primer plano la gastronomía francesa, también invita a conocer el patrimonio histórico y arquitectónico de la Embajada de Francia, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Esta apertura se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio, un acontecimiento anual que busca acercar a los vecinos la riqueza cultural de distintas representaciones diplomáticas.
Cuándo y dónde es la Feria Francesa
- Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre
- Horarios: de 11 a 18.30
- Sede: Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia)
- Acceso: entrada libre y gratuita
Platos y bebidas destacados
Entre los clásicos que se podrán probar habrá:
- Crêpes dulces y saladas
- Quiches y baguettes recién horneadas
- Croissants y éclairs
- Macarons y cookies de autor
- Quesos
Stands destacados de la Feria Francesa
- Cheese Market
- Choux Eclairs
- Cinna Roll
- Cocu
- Compañía de Chocolates
- Darton
- Essen
- Fermier
- French Cookie
- Gontran Cherrier
- Jérôme Mathé
- Jimena Fuster
- Kakawa
- L’Epi
- Laban
- Las Dinas
- Le Troquet de Henry
- Les Croquants
- Lucullus
- Mauricio Asta
- Morris Mousse
- Merci
- Milkaut
- Raclette
- Topinambour
- Toro Azul
- Uria Raclette
Masterclass y actividades culturales
- Sábado 20 a las 13: macarons, por Julia Debicki
- Domingo 21 a las 13: paté y mousse de poisson, por Jérôme Mathé
- Domingo 21 (horario a confirmar): skincare y rutinas de belleza, por Belén Garrido
- Visitas guiadas a la Embajada de Francia: sábado 20 de 14.30 a 17; domingo 21 de 10 a 17 (con inscripción online)
