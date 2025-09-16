La Feria Francesa celebra la primavera con macarons, croissants, quesos y visitas a la embajada de Francia

El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, la Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia) volverá a llenarse de aromas dulces y salados con una nueva edición de la Feria Francesa. De 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita, se celebrará la llegada de la primavera y las Jornadas Europeas del Patrimonio con gastronomía, actividades culturales y música en vivo. En caso de lluvia, la feria se reprogramará para el fin de semana siguiente.

Feria Francesa Feria Francesa

Este año, la feria se integra al calendario cultural europeo con una propuesta doble: recorrer más de 35 stands de especialidades francesas —desde baguettes y croissants hasta quiches, crêpes, macarons, éclairs y quesos artesanales— y participar de visitas guiadas a la Embajada de Francia, abiertas al público con inscripción previa.

El evento está organizado por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, que desde 2010 nuclea a chefs, productores y profesionales francófonos radicados en el país.

Especialidades dulces, como los macarrones, en la nueva edición de la Feria Francesa de Buenos Aires Gentileza

La experiencia se completa con clases magistrales de cocina, shows musicales y hasta una masterclass de skincare, que suma un guiño lifestyle a la programación.

La feria no solo pone en primer plano la gastronomía francesa, también invita a conocer el patrimonio histórico y arquitectónico de la Embajada de Francia, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Esta apertura se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio, un acontecimiento anual que busca acercar a los vecinos la riqueza cultural de distintas representaciones diplomáticas.

Feria Francesa Feria Francesa

Cuándo y dónde es la Feria Francesa

Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Horarios: de 11 a 18.30

Sede: Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia)

Acceso: entrada libre y gratuita

Platos y bebidas destacados

Entre los clásicos que se podrán probar habrá:

Crêpes dulces y saladas

Quiches y baguettes recién horneadas

Croissants y éclairs

Macarons y cookies de autor

Quesos

Feria Francesa

Stands destacados de la Feria Francesa

Cheese Market

Choux Eclairs

Cinna Roll

Cocu

Compañía de Chocolates

Darton

Essen

Fermier

French Cookie

Gontran Cherrier

Jérôme Mathé

Jimena Fuster

Kakawa

L’Epi

Laban

Las Dinas

Le Troquet de Henry

Les Croquants

Lucullus

Mauricio Asta

Morris Mousse

Merci

Milkaut

Raclette

Topinambour

Toro Azul

Uria Raclette

Masterclass y actividades culturales

Sábado 20 a las 13: macarons, por Julia Debicki

Domingo 21 a las 13: paté y mousse de poisson, por Jérôme Mathé

Domingo 21 (horario a confirmar): skincare y rutinas de belleza, por Belén Garrido

Visitas guiadas a la Embajada de Francia: sábado 20 de 14.30 a 17; domingo 21 de 10 a 17 (con inscripción online)