World Best Steak Restaurants: la hamburguesería porteña La Birra Bar fue elegida entre las 10 mejores del mundo

La hamburguesería La Birra Bar volvió a hacer historia al ser distinguida por tercer año consecutivo entre las diez mejores del planeta. El ranking internacional World Best Steak Restaurants —que desde 2018 recorre el mundo en busca de las mejores carnes y hamburguesas— ubicó en esta edición a la marca argentina en el puesto número 7, consolidándola como un ícono global.

El reconocimiento destaca la excelencia artesanal de sus hamburguesas, elaboradas con pan fresco de producción diaria, mezcla propia de carne de tres cortes y salsas caseras. La Birra Bar es, además, la única hamburguesería del país que integra la lista, lo que reafirma la proyección internacional de la gastronomía porteña.

“Para nosotros es un orgullo enorme representar a la Argentina y demostrar que nuestra pasión y nuestro trabajo artesanal están a la altura de los grandes referentes mundiales. Este premio es el resultado de un equipo que ama lo que hace”, afirmó Daniel Cocchia, fundador de La Birra Bar.

Qué dice el ranking internacional sobre La Birra Bar

En su reseña oficial, World Best Steak Restaurants describió: “El medallón es grueso, jugoso y con un sabor intensamente cárnico, sellado para liberar un dulzor ahumado. El queso se funde en pliegues aterciopelados, la panceta aporta sal y humo, mientras que las salsas equilibran con acidez y especias. El pan brioche, suave y mantecoso, absorbe todo sin perder estructura. Cada elemento es deliberado, balanceado y distintivamente argentino”.

La publicación recordó que el proyecto comenzó como un emprendimiento familiar y se transformó en un fenómeno internacional con locales en Estados Unidos, España y Chile. “Su reputación se expandió más allá de Buenos Aires, pero el espíritu de la ciudad permanece en el corazón de cada hamburguesa servida”, evaluó el medio.

De Boedo al mundo: la historia de La Birra Bar

Fundada en 2001 por la familia Cocchia en el barrio de Boedo, La Birra Bar pasó de un pequeño local de barrio a convertirse en una de las hamburgueserías argentinas más premiadas del mundo. Con 23 locales en cuatro países —14 en Buenos Aires, 5 en Miami, 2 en Madrid y 2 en Santiago de Chile—, la marca sostiene un crecimiento que acompaña a una comunidad de fanáticos cada vez más amplia.

La Birra Bar construyó su identidad a partir de la calidad de la carne argentina, la innovación en recetas y un servicio que combina la calidez porteña con un estándar internacional. El nuevo reconocimiento del World Best Steak Restaurants refuerza su posición como referencia indiscutida dentro de la escena hamburguesera global.