Burgermanía 2025: cuándo es el festival de hamburguesas y cómo comprar combos a $12.000 en más de 70 locales

La octava edición del evento propone un “Homenaje al Fast Food” durante tres noches en locales de CABA, GBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza

Cada local presentará su reversión de clásicos de cadenas históricas, con productos artesanales y guiños de nostalgia

Del 23 al 25 de septiembre, vuelve Burgermanía 2025 y los fanáticos de las hamburguesas podrán aprovechar una oportunidad única: comprar combos a precio promocional en más de 70 locales seleccionados en distintas ciudades de la Argentina como Buenos Aires, localidades del Conurbano, La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.

La consigna de la octava edición del festival hamburguesero más federal del país es “Homenaje al Fast Food”, por lo que cada local presentará su reversión de clásicos de cadenas históricas, con productos artesanales y guiños de nostalgia.

Detrás de la selección y curaduría está Leandro Volpe —históricamente "@burgerfacts", hoy @club.leno—, periodista, influencer y autor de 101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir

Con un único precio de $12.000 se accede a un combo (hamburguesa, más papas y bebida). Los cupos son limitados y el canje del combo se realiza en el local elegido en la ticketera oficial del evento. En esta edición, participan

Detrás de la selección y curaduría está Leandro Volpe —históricamente “@burgerfacts”, hoy @club.leno—, periodista, influencer y autor de 101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir (Planeta, 2018). La producción corre por cuenta del equipo de La Noche de las Birrerías.

Del 23 al 25 de septiembre, vuelve Burgermanía, una oportunidad única: comprar combos a precio promocional en más de 70 locales seleccionados en distintas ciudades de la Argentina

Cuándo y dónde es Burgermanía 2025

  • Fechas: del 23 al 25 de septiembre
  • Horarios: de 20.00 a 23.00
  • Sedes: locales participantes en CABA, GBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza
  • Acceso: combos con cupo limitado; se canjean únicamente con código QR adquirido por anticipado
  • Precio de los combos: $12.000 (hamburguesa, más papas y bebida)
  • Venta de tickets: Passline (compra anticipada y selección del local)

Locales participantes de Burgermanía 2025

CABA

  • 24th Street Burger (Villa Urquiza)
  • 4090 Burger & Fries (Balvanera, Caballito)
  • Angus Brother (Palermo)
  • Aroha (Palermo)
  • Arredondo (Belgrano)
  • Bao Burger Mercat (Villa Crespo)
  • Bao Burger Via Viva (Belgrano)
  • Brothersfood LST (Boedo)
  • Buller Brewing Co. (Las Cañitas)
  • Burger 54 (Devoto)
  • Burger Couple La Chupeteria (Palermo)
  • Burger Couple La Mansión (Caballito)
  • Burger Couple La Tercera (Belgrano)
  • Burger Point (Floresta)
  • Burgertify (Belgrano, Palermo Soho)
  • Chopis Burger (Recoleta)
  • CHS Burger (Centro, Palermo, Villa Santa Rita)
  • El Bravo Burgers (Caballito)
  • Felix Burgers (Villa Devoto)
  • Fuera de Serie (Villa Devoto, Villa Urquiza)
  • Holy Just Burgers (Versalles)
  • Lagerhaus (Caballito, Devoto)
  • Mi Barrio (Belgrano)
  • Saint Burger (Microcentro)
  • Shivo´s (Villa del Parque)
  • The Flour Store (Almagro)
  • TMT Burgers (Palermo Soho)
  • What the Burger (Belgrano)
  • Williamsburg (Palermo chico)
En Burgermanía 2025 participan más de 70 locales seleccionados la ciudad de Buenos Aires, localidades del Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza
En Burgermanía 2025 participan más de 70 locales seleccionados la ciudad de Buenos Aires, localidades del Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza

Gran Buenos Aires

  • 24th Street Burger (Vicente López)
  • Big Daddy’s Burger (Vicente López)
  • Burgas and Fries (Francisco Álvarez)
  • Burger 54 (Martínez, Nordelta)
  • Cope (Bernal)
  • Culta Burger (Lanús)
  • Der Grund Burger House (Banfield)
  • Dolas (Ezeiza)
  • DTB Smash Burgers (Don Torcuato)
  • Frytki (Ezeiza, Tristán Suárez)
  • Harry´s Killer Burger (Lanús)
  • Lagerhaus (Ramos Mejía)
  • LT House (San Martín)
  • Nosh Up (Bella Vista)

La Plata

  • CowSins Burgers
  • Gocha Burgers

Mar del Plata

  • Glutton’s Burgers
  • TMT MDQ
  • The Box Burger Culture

Rosario

  • Mitico
  • RONNIE
  • Valquiria Burger Bar

Córdoba (capital)

  • La Mística Arguello (Córdoba)
  • La Mística Poeta Lugones (Córdoba)

Mendoza

  • Bairoleto Hamburguesas (Mendoza)
