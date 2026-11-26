El handroll es una de las formas de sushi que gana protagonismo en las barras gastronómicas de Buenos Aires. Se prepara con alga nori, arroz y distintos rellenos de pescados, mariscos o vegetales. A diferencia de los rolls tradicionales, que se cortan en varias piezas, se sirve entero, se come con las manos y está pensado para consumirse inmediatamente después de su preparación. Su principal particularidad está en el contraste de texturas entre el alga crocante, el arroz y la frescura del relleno.

En los restaurantes especializados de Buenos Aires, el formato admite distintas interpretaciones: desde preparaciones de inspiración japonesa hasta versiones nikkei con salsas, condimentos y productos argentinos. También cambia la manera de servirlo: algunas barras entregan cada pieza directamente al comensal, mientras que otras permiten terminarla en la mesa. La calidad del alga, la temperatura del arroz, las proporciones y el tiempo de consumo aparecen entre los factores determinantes para conseguir un buen resultado.

Qué es un handroll y en qué se diferencia del sushi tradicional y del temaki

"El handroll se prepara individualmente, se entrega directamente en la mano y está pensado para comerse en el momento”, explica María García Calvo Gentileza

“Mientras que los rolls tradicionales se sirven cortados en piezas, el handroll se prepara individualmente, se entrega directamente en la mano y está pensado para comerse en el momento”, explica María García Calvo, socia fundadora de Norimoto, el primer hand roll bar de la ciudad, que abrió en julio de 2022.

Inspirado en un formato que ya funcionaba en Estados Unidos, el proyecto nació con la intención de convertir el sushi en una opción de consumo cotidiano, con un servicio más rápido y descontracturado.

Además de la manera de consumirlo, la forma es uno de los aspectos que lo distinguen. Lucas Ferrari, dueño de Neko, restaurante de cocina nikkei moderna, precisa: “Se diferencia del temaki principalmente en la forma final del producto: mientras que el temaki es cónico, el handroll es cilíndrico”.

“Lo más importante es el alga. Tenés que tener un calentador de algas para mantenerlas libres de humedad. Sin eso, es muy difícil hacer un buen handroll”, afirma Lucas Ferrari, dueño de Neko Gentileza

Al prescindir de la esterilla durante el armado, agrega Ferrari, el arroz queda menos prensado y el alga conserva una textura diferente de la de los rolls convencionales.

“Tiene una relación directa con el temaki japonés; de hecho, el handroll es un temaki, solo que se popularizó con el nombre en inglés, pero propone una experiencia más contemporánea, donde la preparación en el momento y el consumo inmediato son el eje”, sostiene Damián Shiizu, chef y dueño de Toki Nori Bar.

Para Raúl Zorrilla, chef y dueño de Kuro Neko, una parte importante del atractivo reside en recuperar una de las formas más antiguas de alimentarse. El cocinero vincula el formato con las costumbres japonesas y destaca que “la magia del hand roll es esa sensación de comer con las manos”.

Cómo conseguir un buen handroll: el secreto del arroz, el alga nori y la temperatura

Para conseguir ese resultado, en Toki Nori Bar el alga se pasa previamente por una parrilla japonesa con brasas y es el propio comensal quien termina de preparar la pieza en el momento en que decide consumirla Gentileza

“La clave está en el equilibrio. El arroz debe tener una cocción y temperatura adecuadas, el nori tiene que conservar su crocancia y los ingredientes deben estar proporcionados correctamente. Pero, sin dudas, la clave es el alga bien crocante y tibia”, explica Shiizu.

Para conseguir ese resultado, en Toki Nori Bar el alga se pasa previamente por una parrilla japonesa con brasas y es el propio comensal quien termina de preparar la pieza en el momento en que decide consumirla.

La selección de materias primas frescas y de calidad es el punto de partida de Zorrilla. Entre los aspectos fundamentales, el chef destaca “primero, asegurar materia prima fresca y de calidad; segundo, que la calidad del alga nori sea premium; y tercero y fundamental, la temperatura para que le de crocancia al handroll en el momento de comerlo y esto se puede asegurar con el uso de un un calentador de algas”.

Zorrilla menciona los aspectos fundamentales de un buen handroll: “Primero, asegurar materia prima fresca y de calidad; segundo, que la calidad del alga nori sea premium; y tercero y fundamental, la temperatura para que le de crocancia en el momento de comerlo y esto se puede asegurar con el uso de un un calentador de algas” Gentileza

“Lo más importante es el alga. Tenés que tener un calentador de algas para mantenerlas libres de humedad. Sin eso, es muy difícil hacer un buen handroll”, coincide Ferrari.

Si bien las algas pueden secarse en el horno, sobre una hornalla o en hornitos japoneses de cerámica, el dueño de Neko considera que, para el servicio gastronómico, lo más práctico es utilizar equipos diseñados específicamente para mantenerlas secas.

“No se trata de poner la mayor cantidad posible de ingredientes, sino de encontrar el equilibrio para que cada bocado tenga la cantidad justa de arroz, pescado, salsas y toppings”, explica García Calvo.

Por qué es importante comer un handroll inmediatamente después de prepararlo

“Una de las características más especiales del handroll es justamente ese contraste: el alga crocante por fuera, el arroz con su textura característica y el relleno fresco en el interior”, señala la dueña de Norimoto Gentileza

La humedad del arroz y de los ingredientes del relleno es, precisamente, lo que modifica la textura del alga nori. García Calvo destaca que existe un momento ideal para consumir el producto: apenas se termina de preparar.

“Y una de las características más especiales del handroll es justamente ese contraste: el alga crocante por fuera, el arroz con su textura característica y el relleno fresco en el interior”, señala la dueña de Norimoto.

“Es lo más importante. Si no se consume en el momento, el alga se ablanda y se vuelve chiclosa y, al momento de morderla, vas a tener que ‘tirar’. Eso arruina toda la experiencia”, coincide Ferrari.

Si no se consume en el momento, el alga se ablanda y se vuelve chiclosa y, al momento de morderla, vas a tener que ‘tirar’. Eso arruina toda la experiencia”, coincide Ferrari Gentileza

La rapidez del sushiman o itamae resulta determinante para Zorrilla, quien considera que la entrega inmediata es parte de la responsabilidad del cocinero frente al comensal, ya que “mientras más tiempo corre más se humedece y pierde calidad”.

“El handroll tiene un tiempo de consumo muy corto y eso forma parte de su identidad”, sostiene Shiizu. Su propuesta busca resolver ese inconveniente mediante un cambio en el servicio: en lugar de recibir una pieza completamente terminada, el comensal participa del último paso del armado.

Los rellenos y combinaciones más elegidos: de la trucha patagónica a la trufa

“Los rellenos en los makis, rolls, temakis y handrolls deben siempre ser un equilibrio entre carbohidratos, proteínas y verduras”, sostiene Zorrilla Gentileza

La posibilidad de experimentar con diferentes ingredientes encuentra un límite técnico: la necesidad de preservar la crocancia del alga.

“Los rellenos en los makis, rolls, temakis y handrolls deben siempre ser un equilibrio entre carbohidratos, proteínas y verduras”, sostiene Zorrilla, cuya propuesta recupera los sabores de la cocina nikkei, con especial atención a la frescura y las texturas.

Uno de los handrolls más representativos de Kuro Neko es el Sato, creado en homenaje a Humberto Sato, referente de la cocina nikkei. También está entre los más pedidos de la carta, junto con las variedades Wong y Acevichados. Sobre el primero, el chef destaca que “representa nuestra fusión con orgullo y excelencia”.

Handroll de erizo de Norimoto Gentileza

“Para nosotros, innovar no significa necesariamente agregar más ingredientes, sino encontrar combinaciones que realmente funcionen”, asegura García Calvo. En Norimoto conviven preparaciones tradicionales con otras que incorporan diferentes salsas, toppings y técnicas.

El de trucha y umami figura entre los más vendidos de la marca, aunque también se destacan los handrolls flambeados de vieiras y langostinos, acompañados por sus crocantes característicos.

“A veces los excesos de salsa o las salsas muy líquidas que se filtran al alga pueden arruinar el producto. Por lo tanto, siempre tratamos de usar poca salsa y pincelar la proteína en caso de que sean salsas líquidas”, explica Ferrari.

Entre las especialidades de Neko, destaca el handroll de langostinos anticucheros, salteados en salsa anticuchera y acompañados con salsa de rocoto, palta y gotas de lima. Sin embargo, el más vendido es el de trucha flameada con aceite de trufa, ralladura de lima y sal en escamas.

La trucha patagónica y la pesca blanca de los mares argentinos son algunas de las materias primas locales que incorpora a sus preparaciones, sin apartarse de la identidad nikkei de su cocina.

"La clave está en encontrar equilibrio entre acidez, dulzor, umami, grasa y textura”, cuenta Shiizu Gentileza

“Siempre me interesó explorar combinaciones poco convencionales, pero aprendí que innovar no significa mezclar ingredientes sin criterio. La clave está en encontrar equilibrio entre acidez, dulzor, umami, grasa y textura”, cuenta Shiizu, quien también experimentó con trufa, pistachos, gochujang, maíz, ajíes, manteca y productos japoneses y del sudeste asiático.

Las variedades con trufa y manteca especiada están entre las más pedidas de Toki Nori Bar. Otra de sus propuestas es el Crunchy Nori, una alternativa al alga tostada tradicional que consiste en recubrirla con masa de tempura y cocinarla hasta conseguir una superficie crocante.

Comer en una barra japonesa: qué aporta la interacción con el sushiman

"Hay algo muy especial en que el producto pase directamente de las manos de quien lo prepara a las de quien lo consume. Eso genera una conexión completamente distinta”, destaca García Calvo de Norimoto Gentileza

Observar la preparación, conocer los ingredientes y recibir recomendaciones directamente del cocinero son algunas de las particularidades del servicio en las barras especializadas.

“Además, hay algo muy especial en que el producto pase directamente de las manos de quien lo prepara a las de quien lo consume. Eso genera una conexión completamente distinta”, destaca García Calvo.

El formato también supone un desafío para los itamaes, quienes, además de dominar las técnicas gastronómicas, deben saber transmitir sus conocimientos y acompañar al comensal durante la experiencia.

“La interacción del sushiman y el comensal en barra es todo”, afirma Zorrilla. Para el chef, el trabajo a la vista permite mostrar las destrezas del cocinero y lo coloca en una posición de anfitrión, con la responsabilidad de sorprender y satisfacer a quienes se sientan frente a él.

"Hay clientes a los que les gusta hablar, preguntar y pedir recomendaciones, y ese contacto siempre es muy positivo: hace a la experiencia”, señala Ferrari de Neko Gentileza

En los locales de Neko conviven las barras con las mesas destinadas a quienes prefieren una atención convencional. “La interacción siempre suma. Hay clientes a los que les gusta hablar, preguntar y pedir recomendaciones, y ese contacto siempre es muy positivo: hace a la experiencia”, señala Ferrari.

Una modalidad diferente es la que desarrolló Shiizu. Si bien considera fundamental la relación entre el cocinero y el comensal, diseñó una propuesta que permite trasladar parte de esa experiencia a la mesa.

“La barra permite que el comensal observe el trabajo del cocinero y conozca el producto de forma más cercana. Se genera un vínculo directo que transforma una comida en una experiencia gastronómica mucho más personal”, sostiene.

¿Los handrolls llegaron para quedarse o son una tendencia pasajera?

“Cuando abrimos Norimoto en 2022, prácticamente teníamos que explicar qué era un handroll. Hoy es un producto que cada vez más personas conocen, buscan y eligen”, recuerda García Calvo Gentileza

La rapidez del servicio, la frescura del producto y la posibilidad de consumir sushi de una manera más casual son algunos de los factores con los que los especialistas explican el crecimiento de esta propuesta gastronómica.

“Creo que llegaron para quedarse. Tienen una identidad propia, una dinámica de servicio interesante y permiten poner en valor el producto y la técnica”, afirma Shiizu, quien imagina una evolución hacia propuestas más especializadas, con ingredientes locales y una identidad propia, sin perder la esencia japonesa.

Ferrari comparte esa perspectiva y destaca el lugar que ocupan las barras de sushi con una dinámica similar al omakase, pero con un servicio más rápido y descontracturado.

“Las barras de sushi estilo omakase, pero más al paso, son hoy una excelente opción para comer buen sushi, hecho en el momento y de forma más casual”, asegura.

Menos convencido de que el fenómeno mantenga su intensidad actual, Zorrilla distingue entre la popularidad del formato y la permanencia de las preparaciones vinculadas con la cocina nikkei. “Yo no creo que los handrolls en el mundo hayan llegado para quedarse a ese mismo nivel que se ve y se viven hoy, pero sí creo que los handrolls con fusión nikkei si se van a sostener mucho más en el tiempo”, sostiene.

La evolución del público desde la apertura de Norimoto, hace poco más de cuatro años, es otro de los indicadores que permiten observar el crecimiento de esta categoría gastronómica.

“Cuando abrimos Norimoto en 2022, prácticamente teníamos que explicar qué era un handroll. Hoy es un producto que cada vez más personas conocen, buscan y eligen”, recuerda García Calvo.

La socia fundadora considera que Buenos Aires todavía tiene espacio para el desarrollo de propuestas especializadas en este formato. En el caso de Norimoto, el crecimiento trascendió las fronteras de la Argentina: “En nuestro caso, pasamos de abrir una primera barra a tener 11 puntos de venta en tres países”.

Dónde probar los handrolls de los especialistas