Maravillosa Alicia suma nuevas funciones para vacaciones de invierno: cuándo ir y cuánto salen las entradas

Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva nocturna inspirada en Alicia en el país de las maravillas, suma nuevas funciones para las vacaciones de invierno en Buenos Aires. Tras la alta demanda de entradas, la propuesta amplía sus cupos y refuerza su programación en el Jardín Botánico Carlos Thays, en el corazón de Palermo.

Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

La actividad comienza el 2 de julio y se desarrolla como un recorrido al aire libre, con ingresos desde las 18 y turnos con fecha y horario fijo. La experiencia combina instalaciones lumínicas, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva en uno de los espacios verdes patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Nuevas funciones para vacaciones de invierno

El Jardín de la Reina, uno de los fantásticos escenarios de Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

La programación de Maravillosa Alicia se extiende durante julio y contempla funciones entre el 2 de julio y el 2 de agosto, período que incluye las vacaciones de invierno. Las entradas ya están a la venta online y se asignan por fecha y horario.

El recorrido tiene una duración estimada de 60 minutos y está organizado con ingresos cada 20 minutos a partir de las 18. Se recomienda llegar con 20 minutos de anticipación para no perder el turno elegido.

Cómo es Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

La casa del conejo, uno de los sectores para visitar en Maravillosa Alicia Gentileza

La experiencia propone transformar el Jardín Botánico en un museo a cielo abierto. En lugar de mirar la historia desde afuera, el público atraviesa distintos espacios inspirados en el universo de Lewis Carroll.

El recorrido incluye doce instalaciones inmersivas pensadas para convivir con la naturaleza del jardín. Entre las escenas aparecen algunos de los momentos más reconocibles del relato: el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez.

Cada estación fue concebida como una obra independiente, con identidad visual propia, dimensión lúdica y una narrativa que permite distintos niveles de lectura. Quienes conocen la obra original pueden encontrar guiños y referencias, mientras que quienes se acerquen por primera vez pueden disfrutar una experiencia sensorial y accesible.

ALI, la guía por WhatsApp, y AlicIA

Maravillosa Alicia - Jardín Botánico

Uno de los diferenciales de Maravillosa Alicia es ALI, una guía narrativa que funciona a través de WhatsApp. No requiere descargar aplicaciones ni usar dispositivos especiales: durante el recorrido, desbloquea contenidos, propone desafíos y acompaña el avance del visitante.

Además, el público puede interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Para los más chicos, la propuesta incluye un dispositivo adaptado que no requiere teléfono ni lectura, pensado para que puedan vivir su propia aventura dentro del mismo universo.

Una experiencia para todas las edades

La propuesta está diseñada para adultos, jóvenes y niños. Los menores de 14 años deben ingresar acompañados por una persona adulta y los chicos de hasta 3 años no abonan entrada, aunque sí requieren un seguro obligatorio de acceso.

El recorrido se realiza al aire libre, por lo que se recomienda llevar abrigo, calzado cómodo, celular con batería y auriculares. La muestra no se suspende por lluvia, salvo que las condiciones climáticas representen un riesgo para los visitantes.

Accesibilidad y cuidado del Botánico

Maravillosa Alicia suma nuevas funciones para vacaciones de invierno: cuándo ir y cuánto salen las entradas Gentileza

La experiencia fue diseñada con criterios de accesibilidad integral. Los caminos están preparados para personas con movilidad reducida, la señalética incluye pictogramas, las luces no son estroboscópicas y el sonido está pensado para no generar sobresaltos. Además, cada estación cuenta con contenido en Lengua de Señas Argentina.

El proyecto también se presenta con criterios de preservación patrimonial: utiliza iluminación LED de bajo consumo, estructuras autoportantes, sin excavaciones ni fijaciones al suelo, y no interviene la vegetación. El recorrido se realiza por senderos habilitados.

Cuándo y dónde es Maravillosa Alicia

¿Cuándo? Desde el 2 de julio de 2026, con funciones hasta el 2 de agosto.

Desde el 2 de julio de 2026, con funciones hasta el 2 de agosto. ¿Dónde? Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951, Palermo.

Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951, Palermo. Ingreso: por Plaza Italia, cerca de la esquina de Santa Fe y Las Heras.

por Plaza Italia, cerca de la esquina de Santa Fe y Las Heras. Horario: desde las 18, con turnos cada 20 minutos.

desde las 18, con turnos cada 20 minutos. Duración estimada: 60 minutos.

Precios y beneficios

Las entradas para Maravillosa Alicia se venden por sector único y con fecha y horario fijo.

Entrada adulto invitado del Sombrerero: $37.000.

$37.000. Entrada niños curiosos, de 3 a 10 años: $30.000.

$30.000. Cupo CUD adultos: $18.500. Figura agotado en la ticketera.

$18.500. Figura agotado en la ticketera. Cupo CUD menores: $15.000. Figura agotado en la ticketera.

$15.000. Figura agotado en la ticketera. Seguro menores de 3 años: $7000.

$7000. Beneficios: 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Galicia Visa.

Cómo comprar entradas

Ingresar al sitio oficial de venta maravillosaalicia.com.ar.

Buscar el evento Maravillosa Alicia .

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Cómo llegar al Jardín Botánico