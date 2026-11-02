Margarita en Vivo suma una tercera fecha en el Campo Argentino de Polo: cuándo salen a la venta las entradas

Margarita en Vivo, el espectáculo basado en la serie de Cris Morena, anunció una tercera y última función para el 19 de diciembre de 2026 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo. La nueva presentación se suma a las fechas del 17 de diciembre, que ya agotó sus localidades, y del 18, para la que quedan las últimas entradas. La venta general para el nuevo show comenzará el martes 3 de noviembre, a las 12, a través de AllAccess.

Margarita en vivo

La propuesta estará centrada en un espectáculo completamente nuevo, diseñado para el formato a cielo abierto del Campo de Polo. Habrá más de 30 canciones, dos escenarios, nuevas coreografías, vestuarios y escenografía, además de actividades y espacios gastronómicos desde la apertura de puertas.

Cómo será el nuevo espectáculo de Margarita en Vivo

Bajo el concepto La gran fiesta real, el espectáculo propone reunir a distintas generaciones a través de las canciones y los personajes de las producciones de Cris Morena Gentileza/Margarita en Vivo

La música será uno de los ejes principales de las tres presentaciones. El repertorio reunirá canciones que marcaron la historia de las producciones de Cris Morena, temas de Margarita y composiciones correspondientes a la nueva temporada de la serie.

La puesta contará con dos escenarios, concebidos para acercar a los artistas al público desde diferentes sectores del predio. También incorporará nuevas coreografías, vestuarios y una escenografía desarrollada especialmente para estas funciones.

Bajo el concepto La gran fiesta real, el espectáculo propone reunir a distintas generaciones a través de las canciones y los personajes de las producciones de Cris Morena. La propuesta estará dirigida tanto a quienes siguen la serie como a las familias que conocen sus historias anteriores.

Además, la experiencia comenzará antes del inicio del espectáculo. Desde la apertura de puertas habrá propuestas gastronómicas, activaciones y espacios destinados a actividades familiares dentro del predio.

Un espectáculo que ya reunió a más de 230.000 espectadores

Margarita en Vivo realizó 14 funciones en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis Gentileza/Margarita en Vivo

La incorporación de una tercera fecha llega después de una serie de presentaciones con localidades agotadas.

Margarita en Vivo realizó 14 funciones en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis. En total, las 28 presentaciones reunieron a más de 230.000 espectadores.

A ese recorrido se sumó la primera función anunciada para el Campo Argentino de Polo, correspondiente al 17 de diciembre, que agotó sus localidades. Posteriormente se incorporó el espectáculo del 18 y ahora se confirmó una última presentación para el 19.

Las tres fechas formarán parte del cierre de año de Margarita en Vivo en Buenos Aires.

Cuándo y dónde será Margarita en Vivo

Las presentaciones confirmadas para diciembre de 2026 son:

Jueves 17 de diciembre: entradas agotadas.

entradas agotadas. Viernes 18 de diciembre: últimas entradas disponibles. Función a las 20.

últimas entradas disponibles. Función a las 20. Sábado 19 de diciembre: tercera y última función, con venta general desde el 3 de noviembre.

Dónde: Campo Argentino de Polo, Av. del Libertador 4096, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los precios de las entradas para Margarita en Vivo

AllAccess publica los siguientes valores para la función del 18 de diciembre. Los importes corresponden al precio inicial de cada sector y su cargo por servicio:

Campo de pie: desde $55.000 más $8250 de cargo por servicio.

desde $55.000 más $8250 de cargo por servicio. Platea: desde $75.000 más $11.250 de cargo por servicio.

desde $75.000 más $11.250 de cargo por servicio. Platea frontal: desde $85.000 más $12.750 de cargo por servicio.

desde $85.000 más $12.750 de cargo por servicio. Platea oro: desde $120.000 más $18.000 de cargo por servicio.

desde $120.000 más $18.000 de cargo por servicio. Platea preferencial: desde $105.000 más $15.750 de cargo por servicio.

desde $105.000 más $15.750 de cargo por servicio. Platea VIP: desde $90.000 más $13.500 de cargo por servicio.

Cómo comprar las entradas para Margarita en Vivo

La venta general para la tercera función comenzará el martes 3 de noviembre, a las 12, a través de la plataforma oficial AllAccess.

Para adquirir las entradas:

Ingresar a la página oficial de Margarita en AllAccess.

Acceder a la función del 19 de diciembre una vez habilitada la venta general.

Consultar las localidades y sus valores en la plataforma.

Completar la compra mediante las opciones disponibles en AllAccess.

Precios del 19 de diciembre: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el 3 de noviembre a las 12.

Durante todo el período de venta se ofrecerán hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander. También estarán disponibles los demás medios de pago admitidos por la plataforma.