Muestras y cine: actividades gratuitas para disfrutar septiembre en la Ciudad de Buenos Aires

Septiembre llega a la Ciudad de Buenos Aires con una amplia agenda cultural para quienes buscan hacer planes sin gastar mucho dinero. Durante todo el mes habrá distintas propuestas de cine, muestras de arte y actividades especiales en espacios culturales porteños, con opciones para recorrer exposiciones, conocer nuevos artistas y disfrutar películas en pantalla grande.

Entre las alternativas se destacan las propuestas del Palacio Libertad, el Centro Cultural Recoleta y el MALBA, que durante septiembre suman exhibiciones y funciones gratuitas. Estas son algunas de las actividades que se pueden visitar y disfrutar durante el mes:

Las muestras del Palacio Libertad

El Palacio Libertad reúne distintas muestras de arte y fotografía durante septiembre (Foto: Palacio Libertad)

El Palacio Libertad ofrece durante septiembre una extensa programación de exposiciones que se pueden visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20. Entre las propuestas se encuentran Laberinto: intervenciones visuales inspiradas en Borges, que reúne intervenciones en distintos espacios del edificio y puede visitarse hasta el 27 de septiembre, y Lo que la luz no puede. Fotofilia en fotofobia, disponible hasta el 11 de octubre.

La exhibición repasa la vida y la carrera de Tita Merello (Foto: Palacio Libertad)

También se pueden recorrer Tita Merello. Una diva plebeya, dedicada a una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina; No me quedan más lágrimas, de Mariela Yeregui; y Joyeros argentinos, una propuesta del Mercado de Artesanías Argentinas. Todas permanecen abiertas durante septiembre y forman parte de la programación gratuita del espacio.

Otra alternativa es Un edificio entre dos mundos. La historia del antiguo Palacio de Correos, una muestra que permite conocer la historia del edificio que actualmente funciona como Palacio Libertad. La exhibición puede visitarse hasta diciembre y no requiere reserva previa.

Cine en el Centro Cultural Recoleta

El cine también tendrá su espacio durante septiembre en el Centro Cultural Recoleta. Los viernes del mes, a las 18, se realiza el ciclo Viernes de Hitchcock, dedicado a distintas películas del reconocido director británico. La programación incluye Cuéntame tu vida, Vértigo, Psicosis y Frenesí. Las funciones son gratuitas y requieren reserva previa.

El Centro Cultural Recoleta presenta un ciclo dedicado a las películas de Alfred Hitchcock archivo

El espacio también cuenta con otros ciclos cinematográficos durante el mes, además de su programación habitual de muestras y actividades culturales. La agenda puede consultarse en el sitio oficial del Centro Cultural Recoleta.

El aniversario del MALBA

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires celebrará sus 25 años con una programación especial entre el 17 y el 21 de septiembre. Durante el sábado 19, domingo 20 y lunes 21, el ingreso al museo será gratuito, una oportunidad para recorrer sus exposiciones y participar de distintas actividades.

El MALBA prepara una programación especial para celebrar sus 25 años (Foto: MALBA)

La celebración también incluirá una propuesta de cine al aire libre. El domingo 20 de septiembre a las 22 se proyectará Metrópolis, el clásico de Fritz Lang, en la Plaza Perú, con música en vivo. La función será gratuita.

"Viva Frida", la exposición sobre Frida Kahlo en el marco de la Semana de la Alta Costura (SAC), en MALBA Gentileza SAC

Además, el aniversario marcará la llegada de Viva Frida, una exposición dedicada a Frida Kahlo que abrirá al público el 20 de septiembre y permanecerá hasta marzo de 2027. La muestra llega por primera vez a Sudamérica y se presenta como una de las principales propuestas del aniversario del museo.

Más cine y actividades culturales

La cuarta edición de Cortar y Contar reúne nueve películas durante tres jornadas (Foto: Palacio Libertad)

En septiembre también se realizará la cuarta edición de Cortar y Contar, un festival de tres días que propone redescubrir el papel del montaje en el cine argentino junto a sus propios editores. La programación reúne nueve películas, entre ellas Desde el principio hasta el final, El sonido de antes, Cómo ser Pehuén Pedre y Sacrificio, además de otros títulos recientes. Las proyecciones no requieren reserva de entradas, debido a que el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Así, septiembre ofrece distintas alternativas gratuitas para quienes quieran aprovechar la agenda cultural porteña: desde recorridos por muestras de arte y fotografía hasta ciclos de cine clásico, estrenos y funciones especiales al aire libre. Las propuestas mencionadas son solo algunas de las que habrá durante el mes, ya que distintos espacios de la Ciudad también suman actividades gratuitas a su programación.