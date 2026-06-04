Mundial de la Yerba Mate: cuándo y dónde es, cómo comprar entradas y todas las actividades del certamen

43 especialistas de 11 países evaluarán más de 400 muestras a ciegas, donde el nombre de la marca desaparece y solo habla el producto
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El Mundial de la Yerba Mate llega a Buenos Aires con una propuesta que combina certamen técnico, feria abierta al público y experiencias participativas alrededor de una de las infusiones más representativas de la Argentina. La primera edición se realizará del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026 en el Museo del Mate, ubicado en el Microcentro porteño
El evento se presenta como el primer certamen internacional de evaluación técnica de yerba mate y tendrá una instancia de exposición para el público general. Según el sitio oficial, consumidores y jurados premiarán yerba mate y productos derivados bajo un sistema de evaluación a ciegas, con criterios aplicados a industrias como el vino, el aceite de oliva y los destilados.
“Por primera vez, la yerba mate se evalúa bajo el mismo protocolo internacional que utilizan los vinos y destilados. 43 especialistas de 11 países evaluarán más de 400 muestras a ciegas, donde el nombre de la marca desaparece y solo habla el producto”, señaló Marcos Francisca, juez director del certamen.
Cuándo y dónde es el Mundial de la Yerba Mate
- Cuándo: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026.
- Horario: a partir de las 14.
- ¿Dónde? Museo del Mate, Av. de Mayo 853, San Nicolás, CABA.
Qué actividades habrá
Durante tres días, el Mundial reunirá charlas magistrales, degustaciones a ciegas, paneles materos, talleres y experiencias interactivas. La sede central será el Museo del Mate, con actividades también en el edificio lindero de la Academia Nacional del Tango.
“No es solo un certamen. Es el momento en que la yerba mate entra al mundo con la misma categoría que tienen los grandes productos globales”, señaló Martín Gómez, director general del Mundial.
De acuerdo con la organización, el evento ofrecerá más de 170 horas de interacción con referentes y especialistas de distintos países. También habrá paneles donde el público podrá evaluar productos, además de instancias técnicas reservadas para jurados.
El lanzamiento oficial se realizó el 20 de abril en el Senado de la Nación, en una actividad organizada por las senadoras Sonia Rojas Decut y Mercedes Gabriela Valenzuela.
Un evento con subsedes en otros países
Además de la sede central en Buenos Aires, el Mundial tendrá 13 subsedes oficiales en 6 países y 3 continentes. La propuesta busca que distintas comunidades celebren el mate de manera simultánea en ciudades de Europa, América y Oceanía.
Según la organización, habrá actividades vinculadas al mate en países como Inglaterra, Italia, España, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Guatemala y Uruguay.
Precios y beneficios
- Viernes: entrada General $10.000
- Sábado: entrada General $10.000, entrada Diaria $18.000 (incluye degustación y charla/conferencia)
- Domingo: entrada General $10.000, entrada Diaria $18.000 (incluye degustación y charla/conferencia)
- Pase fin de semana - Experiencia full matera: entrada gold $45.000 (incluye dos degustaciones y dos charlas/conferencias por día)
Cómo comprar entradas
- Ingresar al acceso oficial de entradas de Entrada Uno.
- Buscar el evento Mundial de la Yerba Mate.
- Seleccionar el tipo de pase: diario o VIP / Gold.
- Indicar la cantidad de entradas.
- Completar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante.
- Completar la preinscripción a las experiencias desde los formularios oficiales para cada día del evento.
Qué conviene saber antes de ir
- Las actividades especiales requieren preinscripción previa.
- Los cupos para degustaciones, charlas y paneles son limitados.
- El Pase diario incluye actividades acotadas a una jornada.
- El pase de tres días permite una experiencia más completa y acceso prioritario a la preinscripción.
- La sede está en Av. de Mayo, una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.
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