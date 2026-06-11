La selección de quesos, salames y vermut de Caminos y Sabores: cómo se reinventa la picada para el Mundial 2026

Productores de distintas regiones proponen clásicos y nuevos sabores para armar la mesa futbolera; la feria será del 9 al 12 de julio en BA Ferial, con entradas generales a $20.000 y beneficios especiales
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La picada argentina vuelve a ocupar el centro de la mesa en modo Mundial 2026. Quesos, salames, aceitunas, conservas, aceite de oliva y vermut forman parte de la propuesta que distintos expositores de Caminos y Sabores edición BNA preparan para pensar la picada mundialista sin perder sus clásicos.
La feria se realizará del 9 al 12 de julio, de 12 a 20, en BA Ferial (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA). Allí, los productores desplegarán sabores, historias y tradiciones en distintos recorridos, entre ellos el Camino de las Picadas, el de los Aceites y Aderezos, el de las Bebidas y el de los Dulces.
Los clásicos de la picada argentina
En la Argentina, la picada es una costumbre que atraviesa generaciones. Está presente en cumpleaños, reuniones familiares, encuentros con amigos y partidos de la Selección. Aunque cambian los ingredientes y aparecen nuevas combinaciones, la lógica sigue siendo la misma: compartir.
Entre los productos que mantienen su lugar aparece el salame. Desde Colonia Caroya, en Córdoba, Familia Grion sostiene una historia chacinera que comenzó en 1917. “El producto que no puede faltar en la picada mundialista es el Salame Familia Grion Etiqueta Negra, nuestro producto estrella y emblemático en Colonia Caroya por su ancestral receta”, explicó Camila Brandalissi, guía de turismo de la empresa.
Para representar a la Argentina en una mesa compartida, la firma también elige otro clásico: el Salame El Friulano. “Es un producto sencillo y fácil de gustar por cualquier persona que lo pruebe”, consideró Brandalissi.
Desde San Antonio de Areco, Alejandro García, de Regionales Charito, también apunta a los sabores tradicionales. Entre sus recomendados aparecen el salame quintero y el solomillo ahumado, acompañados por quesos artesanales como camembert, pategrás y fontina picante.
Conservas, aceitunas y aceite de oliva
La picada ya no se arma solamente con fiambres y quesos. Las conservas, los untables, los encurtidos y los aceites de oliva ganaron lugar en una mesa que combina tradición y nuevos consumos.
Para Eugenia Becker, responsable de Marketing de Jumbalay, las conservas “aportan variedad de sabores, texturas y colores, permiten salir de la combinación tradicional para sumar propuestas gourmet”. Entre sus recomendados figuran la pasta de aceitunas, para untar en pan o acompañar quesos, y también las berenjenas condimentadas y la cebolla caramelizada, pensadas para sumar contrastes dulces, salados y ácidos.
Catalina Orza, coordinadora de Marketing de Oliovita, destaca a las aceitunas como una categoría que combina tradición y versatilidad. También propone darle protagonismo al aceite de oliva: “La mejor opción es colocar un cuenco de aceite de oliva para mojar el pan, también se puede incorporar sobre quesos, fiambres o utilizarlo como base para dips como hummus o babaganush”.
Para los maridajes, recomienda equilibrar intensidades: los quesos suaves combinan mejor con aceites frutados como Arbequina, mientras que los más curados pueden acompañarse con perfiles más intensos como Coratina.
Vermut, el compañero de la tabla
La bebida también forma parte del ritual. Para Tomás Kelly, socio fundador de Vecino Vermú, “la picada y el vermut son un ritual perfecto”. Según explica, el equilibrio entre dulzor, acidez y notas herbáceas potencia sabores muy distintos, desde un queso azul hasta un salamín o una aceituna.
Kelly también subraya el costado social del vermut: “No es una bebida pretenciosa; invita a la charla relajada”. Su versión de la picada ideal combina queso Mar del Plata, queso azul, salamín con pimienta, aceitunas, bruschettas con jamón crudo, tomates secos, encurtidos y snacks.
La picada también funciona como excusa para reunirse. “La propuesta está enfocada en celebrar el ritual argentino de compartir”, expresó Becker. Para Brandalissi, además, es una expresión de tradiciones transmitidas de generación en generación.
Con ingredientes que van desde el salame caroyense hasta el vermut artesanal, pasando por aceitunas, conservas y aceites de oliva, la picada argentina muestra que puede sumar sabores nuevos sin resignar identidad.
Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2026
- Caminos y Sabores edición BNA se realizará del 9 al 12 de julio de 2026.
- ¿Dónde? BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.
- Horario: de 12 a 20.
Precios y beneficios
- Entrada general: $20.000.
- Jubilados y mayores de 65 años: $7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente.
- Menores de 16 años: ingreso gratuito, acompañados por un adulto.
- Personas con discapacidad: ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla.
- Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad.
- Preventa 2x1: vigente hasta el 15 de junio.
- Banco Nación: 15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro.
- Club La Nación y Clarín 365: beneficio 2x1 en entradas.
Cómo comprar entradas
- Ingresar a Mundo Ticket.
- Buscar Caminos y Sabores edición BNA.
- Seleccionar el tipo de entrada.
- Indicar la cantidad.
- Completar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante.
Cómo llegar a BA Ferial
- Transporte gratuito: habrá servicio desde la sucursal Palermo del Banco Nación, ubicada en Santa Fe 4162, Plaza Italia, hacia la feria y regreso.
- Horarios del traslado gratuito: primera salida desde Plaza Italia a las 11.30 y último regreso desde la feria a las 20.30.
- Trambus: conecta distintos puntos de la ciudad con la zona de Costanera Norte.
- Colectivos: líneas 8, 33, 34, 37, 45, 160 y 166.
- Tren: línea Belgrano Norte, estación Saldías.
- Estacionamiento: el predio contará con estacionamiento.
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