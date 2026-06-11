La selección de quesos, salames y vermut de Caminos y Sabores: cómo se reinventa la picada para el Mundial 2026

La picada argentina vuelve a ocupar el centro de la mesa en modo Mundial 2026. Quesos, salames, aceitunas, conservas, aceite de oliva y vermut forman parte de la propuesta que distintos expositores de Caminos y Sabores edición BNA preparan para pensar la picada mundialista sin perder sus clásicos.

La feria se realizará del 9 al 12 de julio, de 12 a 20, en BA Ferial (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA). Allí, los productores desplegarán sabores, historias y tradiciones en distintos recorridos, entre ellos el Camino de las Picadas, el de los Aceites y Aderezos, el de las Bebidas y el de los Dulces.

Los productores desplegarán sabores, historias y tradiciones en distintos recorridos, entre ellos el Camino de las Picadas, el de los Aceites y Aderezos, el de las Bebidas y el de los Dulces Gentileza

Los clásicos de la picada argentina

En la Argentina, la picada es una costumbre que atraviesa generaciones. Está presente en cumpleaños, reuniones familiares, encuentros con amigos y partidos de la Selección. Aunque cambian los ingredientes y aparecen nuevas combinaciones, la lógica sigue siendo la misma: compartir.

Entre los productos que mantienen su lugar aparece el salame. Desde Colonia Caroya, en Córdoba, Familia Grion sostiene una historia chacinera que comenzó en 1917. “El producto que no puede faltar en la picada mundialista es el Salame Familia Grion Etiqueta Negra, nuestro producto estrella y emblemático en Colonia Caroya por su ancestral receta”, explicó Camila Brandalissi, guía de turismo de la empresa.

“El producto que no puede faltar en la picada mundialista es el Salame Familia Grion Etiqueta Negra, nuestro producto estrella y emblemático en Colonia Caroya por su ancestral receta”, explicó Camila Brandalissi Gentileza

Para representar a la Argentina en una mesa compartida, la firma también elige otro clásico: el Salame El Friulano. “Es un producto sencillo y fácil de gustar por cualquier persona que lo pruebe”, consideró Brandalissi.

Desde San Antonio de Areco, Alejandro García, de Regionales Charito, también apunta a los sabores tradicionales. Entre sus recomendados aparecen el salame quintero y el solomillo ahumado, acompañados por quesos artesanales como camembert, pategrás y fontina picante.

Conservas, aceitunas y aceite de oliva

La picada ya no se arma solamente con fiambres y quesos. Las conservas, los untables, los encurtidos y los aceites de oliva ganaron lugar en una mesa que combina tradición y nuevos consumos.

Para Eugenia Becker, responsable de Marketing de Jumbalay, las conservas “aportan variedad de sabores, texturas y colores, permiten salir de la combinación tradicional para sumar propuestas gourmet”. Entre sus recomendados figuran la pasta de aceitunas, para untar en pan o acompañar quesos, y también las berenjenas condimentadas y la cebolla caramelizada, pensadas para sumar contrastes dulces, salados y ácidos.

“La mejor opción es colocar un cuenco de aceite de oliva para mojar el pan", dice Catalina Orza, coordinadora de Marketing de Oliovita Gentileza

Catalina Orza, coordinadora de Marketing de Oliovita, destaca a las aceitunas como una categoría que combina tradición y versatilidad. También propone darle protagonismo al aceite de oliva: “La mejor opción es colocar un cuenco de aceite de oliva para mojar el pan, también se puede incorporar sobre quesos, fiambres o utilizarlo como base para dips como hummus o babaganush”.

Para los maridajes, recomienda equilibrar intensidades: los quesos suaves combinan mejor con aceites frutados como Arbequina, mientras que los más curados pueden acompañarse con perfiles más intensos como Coratina.

Vermut, el compañero de la tabla

La bebida también forma parte del ritual. Para Tomás Kelly, socio fundador de Vecino Vermú, “la picada y el vermut son un ritual perfecto”. Según explica, el equilibrio entre dulzor, acidez y notas herbáceas potencia sabores muy distintos, desde un queso azul hasta un salamín o una aceituna.

Kelly también subraya el costado social del vermut: “No es una bebida pretenciosa; invita a la charla relajada”. Su versión de la picada ideal combina queso Mar del Plata, queso azul, salamín con pimienta, aceitunas, bruschettas con jamón crudo, tomates secos, encurtidos y snacks.

Para Tomás Kelly, socio fundador de Vecino Vermú, “la picada y el vermut son un ritual perfecto” Gentileza

La picada también funciona como excusa para reunirse. “La propuesta está enfocada en celebrar el ritual argentino de compartir”, expresó Becker. Para Brandalissi, además, es una expresión de tradiciones transmitidas de generación en generación.

Con ingredientes que van desde el salame caroyense hasta el vermut artesanal, pasando por aceitunas, conservas y aceites de oliva, la picada argentina muestra que puede sumar sabores nuevos sin resignar identidad.

Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2026

Caminos y Sabores edición BNA se realizará del 9 al 12 de julio de 2026.

se realizará del 9 al 12 de julio de 2026. ¿Dónde? BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.

BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA. Horario: de 12 a 20.

Precios y beneficios

Entrada general: $20.000.

$20.000. Jubilados y mayores de 65 años: $7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente.

$7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente. Menores de 16 años: ingreso gratuito, acompañados por un adulto.

ingreso gratuito, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad: ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla.

ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla. Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad.

ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad. Preventa 2x1: vigente hasta el 15 de junio.

vigente hasta el 15 de junio. Banco Nación: 15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro.

15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro. Club La Nación y Clarín 365: beneficio 2x1 en entradas.

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Cómo llegar a BA Ferial