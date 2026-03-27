Caminos y Sabores 2026 celebra sus 20 ediciones: cuándo y dónde es “El Gran Mercado Argentino”

Del 9 al 12 de julio, Caminos y Sabores edición BNA se realizará por primera vez en BA Ferial, la nueva sede del histórico predio de Costa Salguero. La edición 2026 marcará además un hito para la feria gastronómica, que llegará a sus 20 ediciones en Buenos Aires.

La propuesta volverá a reunir durante cuatro días a productores, emprendedores, artesanos y referentes gastronómicos de distintas regiones del país. El evento se presentará una vez más como “El Gran Mercado Argentino”, con una combinación de identidad federal, sabores regionales, clases, concursos, actividades interactivas y rondas de negocios.

Caminos y Sabores es una combinación de identidad federal, sabores regionales, clases, concursos, actividades interactivas y rondas de negocios Gentileza

Cuándo y dónde será Caminos y Sabores 2026

¿Cuándo? Del 9 al 12 de julio en BA Ferial.

¿Dónde? Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costanera Norte.

El nuevo espacio, a la vera del Río de la Plata, inicia una etapa renovada como polo de exposiciones, eventos y experiencias. En esta edición, además, habrá transporte gratuito desde distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar el acceso del público.

La fecha también buscará potenciar la convocatoria: el encuentro coincidirá con el fin de semana largo del 9 al 12 de julio y con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias, lo que lo perfila como una salida para hacer en familia.

Qué habrá en la feria por sus 20 ediciones

A dos décadas de su primera edición, Caminos y Sabores volverá a reunir a cientos de expositores de todo el país con alimentos, bebidas, artesanías y propuestas vinculadas con las economías regionales.

Feria Caminos y Sabores Gonzalo Colini - La Nación

La feria también mantendrá algunos de sus espacios más reconocidos:

clases magistrales de chefs,

concursos,

actividades interactivas

y las rondas de negocios, que funcionan como un punto de encuentro entre productores, supermercadistas, distribuidores y compradores.

A eso se suma la transmisión en vivo a través de su sitio oficial y de medios nacionales, una herramienta que amplía el alcance de los expositores y busca acercar la feria a potenciales consumidores de todo el país.

Los números de la última edición

La edición 2025 cerró con más de 100.000 visitantes, 500 emprendedores de todo el país, más de 50 chefs participantes y un volumen de operaciones superior a los 10.000 millones de pesos.

Además, en las Rondas de Negocios BNA se concretaron 300 reuniones, un dato que refuerza el perfil comercial de una feria que no solo funciona como paseo gastronómico, sino también como vidriera para las economías regionales y plataforma de crecimiento para productores de todo el país.