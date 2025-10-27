Picante Fest 2025 en Parque Patricios: cuándo y dónde es el festival con 15 puestos

El Picante Fest prepara su cuarta edición en Parque Patricios. La cita será el sábado 8 de noviembre con una programación que combina productores artesanales, gastronomía y juegos para subir la temperatura del paladar.

Según los organizadores, se espera un público de alrededor de 500 personas y una propuesta “atrevida y llena de picor”: desde música en vivo hasta actividades para grandes y chicos y la clásica competencia “Quién come más picante”. El objetivo es promover y fomentar la cultura picante local reuniendo a los principales referentes del país.

La cuarta edición del Picante Fest tendrá música en vivo, charlas y la competencia “Quién come más picante” Gentileza

La jornada suma además charlas de especialistas y un patio gastronómico para acompañar salsas, fermentos y ahumados. El evento se realizará en Colonia, Uspallata 2653, y las entradas se consiguen de manera anticipada en una ticketera desde $16.000.

Los puestos confirmados del Picante Fest

Lágrima del Diablo

Voy Caliente y Quemo

Picantes Cham

Inferno

Cultivando Sur

Don Miguel Peppers Farm

Dr Pica

Cayote Cósmico

Mande Picantes

Chilanga

Nectar de Azahar

Yama Sabores Ahumados

Quimera

La Calderita

Le Piqué

Actividades del Picante Fest

Música en vivo

Charlas de referentes

Propuestas para grandes y chicos

Competencia “Quién come más picante”

Picante Fest tendrá charlas de especialistas y un patio gastronómico para acompañar salsas, fermentos y ahumados Gentileza

Cuándo y dónde es el

Cuándo : sábado 8 de noviembre, de 13 a 23.30

: sábado 8 de noviembre, de 13 a 23.30 Dónde: Colonia, Uspallata 2653, Parque Patricios

Cuánto salen las entradas y cómo comparlas

Entrada general (vaso + totebag): $16.000, incluye vaso y totebag del evento. Cargo por servicio: $1353,26. Ventas habilitadas hasta el 8/11.

incluye vaso y totebag del evento. $1353,26. Ventas habilitadas hasta el 8/11. Entrada Extra Spicy (totebag + ecovaso + regalos): $24.000 Suma ecovaso y obsequios del festival. Cargo por servicio: $2029,90. Ventas habilitadas hasta el 8/11

Cómo comprar y métodos de pago