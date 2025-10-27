LA NACION

Picante Fest 2025 en Parque Patricios: cuándo y dónde es el festival con 15 puestos

La cuarta edición tendrá música en vivo, charlas y la competencia “Quién come más picante”

El evento tiene como objetivo promover y fomentar la cultura picante local reuniendo a los principales referentes del país
El Picante Fest prepara su cuarta edición en Parque Patricios. La cita será el sábado 8 de noviembre con una programación que combina productores artesanales, gastronomía y juegos para subir la temperatura del paladar.

Según los organizadores, se espera un público de alrededor de 500 personas y una propuesta “atrevida y llena de picor”: desde música en vivo hasta actividades para grandes y chicos y la clásica competencia “Quién come más picante”. El objetivo es promover y fomentar la cultura picante local reuniendo a los principales referentes del país.

La cuarta edición del Picante Fest tendrá música en vivo, charlas y la competencia “Quién come más picante”
La jornada suma además charlas de especialistas y un patio gastronómico para acompañar salsas, fermentos y ahumados. El evento se realizará en Colonia, Uspallata 2653, y las entradas se consiguen de manera anticipada en una ticketera desde $16.000.

Los puestos confirmados del Picante Fest

  • Lágrima del Diablo
  • Voy Caliente y Quemo
  • Picantes Cham
  • Inferno
  • Cultivando Sur
  • Don Miguel Peppers Farm
  • Dr Pica
  • Cayote Cósmico
  • Mande Picantes
  • Chilanga
  • Nectar de Azahar
  • Yama Sabores Ahumados
  • Quimera
  • La Calderita
  • Le Piqué

Actividades del Picante Fest

  • Música en vivo
  • Charlas de referentes
  • Propuestas para grandes y chicos
  • Competencia “Quién come más picante”
Picante Fest tendrá charlas de especialistas y un patio gastronómico para acompañar salsas, fermentos y ahumados
Cuándo y dónde es el

  • Cuándo: sábado 8 de noviembre, de 13 a 23.30
  • Dónde: Colonia, Uspallata 2653, Parque Patricios

Cuánto salen las entradas y cómo comparlas

  • Entrada general (vaso + totebag): $16.000, incluye vaso y totebag del evento. Cargo por servicio: $1353,26. Ventas habilitadas hasta el 8/11.
  • Entrada Extra Spicy (totebag + ecovaso + regalos): $24.000 Suma ecovaso y obsequios del festival. Cargo por servicio: $2029,90. Ventas habilitadas hasta el 8/11

Cómo comprar y métodos de pago

  • Ingresar al enlace oficial de venta en Eventbrite
  • Seleccionar la fecha del evento (sábado 8 de noviembre) y el tipo de entrada disponible
  • Elegir la cantidad de tickets y hacer clic en Comprar
  • Completar los datos personales y proceder al pago con los medios habilitados por Eventbrite para Argentina
  • Recibir la confirmación por correo con la entrada digital y mostrar el código al ingresar (impreso o en el teléfono)
