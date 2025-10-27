Picante Fest 2025 en Parque Patricios: cuándo y dónde es el festival con 15 puestos

La cuarta edición tendrá música en vivo, charlas y la competencia “Quién come más picante”
El Picante Fest prepara su cuarta edición en Parque Patricios. La cita será el sábado 8 de noviembre con una programación que combina productores artesanales, gastronomía y juegos para subir la temperatura del paladar.
Según los organizadores, se espera un público de alrededor de 500 personas y una propuesta “atrevida y llena de picor”: desde música en vivo hasta actividades para grandes y chicos y la clásica competencia “Quién come más picante”. El objetivo es promover y fomentar la cultura picante local reuniendo a los principales referentes del país.
La jornada suma además charlas de especialistas y un patio gastronómico para acompañar salsas, fermentos y ahumados. El evento se realizará en Colonia, Uspallata 2653, y las entradas se consiguen de manera anticipada en una ticketera desde $16.000.
Los puestos confirmados del Picante Fest
- Lágrima del Diablo
- Voy Caliente y Quemo
- Picantes Cham
- Inferno
- Cultivando Sur
- Don Miguel Peppers Farm
- Dr Pica
- Cayote Cósmico
- Mande Picantes
- Chilanga
- Nectar de Azahar
- Yama Sabores Ahumados
- Quimera
- La Calderita
- Le Piqué
Actividades del Picante Fest
- Música en vivo
- Charlas de referentes
- Propuestas para grandes y chicos
- Competencia “Quién come más picante”
Cuándo y dónde es el
- Cuándo: sábado 8 de noviembre, de 13 a 23.30
- Dónde: Colonia, Uspallata 2653, Parque Patricios
Cuánto salen las entradas y cómo comparlas
- Entrada general (vaso + totebag): $16.000, incluye vaso y totebag del evento. Cargo por servicio: $1353,26. Ventas habilitadas hasta el 8/11.
- Entrada Extra Spicy (totebag + ecovaso + regalos): $24.000 Suma ecovaso y obsequios del festival. Cargo por servicio: $2029,90. Ventas habilitadas hasta el 8/11
Cómo comprar y métodos de pago
- Ingresar al enlace oficial de venta en Eventbrite
- Seleccionar la fecha del evento (sábado 8 de noviembre) y el tipo de entrada disponible
- Elegir la cantidad de tickets y hacer clic en Comprar
- Completar los datos personales y proceder al pago con los medios habilitados por Eventbrite para Argentina
- Recibir la confirmación por correo con la entrada digital y mostrar el código al ingresar (impreso o en el teléfono)
